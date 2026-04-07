David Raya mostrou que é “o melhor do mundo”, enquanto Kai Havertz elogia o goleiro “subestimado” do Arsenal após a vitória no final da partida contra o Sporting CP

Havertz, o herói da vitória do Arsenal, elogiou o goleiro Raya após a vitória dos Gunners por 1 a 0 sobre o Sporting CP.

Embora Havertz tenha sido destaque pelas manchetes por seu gol nos acréscimos, ele não hesitou em destacar que o resultado foi construído sobre as bases estabelecidas pelo goleiro espanhol entre as traves.

Em entrevista à Amazon Prime após o apito final, Havertz não mediu palavras ao avaliar o talento de Raya, dizendo: “Inacreditável. Acho que ele ainda é subestimado no mundo do futebol, mas, para mim, nas duas últimas temporadas, ele foi o melhor goleiro do mundo. Ele é excepcional, nos salvou tantas vezes e estamos muito felizes por tê-lo conosco.”







