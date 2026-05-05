David Raya garantiu uma indicação ao prêmio Golden Glove pela terceira temporada consecutiva, já que o goleiro do Arsenal se junta a Ederson no seleto grupo da Premier League

Raya garantiu, no mínimo, uma parte do prêmio de Luva de Ouro da Premier League para a temporada 2025–26, depois que seu principal rival, Gianluigi Donnarumma, sofreu um gol durante o confronto do Manchester City com o Everton na noite de segunda-feira.

O goleiro do Arsenal lidera atualmente a classificação com 17 jogos sem sofrer gols, marca alcançada na vitória de sua equipe sobre o Fulham no fim de semana. Com Donnarumma com 13 e apenas quatro partidas restantes para o City, o italiano agora só pode empatar com Raya. Esse resultado garante que o espanhol receberá uma parte do prêmio pela terceira campanha consecutiva, dando continuidade à sua notável consistência entre as traves dos Gunners.