Raya elogiou Madueke depois que o jogador, que saiu do banco, marcou o gol da vitória nos minutos finais contra o Nottingham Forest, no City Ground. Apesar de dominar a posse de bola, o time de Mikel Arteta parecia destinado a perder pontos após 80 minutos sem gols.

Madueke superou a resistência do Forest com um chute desviado no fim do segundo tempo e garantiu uma vitória apertada ao Arsenal. O resultado, conquistado com dificuldade, colocou o clube mandante na zona de rebaixamento e manteve o Arsenal firme na disputa pelo título.

A vitória foi fundamental para impedir que o Arsenal ficasse ainda mais atrás do Manchester City, que ditava o ritmo na liderança no início da temporada. Raya admitiu estar satisfeito com os três pontos após uma tarde difícil em East Midlands.