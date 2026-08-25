AFP
Traduzido por
David Moyes, técnico do Everton, detona pergunta "completamente idiota" de jornalista sobre ambições na Copa da Liga Inglesa
Moyes perde a paciência antes do jogo contra o Preston
Segundo informações da talkSPORT, Moyes perdeu a paciência ao falar com a imprensa para projetar o confronto da segunda rodada da Carabao Cup de quarta-feira à noite contra o Preston.
A tensão começou quando um jornalista perguntou: "Quão importantes são as copas para você nesta temporada?" Essa pergunta, aparentemente padrão, mexeu com Moyes, que rapidamente iniciou uma resposta inflamda. O Everton sofreu uma grave seca de títulos nas últimas décadas, o que colocou ainda mais atenção sobre suas campanhas nas copas.
No entanto, Moyes claramente se irritou com a sugestão de que qualquer técnico não se importaria em conquistar títulos, o que levou a uma troca exaltada na sala de imprensa em Deepdale.
- Getty Images Sport
A troca de farpas com jornalista chamada de "morta de estúpida"
Moyes não se conteve na resposta ao repórter e questionou a inteligência da imprensa presente. "Acho que é uma pergunta que todo jornalista faz a todo treinador", começou Moyes em resposta. "De certa forma, eu penso: esses jornalistas são completamente idiotas? Vocês acham que nenhum dos treinadores quer ganhar as copas? Claro que todos nós queremos ganhar as copas... então a resposta é sim, as copas são enormemente importantes."
A frustração vem da pressão constante em torno do Everton, que não conquista um grande troféu desde o triunfo na FA Cup em 1995. Apesar dessa espera de 31 anos por glória, Moyes deixou claro que perguntas básicas sobre motivação não ajudam.
A permanência na Premier League continua sendo o objetivo final
A conversa acalorada não terminou ali, já que Moyes buscou esclarecer as duras realidades enfrentadas pelos técnicos da elite do futebol moderno. Moyes então inverteu os papéis com seu interlocutor e perguntou: "Seria mais importante vencer uma copa do que permanecer na Premier League?" Quando o jornalista respondeu rapidamente que não, Moyes deu uma conclusão direta sobre suas prioridades.
"Então, pronto. Você já respondeu metade", acrescentou Moyes. Essa interação destacou o difícil equilíbrio em Goodison Park. Embora encerrar a longa espera por um troféu seja um sonho para os torcedores, Moyes sabe que sofrer o rebaixamento da Premier League seria desastroso para o Everton.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Everton?
O Everton agora precisa voltar totalmente o foco para o que acontece em campo. Moyes comandará sua equipe contra o Preston na quarta-feira, desesperado para evitar uma repetição da eliminação precoce da temporada passada para o Wolverhampton. Uma vitória convincente ajudaria a aliviar a tensão crescente e a ganhar embalo para os próximos jogos da Premier League, enquanto o time busca garantir a permanência na elite junto com uma campanha positiva na copa.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.