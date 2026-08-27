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David Raya faz alerta sobre a Champions League enquanto o Arsenal mira uma dinastia após encerrar jejum de 22 anos sem o título da Premier League
Arsenal mira estabelecer uma dinastia no Emirates
O elenco de Mikel Arteta está determinado a provar que seu recente triunfo na Premier League foi o início de uma era prolongada de sucesso, e não uma conquista isolada. Depois de encerrar uma espera de 22 anos para erguer o troféu da liga, o time do norte de Londres agora também volta mais atenção para conquistar a Europa.
Apesar de ter chegado à final da Champions League na última temporada, o Arsenal acabou sendo derrotado pelo gigante francês Paris Saint-Germain. No entanto, essa decepção continental apenas aumentou o desejo do vestiário de garantir a primeira Copa da Europa da história do clube, ao mesmo tempo em que defende de forma agressiva seu título nacional.
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Raya traça metas ambiciosas por títulos
Ao falar sobre as ambições do clube, Raya enfatizou que o elenco não vai se acomodar. O internacional da Espanha acredita que o Arsenal tem a qualidade e a mentalidade para competir em todas as competições nesta temporada.
"Queremos nos tornar vencedores, não apenas algo pontual", explicou o jogador de 30 anos. "Acho que vamos ter de atacar a liga novamente, atacar as copas, atacar a Champions League, porque queremos mais."
O goleiro demonstrou confiança inabalável nas capacidades atuais do elenco. Ele acrescentou: "Queremos todos os troféus e estamos confiantes de que podemos vencer qualquer um a qualquer momento, então só precisamos manter o foco em nós mesmos e fazer melhor do que na temporada passada."
Grandes investimentos reforçam a solidez defensiva
A campanha monumental do Arsenal fez com que cinco jogadores, Raya, Jurrien Timber, Declan Rice, William Saliba e Gabriel Magalhaes, fossem nomeados para a Equipe do Ano da PFA. Ao refletir sobre esse esforço coletivo, Raya observou: "A temporada foi incrível, coletiva e individualmente. Acho que merecíamos estar lá e ser campeões, então isso foi o mais importante.
"Toda temporada é muito, muito longa, com altos e baixos, mas acho que lidamos com tudo o que foi colocado diante de nós e foi uma temporada incrível para erguer o troféu, para dar ao Arsenal a Premier League depois de 22 anos, então, sim, uma temporada incrível."
Para manter esse embalo, a diretoria do Arsenal apoiou Arteta fortemente no mercado de transferências. Bruno Guimaraes chegou do Newcastle por £ 75 milhões mais Christos Tzolis, enquanto Ezri Konsa foi contratado junto ao Aston Villa em um acordo de £ 55 milhões para reforçar a linha defensiva mais formidável da liga.
Raya recebeu bem as adições à defesa, destacando o impacto positivo na profundidade do elenco. "A chegada do Ezri, somando ao elenco, vai acrescentar muita competitividade dentro do time, o que é incrível e é muito, muito bom para todo o elenco", afirmou.
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Arsenal busca manter início perfeito
O Arsenal já começou sua defesa do título de forma dominante, ao vencer o Coventry por 3 a 0 e garantir o primeiro jogo sem sofrer gols de Raya na nova temporada. Depois de conquistar sua terceira Luva de Ouro consecutiva com 19 partidas sem sofrer gols na última temporada, o espanhol está ansioso para ampliar esse recorde, após entrar para um seleto grupo ao lado de Pepe Reina, Joe Hart e Ederson.
Ele acrescentou: "Não sou só eu. Sempre disse a mesma coisa, é algo coletivo. Obviamente fiz parte disso e é a terceira vez consecutiva, mas não podemos parar por aí. Queremos conseguir mais uma e depois outra, porque isso significa que fica mais fácil vencer jogos quando você mantém esses jogos sem sofrer gols, então que continuem vindo e, espero, mais Luvas de Ouro para nós."
Com compromissos cruciais no cenário doméstico e europeu pela frente, o elenco renovado de Arteta precisa provar que consegue equilibrar o desgaste de competir em várias frentes. Integrar rapidamente contratações caras como Guimaraes e Konsa será vital enquanto a equipe tenta conciliar suas ambições na Premier League com uma nova investida na Champions League.
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