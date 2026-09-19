A cautela de Moyes vem de um fim doloroso para a campanha anterior. O Everton estava no caminho para uma vaga na Champions League depois de vencer o Chelsea por 3 a 0 em março, mas não conseguiu vencer nenhum de seus últimos sete jogos. No fim, terminou em 13º, por pouco não ficando totalmente fora das competições europeias.

Ao explicar sua posição atual, Moyes afirmou: "Gostei de dizer essas palavras no ano passado. Se você pensar no que tínhamos feito, éramos time para ser rebaixado quando chegamos em janeiro [de 2025], saímos dessa situação e vencemos os jogos, 12/13 jogadores novos tiveram de chegar... Mas os jogadores tinham ido tão bem que comecei a acreditar que tínhamos uma chance real, e isso me permitiu ser assim."