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David Moyes se recusa a discutir a classificação europeia do Everton, apesar do forte início de temporada invicto
Everton mantém início invicto
O Everton teve um início brilhante em sua campanha na Premier League, permanecendo invicto após cinco partidas depois de uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o Ipswich. Thierno Barry garantiu os três pontos com um gol aos 11 minutos, chegando a cinco na temporada.
O resultado deixa o clube na quinta colocação da tabela, com nove pontos, mas Moyes trata de afastar com firmeza qualquer expectativa de futebol europeu. "Não estamos usando essas palavras neste ano", disse Moyes, de forma direta. "Não [vamos dizer] na frente de vocês [da mídia], isso é certo, porque ainda estamos nos preparando e garantindo que possamos fazer o melhor que pudermos."
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Moyes reflete sobre a temporada passada
A cautela de Moyes vem de um fim doloroso para a campanha anterior. O Everton estava no caminho para uma vaga na Champions League depois de vencer o Chelsea por 3 a 0 em março, mas não conseguiu vencer nenhum de seus últimos sete jogos. No fim, terminou em 13º, por pouco não ficando totalmente fora das competições europeias.
Ao explicar sua posição atual, Moyes afirmou: "Gostei de dizer essas palavras no ano passado. Se você pensar no que tínhamos feito, éramos time para ser rebaixado quando chegamos em janeiro [de 2025], saímos dessa situação e vencemos os jogos, 12/13 jogadores novos tiveram de chegar... Mas os jogadores tinham ido tão bem que comecei a acreditar que tínhamos uma chance real, e isso me permitiu ser assim."
Melhorias no ataque exigidas
Embora o Everton ostente uma defesa resiliente, com cinco jogos sem sofrer gols em sete partidas no geral, Moyes segue profundamente insatisfeito com a produção ofensiva da equipe. Com a saída de Beto e o meia-atacante-chave Iliman Ndiaye se juntando ao Manchester City, Barry fica como o único centroavante de ofício. Apesar de ter registrado 21 finalizações contra o Ipswich, apenas duas foram no alvo.
Moyes deixou clara a sua frustração: "Se estamos pensando 'estamos fazendo um grande trabalho porque passamos alguns jogos', não, o técnico espera isso. Na verdade, estou mais decepcionado por não estarmos marcando mais gols. Estou cobrando eles de um jeito que você não acreditaria. Por que não estamos colocando cruzamentos melhores na área, finalizando melhor, chutando da entrada da área, não marcando mais? Essa é a única coisa que nos falta para sermos um time razoavelmente decente."
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O que vem a seguir para o Everton?
O Everton entra na pausa internacional em alta, mas Moyes sem dúvida usará esse período para aprimorar o ataque da equipe. O elenco descansará durante a pausa antes de voltar à ação na Premier League, quando enfrentará o Hull City em 11 de outubro. Mais tarde no mês, o clube terá um confronto crucial das oitavas de final da Carabao Cup em casa contra o Newcastle.
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