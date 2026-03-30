David Raya, líder do prêmio Golden Glove, e Emi Martinez ficaram de fora da lista dos três melhores goleiros da Premier League, escolhidos para formar o time “ideal”

Crossley, em entrevista exclusiva ao GOAL enquanto montava o time doBally Bet All-Stars, disse, quando questionado sobre seus três favoritos da Premier League: “Meu favorito é Gianluigi Donnarumma, e venho dizendo isso há muito tempo, desde suas atuações na Liga dos Campeões do ano passado [pelo Paris Saint-Germain]. Eu não conseguia acreditar no quanto ele era barato. Não sabia que ele tinha apenas 26 anos. Ele parece muito mais velho! Mas eu o vi na Liga dos Campeões no ano passado e vindo para a Premier League. Ele se tornou meu favorito porque tem um estilo meio à moda antiga, como o Schmeichel da minha época.

“O Alisson também é assim e eu gosto desse tipo, então vou escolher o Donnarumma. O Alisson, muito parecido, ocupa bem o gol, é um rapaz grande, muito, muito calmo. Adoro ver um goleiro que não se abala, mesmo quando comete um erro.

“Então, escolhi-o como meu número dois e optei por um dos nossos, Jordan Pickford, como número três, simplesmente porque adoro a sua distribuição. Ele é canhoto, eu era canhoto, por isso gosto muito de goleiros canhotos e acho que, se juntarmos os três, temos o goleiro ideal. Jordan Pickford, nunca o vi jogar mal pela Inglaterra. Acho que ele tem sido o melhor jogador nas últimas três, quatro temporadas, e é por isso que o escolhi, porque adoro um pouco de consistência.”