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David Raya garantiu uma indicação ao prêmio Golden Glove pela terceira temporada consecutiva, já que o goleiro do Arsenal se junta a Ederson no seleto grupo da Premier League
A disputa pelo recorde de jogos sem sofrer gols foi decidida após o revés do rival
Raya garantiu, no mínimo, uma parte do prêmio de Luva de Ouro da Premier League para a temporada 2025–26, depois que seu principal rival, Gianluigi Donnarumma, sofreu um gol durante o confronto do Manchester City com o Everton na noite de segunda-feira.
O goleiro do Arsenal lidera atualmente a classificação com 17 jogos sem sofrer gols, marca alcançada na vitória de sua equipe sobre o Fulham no fim de semana. Com Donnarumma com 13 e apenas quatro partidas restantes para o City, o italiano agora só pode empatar com Raya. Esse resultado garante que o espanhol receberá uma parte do prêmio pela terceira campanha consecutiva, dando continuidade à sua notável consistência entre as traves dos Gunners.
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Juntando-se a um seleto grupo de goleiros da Premier League
Ao conquistar o prêmio pelo terceiro ano consecutivo, Raya se torna apenas o quarto goleiro na história da Premier League a alcançar essa marca. Ele passa a integrar um grupo de elite que inclui Pepe Reina, Joe Hart e Ederson.
A conquista ressalta a crescente influência do jogador de 28 anos no Arsenal, onde sua confiabilidade tem sido fundamental para a disputa contínua do clube pelo título. Seus 17 jogos sem sofrer gols já representam um recorde pessoal em uma única temporada da Premier League. Esse número também supera os 13 jogos sem sofrer gols que ele registrou na temporada 2024–25, quando dividiu a Luva de Ouro com Matz Sels, do Nottingham Forest.
Domínio defensivo no Emirates
O sucesso de Raya é uma prova da estrutura defensiva construída por Mikel Arteta no Emirates Stadium. Atuando atrás de jogadores como William Saliba e Gabriel, Raya tornou-se a peça final do quebra-cabeça de uma equipe que tem se mostrado consistentemente a mais difícil de ser vencida no campeonato nas últimas três temporadas.
Até agora nesta temporada, os Gunners sofreram o menor número de gols na Premier League, com 26, à frente do Man City (32), do Man Utd (48) e do Liverpool (47). Enquanto isso, sofreram apenas seis gols na Liga dos Campeões, onde ainda estão nas semifinais.
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Raya ainda busca a conquista do Golden Glove
Embora já tenha garantido uma parte do prêmio, Raya ainda tem a chance de conquistar o Luvas de Ouro de forma isolada nas últimas semanas da temporada. O Arsenal enfrenta o West Ham United em um clássico londrino neste fim de semana, e se não sofrer gols em qualquer uma das três partidas restantes, Raya terminará sozinho no topo da classificação. Por outro lado, qualquer gol sofrido por Donnarumma nas últimas partidas do Manchester City — a começar pelo confronto contra o Brentford — confirmaria o espanhol como único vencedor. Para o Arsenal, no entanto, o foco principal continua sendo a disputa pelo título, com a boa fase de Raya provavelmente desempenhando um papel decisivo à medida que a temporada chega ao seu clímax.