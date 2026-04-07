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Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

David Raya mostrou que é “o melhor do mundo”, enquanto Kai Havertz elogia o goleiro “subestimado” do Arsenal após a vitória no final da partida contra o Sporting CP

D. Raya
Arsenal
K. Havertz
Sporting
Liga dos Campeões

Kai Havertz considerou David Raya o melhor goleiro do mundo depois que as defesas heroicas do espanhol mantiveram o Arsenal vivo na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP. Apesar de Havertz ter marcado um gol dramático no final da partida em Lisboa, o atacante insistiu que seu companheiro de equipe continua sendo um dos jogadores mais subestimados do futebol.

  • Havertz elogia seu companheiro de equipe “subestimado”

    Havertz, o herói da vitória do Arsenal, elogiou o goleiro Raya após a vitória dos Gunners por 1 a 0 sobre o Sporting CP.

    Embora Havertz tenha sido destaque pelas manchetes por seu gol nos acréscimos, ele não hesitou em destacar que o resultado foi construído sobre as bases estabelecidas pelo goleiro espanhol entre as traves.

    Em entrevista à Amazon Prime após o apito final, Havertz não mediu palavras ao avaliar o talento de Raya, dizendo: “Inacreditável. Acho que ele ainda é subestimado no mundo do futebol, mas, para mim, nas duas últimas temporadas, ele foi o melhor goleiro do mundo. Ele é excepcional, nos salvou tantas vezes e estamos muito felizes por tê-lo conosco.”



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  • Arsenal FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    A atuação heroica de Raya mantém o Sporting à distância

    Foi uma noite em que Raya teve de dar o seu melhor para impedir que a equipe portuguesa abrisse o placar logo no início. Nos primeiros cinco minutos, Raya desviou para a trave um chute de Maxi Araujo que ia direto para o gol, após um passe preciso de Ousmande Diomande ter aberto a defesa do Arsenal.

    A pressão não parou por aí, já que o time da casa testou constantemente a determinação dos londrinos. O ex-atacante do Newcastle, Alan Shearer, destacou a importância da contribuição do goleiro, afirmando: “Já falamos sobre a profundidade do elenco do Arsenal nesta temporada, e é por isso que, quando você coloca em campo jogadores da qualidade que eles colocaram hoje à noite, como Martinelli e Havertz, você quer que eles entrem e causem impacto no jogo, e foi o que eles fizeram. Mas se não fosse pela genialidade de David Raya na defesa, dando a eles essa base para conseguir algo”.


  • Os super-reservas fazem a diferença em Lisboa

    Após uma partida que careceu de qualidade genuína durante longos períodos, Mikel Arteta recorreu ao banco para encontrar uma solução. A entrada de Gabriel Martinelli e Havertz revelou-se inspirada, já que os dois combinaram-se nos momentos finais para conquistar uma vitória fora de casa vital. Martinelli deu o passe, e Havertz mostrou a calma necessária.

    “Marcar um gol no final é sempre bom, especialmente diante da torcida, e aceitamos esse resultado”, explicou Havertz. “Ainda há muito trabalho a fazer na próxima semana, mas aceitamos o resultado, com certeza. Sobre a assistência de Gabriel Martinelli: excelente, esse cara tem muita qualidade. Obviamente, como atacante ou meio-campista ofensivo, você sempre espera por esses momentos. Ele fez isso muito bem, então todo o crédito vai para Martinelli”.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    Os Gunners almejam uma grande final

    A vitória representa um grande impulso para a equipe de Arteta, que vinha enfrentando críticas após recentes reveses no campeonato nacional, que a levaram a perder a Carabao Cup para o Manchester City antes de ser eliminada da FA Cup pelo Southampton no fim de semana. Havertz reconheceu a importância da reviravolta, observando que a equipe ainda está bem na briga por títulos importantes à medida que a temporada chega à reta final. O time do norte de Londres agora vai para a segunda partida com uma vantagem de 1 a 0.

    “Definitivamente, uma grande reviravolta para nós, porque perdemos as duas últimas partidas. Por isso, queríamos dar a volta por cima hoje e conseguimos”, concluiu o jogador da seleção alemã.

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