A campanha monumental do Arsenal fez com que cinco jogadores, Raya, Jurrien Timber, Declan Rice, William Saliba e Gabriel Magalhaes, fossem nomeados para a Equipe do Ano da PFA. Ao refletir sobre esse esforço coletivo, Raya observou: "A temporada foi incrível, coletiva e individualmente. Acho que merecíamos estar lá e ser campeões, então isso foi o mais importante.

"Toda temporada é muito, muito longa, com altos e baixos, mas acho que lidamos com tudo o que foi colocado diante de nós e foi uma temporada incrível para erguer o troféu, para dar ao Arsenal a Premier League depois de 22 anos, então, sim, uma temporada incrível."

Para manter esse embalo, a diretoria do Arsenal apoiou Arteta fortemente no mercado de transferências. Bruno Guimaraes chegou do Newcastle por £ 75 milhões mais Christos Tzolis, enquanto Ezri Konsa foi contratado junto ao Aston Villa em um acordo de £ 55 milhões para reforçar a linha defensiva mais formidável da liga.

Raya recebeu bem as adições à defesa, destacando o impacto positivo na profundidade do elenco. "A chegada do Ezri, somando ao elenco, vai acrescentar muita competitividade dentro do time, o que é incrível e é muito, muito bom para todo o elenco", afirmou.