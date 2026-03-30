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David Raya, líder do prêmio Golden Glove, e Emi Martinez ficaram de fora da lista dos três melhores goleiros da Premier League, escolhidos para formar o time “ideal”
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Muitos goleiros icônicos já passaram pela Premier League
Alguns goleiros icônicos marcaram presença na primeira divisão inglesa na era moderna, desde Peter Schmeichel e David Seaman, passando por Petr Cech e Edwin van der Sar. Atualmente, a Premier League está repleta de goleiros de nível internacional.
Os mais destacados entre eles constituem a última linha de defesa de times com aspirações ao título no país e no exterior, enquanto muitos irão disputar a Copa do Mundo de 2026 com suas respectivas seleções.
Quem são os melhores goleiros da Premier League na temporada 2025-26?
Quem, porém, pode ser considerado o melhor desse grupo e o que distingue os melhores dos demais? Crossley sabe o que é preciso para ocupar as posições mais exigentes, tendo ajudado o Forest a conquistar o terceiro lugar na Premier League e a classificação para as competições europeias, e ele analisou a safra de 2025-26.
Surpreendentemente, o goleiro titular do Arsenal, Raya — com 15 jogos sem sofrer gols nesta temporada — foi preterido, assim como Martinez, estrela do Aston Villa e campeão da Copa do Mundo. Há, no entanto, um vasto leque de talentos do qual se pode selecionar jogadores de elite.
O ex-jogador do Forest, Crossley, escolhe seus três melhores goleiros da Premier League
Crossley, em entrevista exclusiva ao GOAL enquanto montava o time doBally Bet All-Stars, disse, quando questionado sobre seus três favoritos da Premier League: “Meu favorito é Gianluigi Donnarumma, e venho dizendo isso há muito tempo, desde suas atuações na Liga dos Campeões do ano passado [pelo Paris Saint-Germain]. Eu não conseguia acreditar no quanto ele era barato. Não sabia que ele tinha apenas 26 anos. Ele parece muito mais velho! Mas eu o vi na Liga dos Campeões no ano passado e vindo para a Premier League. Ele se tornou meu favorito porque tem um estilo meio à moda antiga, como o Schmeichel da minha época.
“O Alisson também é assim e eu gosto desse tipo, então vou escolher o Donnarumma. O Alisson, muito parecido, ocupa bem o gol, é um rapaz grande, muito, muito calmo. Adoro ver um goleiro que não se abala, mesmo quando comete um erro.
“Então, escolhi-o como meu número dois e optei por um dos nossos, Jordan Pickford, como número três, simplesmente porque adoro a sua distribuição. Ele é canhoto, eu era canhoto, por isso gosto muito de goleiros canhotos e acho que, se juntarmos os três, temos o goleiro ideal. Jordan Pickford, nunca o vi jogar mal pela Inglaterra. Acho que ele tem sido o melhor jogador nas últimas três, quatro temporadas, e é por isso que o escolhi, porque adoro um pouco de consistência.”
Luvas de Ouro 2025-26: Quem vai ganhar o prêmio de menor número de gols sofridos?
Raya, Donnarumma e Pickford ocupam os três primeiros lugares na disputa pela Luva de Ouro de 2025-26. O goleiro espanhol do Arsenal lidera a classificação, com seus rivais nacionais do Manchester City e do Everton registrando 11 jogos sem sofrer gols cada um nesta temporada.
O craque do Arsenal, Raya, conquistou o prêmio Luva de Ouro nas duas últimas temporadas, mas não tem nenhum título importante para mostrar por esses esforços. Ele deve integrar a seleção da Espanha na Copa do Mundo deste verão, enquanto Pickford será a opção principal da Inglaterra entre as traves, Alisson está confiante em conquistar a vaga de titular do Brasil e Donnarumma pode ajudar a Itália a chegar ao principal evento da FIFA pela primeira vez desde 2014, quando enfrentará a Bósnia e Herzegovina na decisiva final da repescagem na terça-feira.
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O time do Bally Bet All-Stars está pronto para um jogo especial no City Ground
ABally Bet, patrocinadora principal do Nottingham Forest, tem como missão dar aos jogadores de base de longa data o reconhecimento que merecem. O grande jogador do Forest, Mark Crossley, recebeu o desafio de formar o primeiro time All-Stars Vets da história, composto por verdadeiras lendas do futebol, em uma celebração de tudo o que torna o futebol de base tão especial. Crossley contará com o apoio de outros rostos conhecidos do Forest enquanto monta o Bally Bet All-Stars.
O All-Stars receberá então tratamento de primeira divisão, trocando os campos de amadores pelo City Ground, para enfrentar uma equipe de lendas do Forest cuidadosamente selecionadas no final de maio. Antes desse jogo, Crossley definirá seu time titular com a ajuda de alguns rostos conhecidos em Trentside.