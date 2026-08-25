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Moataz Elgammal

Traduzido por

David Moyes, técnico do Everton, detona pergunta "completamente idiota" de jornalista sobre ambições na Copa da Liga Inglesa

D. Moyes
Everton
Carabao Cup
Premier League

O técnico do Everton, David Moyes, rebateu furiosamente um repórter durante uma entrevista coletiva, classificando uma pergunta específica sobre seu desejo de vencer competições de copa nacionais nesta temporada como "estúpida demais". O treinador frustrado aproveitou a troca tensa para enfatizar que, embora conquistar um troféu aguardado há muito tempo seja importante, a permanência na Premier League continua sendo a prioridade máxima.

  • Moyes perde a paciência antes do jogo contra o Preston

    Segundo informações da talkSPORT, Moyes perdeu a paciência ao falar com a imprensa para projetar o confronto da segunda rodada da Carabao Cup de quarta-feira à noite contra o Preston.

    A tensão começou quando um jornalista perguntou: "Quão importantes são as copas para você nesta temporada?" Essa pergunta, aparentemente padrão, mexeu com Moyes, que rapidamente iniciou uma resposta inflamda. O Everton sofreu uma grave seca de títulos nas últimas décadas, o que colocou ainda mais atenção sobre suas campanhas nas copas.

    No entanto, Moyes claramente se irritou com a sugestão de que qualquer técnico não se importaria em conquistar títulos, o que levou a uma troca exaltada na sala de imprensa em Deepdale.

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  • Everton v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    A troca de farpas com jornalista chamada de "morta de estúpida"

    Moyes não se conteve na resposta ao repórter e questionou a inteligência da imprensa presente. "Acho que é uma pergunta que todo jornalista faz a todo treinador", começou Moyes em resposta. "De certa forma, eu penso: esses jornalistas são completamente idiotas? Vocês acham que nenhum dos treinadores quer ganhar as copas? Claro que todos nós queremos ganhar as copas... então a resposta é sim, as copas são enormemente importantes."

    A frustração vem da pressão constante em torno do Everton, que não conquista um grande troféu desde o triunfo na FA Cup em 1995. Apesar dessa espera de 31 anos por glória, Moyes deixou claro que perguntas básicas sobre motivação não ajudam.

  • A permanência na Premier League continua sendo o objetivo final

    A conversa acalorada não terminou ali, já que Moyes buscou esclarecer as duras realidades enfrentadas pelos técnicos da elite do futebol moderno. Moyes então inverteu os papéis com seu interlocutor e perguntou: "Seria mais importante vencer uma copa do que permanecer na Premier League?" Quando o jornalista respondeu rapidamente que não, Moyes deu uma conclusão direta sobre suas prioridades.

    "Então, pronto. Você já respondeu metade", acrescentou Moyes. Essa interação destacou o difícil equilíbrio em Goodison Park. Embora encerrar a longa espera por um troféu seja um sonho para os torcedores, Moyes sabe que sofrer o rebaixamento da Premier League seria desastroso para o Everton.

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    O que vem a seguir para o Everton?

    O Everton agora precisa voltar totalmente o foco para o que acontece em campo. Moyes comandará sua equipe contra o Preston na quarta-feira, desesperado para evitar uma repetição da eliminação precoce da temporada passada para o Wolverhampton. Uma vitória convincente ajudaria a aliviar a tensão crescente e a ganhar embalo para os próximos jogos da Premier League, enquanto o time busca garantir a permanência na elite junto com uma campanha positiva na copa.

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