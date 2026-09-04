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David Moyes sai frustrado após o último dia da janela! Técnico do Everton admite decepção após negócio por Folarin Balogun fracassar e Iliman Ndiaye acertar com o Manchester City
Drama médico de Balogun termina em desmaio
A busca do Everton por um novo centroavante de peso terminou em total frustração, já que a transferência de Balogun, do Monaco, fracassou apesar de o jogador ter comparecido a Finch Farm para realizar exames médicos. O internacional dos Estados Unidos, de 25 anos, havia surgido como alvo principal de Moyes após a saída de Beto para a Fiorentina, mas o negócio saiu do controle depois que surgiram preocupações durante a avaliação física.
Relatos sugeriram que a transferência para o Everton melou depois que o clube de Merseyside tentou reestruturar os termos financeiros após os resultados dos exames médicos, o que levou o atacante a abandonar completamente a mudança.
"Estou decepcionado por não termos feito mais negócios e por as coisas não terem saído do nosso jeito no fim", explicou Moyes ao falar com a imprensa. "Às vezes, no futebol, você tem que conviver com decepções e seguir em frente, e nós vamos fazer isso. Não foi culpa de ninguém e, no fim das contas, isso acontece no futebol, já que o jogador teve um problema nos exames médicos e foi simplesmente isso. Não há outras histórias por trás disso. Foi exatamente isso que aconteceu."
- Getty
Ndiaye sai em transferência bombástica para o City
O golpe de não conseguir contratar um novo atacante foi agravado pela saída de peso de Iliman Ndiaye. O internacional senegalês, que era um dos favoritos da torcida em Goodison, fechou um acordo de £ 65 milhões com o Everton para se juntar ao Manchester City, já que o gigante do Etihad conseguiu atravessar o interesse do Tottenham Hotspur.
Moyes admitiu que a venda foi uma necessidade financeira, embora tenha privado o elenco de um jogador que havia contribuído com 15 gols e quatro assistências durante sua passagem por Merseyside.
"Estávamos buscando entrar algum dinheiro", acrescentou Moyes durante sua avaliação franca sobre a atividade do clube. "Perdemos o Ndiaye, que é alguém que definitivamente não queríamos perder, mas às vezes é difícil quando times como o Manchester City aparecem. Algumas coisas deram errado para nós e algumas coisas poderíamos ter feito melhor. No fim das contas, não queríamos perder muitos jogadores diferentes, mas, por razões que precisavam acontecer, isso aconteceu."
Alvos perdidos e dificuldades defensivas
A frustração de Moyes foi além do terço ofensivo, já que o clube também não conseguiu reforçar suas opções defensivas. Uma investida pelo defensor do Fulham Kenny Tete chegou a um impasse quando o clube londrino não conseguiu garantir um substituto adequado, forçando o Everton a buscar alternativas.
O técnico havia identificado a necessidade de reforços em toda a linha defensiva para aumentar a concorrência e dar mais profundidade ao elenco, mas o estágio avançado da janela fez com que várias consultas fossem recusadas. Ao refletir sobre as oportunidades perdidas, Moyes sugeriu que, embora o clube tenha trabalhado duro para viabilizar negociações, a natureza do último dia da janela frequentemente leva a obstáculos imprevistos.
- AFP
Olhando para a frente apesar dos problemas na janela de transferências
Com a temporada da Premier League já em andamento, o Everton agora precisa atravessar um período difícil até a janela de janeiro abrir. Os torcedores manifestaram suas preocupações em relação aos negócios do clube no fim da janela, especialmente o drama em torno de Balogun e a saída de Ndiaye.
Moyes, no entanto, mantém os pés no chão em relação à situação, reconhecendo que o clube precisou equilibrar as contas enquanto tentava qualificar o elenco. A chegada de Maitland-Niles oferece alguma versatilidade nas áreas defensiva e de meio-campo, e o clube espera que Grealish possa reencontrar sua melhor forma enquanto estiver emprestado no Noroeste.
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