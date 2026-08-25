David Moyes, técnico do Everton, detona pergunta "completamente idiota" de jornalista sobre ambições na Copa da Liga Inglesa

Segundo informações da talkSPORT, Moyes perdeu a paciência ao falar com a imprensa para projetar o confronto da segunda rodada da Carabao Cup de quarta-feira à noite contra o Preston.

A tensão começou quando um jornalista perguntou: "Quão importantes são as copas para você nesta temporada?" Essa pergunta, aparentemente padrão, mexeu com Moyes, que rapidamente iniciou uma resposta inflamda. O Everton sofreu uma grave seca de títulos nas últimas décadas, o que colocou ainda mais atenção sobre suas campanhas nas copas.

No entanto, Moyes claramente se irritou com a sugestão de que qualquer técnico não se importaria em conquistar títulos, o que levou a uma troca exaltada na sala de imprensa em Deepdale.