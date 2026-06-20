David Raya foi o melhor goleiro da Europa na última temporada - então, por que o goleiro do Arsenal não está como titular da seleção espanhola na Copa do Mundo?

Os torcedores do Arsenal e do Barcelona têm se mostrado unânimes em sua perplexidade nas redes sociais pelo fato de tanto Raya quanto Garcia estarem atrás de Simon na hierarquia, com suas respectivas temporadas excepcionais nos clubes sendo ignoradas pelo técnico da seleção nacional, De la Fuente.
Após muitas especulações antes do torneio, o técnico continuou a ignorar os rumores e, mais uma vez, entregou a luva ao seu goleiro titular de confiança, que foi titular no desanimador empate de estreia da Espanha contra a modesta Cabo Verde, no Grupo H.
Mas por que Simon é o goleiro “indiscutível” da seleção de seu país quando as alternativas são inegavelmente melhores? A resposta é bem simples...