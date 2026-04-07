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David Raya mostrou que é “o melhor do mundo”, enquanto Kai Havertz elogia o goleiro “subestimado” do Arsenal após a vitória no final da partida contra o Sporting CP
Havertz elogia seu companheiro de equipe “subestimado”
Havertz, o herói da vitória do Arsenal, elogiou o goleiro Raya após a vitória dos Gunners por 1 a 0 sobre o Sporting CP.
Embora Havertz tenha sido destaque pelas manchetes por seu gol nos acréscimos, ele não hesitou em destacar que o resultado foi construído sobre as bases estabelecidas pelo goleiro espanhol entre as traves.
Em entrevista à Amazon Prime após o apito final, Havertz não mediu palavras ao avaliar o talento de Raya, dizendo: “Inacreditável. Acho que ele ainda é subestimado no mundo do futebol, mas, para mim, nas duas últimas temporadas, ele foi o melhor goleiro do mundo. Ele é excepcional, nos salvou tantas vezes e estamos muito felizes por tê-lo conosco.”
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A atuação heroica de Raya mantém o Sporting à distância
Foi uma noite em que Raya teve de dar o seu melhor para impedir que a equipe portuguesa abrisse o placar logo no início. Nos primeiros cinco minutos, Raya desviou para a trave um chute de Maxi Araujo que ia direto para o gol, após um passe preciso de Ousmande Diomande ter aberto a defesa do Arsenal.
A pressão não parou por aí, já que o time da casa testou constantemente a determinação dos londrinos. O ex-atacante do Newcastle, Alan Shearer, destacou a importância da contribuição do goleiro, afirmando: “Já falamos sobre a profundidade do elenco do Arsenal nesta temporada, e é por isso que, quando você coloca em campo jogadores da qualidade que eles colocaram hoje à noite, como Martinelli e Havertz, você quer que eles entrem e causem impacto no jogo, e foi o que eles fizeram. Mas se não fosse pela genialidade de David Raya na defesa, dando a eles essa base para conseguir algo”.
Os super-reservas fazem a diferença em Lisboa
Após uma partida que careceu de qualidade genuína durante longos períodos, Mikel Arteta recorreu ao banco para encontrar uma solução. A entrada de Gabriel Martinelli e Havertz revelou-se inspirada, já que os dois combinaram-se nos momentos finais para conquistar uma vitória fora de casa vital. Martinelli deu o passe, e Havertz mostrou a calma necessária.
“Marcar um gol no final é sempre bom, especialmente diante da torcida, e aceitamos esse resultado”, explicou Havertz. “Ainda há muito trabalho a fazer na próxima semana, mas aceitamos o resultado, com certeza. Sobre a assistência de Gabriel Martinelli: excelente, esse cara tem muita qualidade. Obviamente, como atacante ou meio-campista ofensivo, você sempre espera por esses momentos. Ele fez isso muito bem, então todo o crédito vai para Martinelli”.
- AFP
Os Gunners almejam uma grande final
A vitória representa um grande impulso para a equipe de Arteta, que vinha enfrentando críticas após recentes reveses no campeonato nacional, que a levaram a perder a Carabao Cup para o Manchester City antes de ser eliminada da FA Cup pelo Southampton no fim de semana. Havertz reconheceu a importância da reviravolta, observando que a equipe ainda está bem na briga por títulos importantes à medida que a temporada chega à reta final. O time do norte de Londres agora vai para a segunda partida com uma vantagem de 1 a 0.
“Definitivamente, uma grande reviravolta para nós, porque perdemos as duas últimas partidas. Por isso, queríamos dar a volta por cima hoje e conseguimos”, concluiu o jogador da seleção alemã.