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David Raya Spain GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

David Raya foi o melhor goleiro da Europa na última temporada - então, por que o goleiro do Arsenal não está como titular da seleção espanhola na Copa do Mundo?

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Espanha
D. Raya
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
U. Simon
J. Garcia
L. de la Fuente
Espanha x Arábia Saudita
Espanha x Cabo Verde
Uruguai x Espanha

A Espanha pode ter uma das seleções mais fortes da Copa do Mundo de 2026, mas isso não impediu que o debate em torno de uma posição em particular continuasse acirrado. Apesar de ter à sua disposição goleiros de nível mundial como David Raya e Joan Garcia, o técnico Luis de la Fuente tem mantido sua firme confiança em Unai Simon. É impossível ignorar os dados estatísticos contra o goleiro do Athletic Club, mas não espere que nada mude tão cedo.

Os torcedores do Arsenal e do Barcelona têm se mostrado unânimes em sua perplexidade nas redes sociais pelo fato de tanto Raya quanto Garcia estarem atrás de Simon na hierarquia, com suas respectivas temporadas excepcionais nos clubes sendo ignoradas pelo técnico da seleção nacional, De la Fuente.

Após muitas especulações antes do torneio, o técnico continuou a ignorar os rumores e, mais uma vez, entregou a luva ao seu goleiro titular de confiança, que foi titular no desanimador empate de estreia da Espanha contra a modesta Cabo Verde, no Grupo H.

Mas por que Simon é o goleiro “indiscutível” da seleção de seu país quando as alternativas são inegavelmente melhores? A resposta é bem simples...

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    PL e os melhores da Europa

    Raya não é apenas o melhor goleiro do futebol inglês, mas também da Europa, se considerarmos o número de jogos sem sofrer gols. O jogador de 30 anos conquistou, de forma notável, sua terceira Luva de Ouro consecutiva da Premier League no final da temporada 2025-26, após acumular a impressionante marca de 19 jogos sem sofrer gols — sua temporada mais impressionante até o momento —, ajudando o Arsenal a encerrar sua longa, longa espera por um título do campeonato.

    Os Gunners simplesmente não teriam conseguido sem ele, já que sua habilidade de defender chutes em momentos cruciais é inigualável. Uma longa lista de destaques inclui sua defesa com a ponta dos dedos na vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United, uma defesa espetacular em outra vitória apertada sobre o Brighton, mais duas quando os Gunners venceram o Chelsea por um triz e, é claro, a defesa milagrosa que impediu Mateus Fernandes de marcar na vitória histórica sobre o West Ham na reta final do campeonato.

    As estatísticas de Raya — 19 jogos sem sofrer gols em 37 partidas e apenas 26 gols sofridos — também lhe renderam a Luva de Ouro da Europa, à frente de seu compatriota Joan Garcia (15), e ele agora figura entre os 10 melhores de todos os tempos em número de jogos sem sofrer gols em uma temporada da Premier League, colocando-o em uma seleta companhia de goleiros. Seu bom desempenho também se refletiu na Liga dos Campeões, onde ele manteve nove jogos sem sofrer gols em 14 partidas na campanha do time do norte de Londres até a final.

    • Publicidade
  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    “Eles o consideram o melhor do mundo”

    No entanto, de forma bastante surpreendente, essas atuações não foram suficientes para garantir a Raya a vaga de titular na seleção de seu país, já que o técnico De la Fuente optou por manter Simon, apesar de o goleiro do Athletic Club nem sequer ser, estatisticamente, o segundo melhor goleiro do elenco.

    Na Espanha, a discussão sobre quem deve ser o goleiro titular gira, na verdade, em torno de García, do Barcelona, que teve uma excelente temporada de estreia com os blaugranas. A percepção parece ser de que, apesar de suas atuações excepcionais, Raya tem ficado um pouco fora do radar porque joga no exterior, na Inglaterra.

    O goleiro chegou a revelar, em uma coletiva de imprensa antes do torneio, que “às vezes perguntavam quem eu era” quando foi convocado pela primeira vez para a seleção nacional.

    De la Fuente reconheceu isso na reta final para a Copa do Mundo, dizendo à imprensa: “Temos David Raya, sobre quem estou ansioso para que vocês me perguntem. Na Inglaterra, eles o consideram o melhor goleiro do mundo, e aqui ninguém fala dele.” No entanto, parece que o técnico da Espanha não deu muita atenção a esses elogios.

  • David Raya Spain 2026Getty

    Os bonés chegaram...

    Raya já foi o goleiro titular da Espanha em um passado não muito distante, mas sua passagem pelo cargo foi breve, já que De la Fuente voltou rapidamente à sua opção preferida. Esse período ocorreu quando Simon ficou fora de ação devido a uma lesão no pulso durante a primeira metade da temporada 2024-25, abrindo espaço para que seu reserva disputasse a vaga entre os postes.

    O jogador do Arsenal foi titular em cinco das seis partidas da La Roja na fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, mantendo o gol invicto em três delas, mas assim que Simon se recuperou, no início de 2025, ele voltou ao banco de reservas, inclusive nas finais da Liga das Nações, apesar do papel fundamental que havia desempenhado na classificação de seu país para a Alemanha.

    Raya conquistou sua primeira convocação para a seleção desde aquela sequência no amistoso da Espanha contra o Egito, em março, antes de jogar 45 minutos na partida preparatória para a Copa do Mundo contra o Peru; mas isso não foi um prenúncio de que ele se tornaria o titular no torneio, já que foi forçado a assistir ao frustrante empate na estreia contra Cabo Verde do banco de reservas.

  • Luis de la Fuente Unai Simon SpainGetty

    ...Mas “Simon é indiscutível”

    Por que, então, Raya não é o goleiro titular da Espanha, apesar de suas atuações consistentemente excelentes no clube? A resposta para isso não está em dados complexos, estatísticas ou mesmo táticas — resume-se simplesmente à lealdade.

    Simon tem sido a primeira escolha de De la Fuente desde que ele substituiu Luis Enrique como técnico da La Roja após a Copa do Mundo de 2022, e ele não vê motivo para deixar de lado o goleiro que o ajudou a conquistar a Euro 2024, apesar do bom desempenho dos outros goleiros à sua disposição.

    “Seria injusto se não valorizássemos a qualidade, a classe, a trajetória e a experiência profissional de Unai”, disse o técnico quando questionado sobre a convocação de Simon antes do torneio. “Seria absurdo eu ter que vir aqui e reafirmar isso, só porque se trata de Unai Simon. Quando um goleiro está nesse nível, é preciso respeitar sua posição e sua trajetória.”

    Ele acrescentou: “[...] Unai Simon é indiscutível. Os outros têm muito talento e classe, mas tudo a seu tempo.”

  • Unai Simon David Raya SpainGetty

    Lealdade cega?

    No entanto, tanto os torcedores do Arsenal quanto os do Barcelona estarão se perguntando se isso não é uma lealdade cega por parte do técnico da Espanha. Como já mencionamos, Simon é, de longe, o mais fraco dos três goleiros convocados por De la Fuente, estatisticamente falando.

    Basta dar uma olhada no número de gols que o jogador do Athletic Club sofreu na última temporada para entender por que há um questionamento constante sobre sua titularidade; o jogador de 29 anos sofreu a impressionante marca de 73 gols na temporada 2025-26, o que é mais do que o dobro do número de Raya (31) e significativamente mais do que o de Garcia (42), além de ter mantido a baliza invicta apenas oito vezes em toda a temporada, em 46 partidas — uma porcentagem insignificante de apenas 17,4%.

    Em termos da métrica de goleiros de gols evitados, Simon também fica bem atrás, com -6,86. Garcia lidera nesse quesito com 9,7, à frente dos 4,39 de Raya. Anteriormente, havia a percepção de que Simon era melhor na saída de bola da defesa, mas sua precisão de passe de 58% na última temporada é inferior à de ambos os companheiros (Raya com 65% e Garcia com 90%), o que desmente essa linha de pensamento.

  • Spain Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    “Está em boas mãos, não importa quem jogue”

    Por sua vez, Raya tem se mostrado incrivelmente diplomático em meio ao que deve ser uma espera muito frustrante por sua chance, colocando a causa coletiva acima de suas ambições individuais.

    “Acho que a Espanha está em boas mãos, independentemente de quem jogar”, disse ele em uma coletiva de imprensa na base de treinamento da Espanha em Chattanooga, antes da partida de estreia. “Desde que Unai estreou, ele tem atuado em um nível realmente alto. Ganhamos a Liga das Nações e a Eurocopa com ele, e ele é um grande goleiro que nos deu esses títulos.”

    Ele acrescentou: “Estou fazendo meu trabalho pelo meu clube para dar o melhor de mim e poder representar meu país, que é o mais importante. Estou aqui para ajudar a equipe o máximo possível e conquistar a segunda estrela (da Copa do Mundo).”

    Os torcedores do Arsenal esperam que ele, eventualmente, tenha a oportunidade de mostrar do que é capaz, e talvez ele tenha essa chance. “A melhor notícia é que não tenho nenhuma dúvida [sobre os goleiros]”, disse De la Fuente antes da Copa do Mundo, sugerindo que não fará diferença se outro goleiro for chamado para entrar em campo. “Tenho total confiança neles. Há algo de especial neles.”

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