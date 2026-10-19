Getty Images Sport
Traduzido por
David Raya elogia Noni Madueke, “especial”, após jogador sair do banco para salvar o Arsenal e manter a equipe na briga pelo título da Premier League
Gol da vitória no fim salva a situação
Raya elogiou Madueke depois que o jogador, que saiu do banco, marcou o gol da vitória nos minutos finais contra o Nottingham Forest, no City Ground. Apesar de dominar a posse de bola, o time de Mikel Arteta parecia destinado a perder pontos após 80 minutos sem gols.
Madueke superou a resistência do Forest com um chute desviado no fim do segundo tempo e garantiu uma vitória apertada ao Arsenal. O resultado, conquistado com dificuldade, colocou o clube mandante na zona de rebaixamento e manteve o Arsenal firme na disputa pelo título.
A vitória foi fundamental para impedir que o Arsenal ficasse ainda mais atrás do Manchester City, que ditava o ritmo na liderança no início da temporada. Raya admitiu estar satisfeito com os três pontos após uma tarde difícil em East Midlands.
- Getty Images Sport
Raya exalta companheiro de equipe “especial”
Raya comemorou a vitória fora de casa e destacou Madueke pela contribuição decisiva após sair do banco de reservas. O jogador da seleção inglesa teve impacto imediato ao abrir o placar em uma partida equilibrada.
“Ele é um jogador especial, e esse será um gol especial para ele, por garantir a vitória em um campo tão difícil, contra uma equipe tão difícil”, disse Raya à Premier League Productions. “Então, estou muito feliz por ele.”
O goleiro espanhol ressaltou a força mental e a paciência da equipe durante toda a partida: “Mostramos maturidade e muita vontade. É preciso continuar fazendo as coisas certas, e a bola vai entrar no gol.”
Superando as dificuldades do passado no City Ground
O Arsenal não havia conseguido conquistar os três pontos no City Ground nas últimas temporadas, depois de empatar por 0 a 0 nas duas visitas anteriores. Raya destacou o quanto o elenco amadureceu para finalmente superar esse retrospecto ruim. A vitória também marcou uma forte reação após a dolorosa derrota para o Brighton e um período de 19 dias sem partidas.
“Nos últimos dois anos, tivemos experiências em que empatamos por 0 a 0 aqui, então acho que mostramos muita personalidade para continuar buscando o resultado”, explicou Raya. “No fim, com alguns cruzamentos e algumas bolas de Bukayo, a bola entrou graças a Noni.
“A maneira como reagimos, como jogamos, como demos a volta por cima, é incrível. Estou muito feliz com as atuações que tivemos em todos os jogos. Há coisas a melhorar, claro, como sempre, mas vamos aproveitar os pontos positivos e agora estamos ansiosos por quarta-feira.”
- Getty Images Sport
O foco se volta para a Europa
O Arsenal agora volta suas atenções para um grande confronto europeu no meio da semana. A equipe de Arteta visita o gigante alemão Bayern de Munique pela Champions League na noite de quarta-feira.
Após a viagem para a partida europeia, o Arsenal volta a jogar no Emirates Stadium. A equipe recebe o Everton pela Premier League neste fim de semana, em busca de manter o embalo.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.