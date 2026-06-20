David Raya foi o melhor goleiro da Europa na última temporada - então, por que o goleiro do Arsenal não está como titular da seleção espanhola na Copa do Mundo?

Raya não é apenas o melhor goleiro do futebol inglês, mas também da Europa, se considerarmos o número de jogos sem sofrer gols. O jogador de 30 anos conquistou, de forma notável, sua terceira Luva de Ouro consecutiva da Premier League no final da temporada 2025-26, após acumular a impressionante marca de 19 jogos sem sofrer gols — sua temporada mais impressionante até o momento —, ajudando o Arsenal a encerrar sua longa, longa espera por um título do campeonato.

Os Gunners simplesmente não teriam conseguido sem ele, já que sua habilidade de defender chutes em momentos cruciais é inigualável. Uma longa lista de destaques inclui sua defesa com a ponta dos dedos na vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United, uma defesa espetacular em outra vitória apertada sobre o Brighton, mais duas quando os Gunners venceram o Chelsea por um triz e, é claro, a defesa milagrosa que impediu Mateus Fernandes de marcar na vitória histórica sobre o West Ham na reta final do campeonato.

As estatísticas de Raya — 19 jogos sem sofrer gols em 37 partidas e apenas 26 gols sofridos — também lhe renderam a Luva de Ouro da Europa, à frente de seu compatriota Joan Garcia (15), e ele agora figura entre os 10 melhores de todos os tempos em número de jogos sem sofrer gols em uma temporada da Premier League, colocando-o em uma seleta companhia de goleiros. Seu bom desempenho também se refletiu na Liga dos Campeões, onde ele manteve nove jogos sem sofrer gols em 14 partidas na campanha do time do norte de Londres até a final.