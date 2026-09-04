A busca do Everton por um novo centroavante de peso terminou em total frustração, já que a transferência de Balogun, do Monaco, fracassou apesar de o jogador ter comparecido a Finch Farm para realizar exames médicos. O internacional dos Estados Unidos, de 25 anos, havia surgido como alvo principal de Moyes após a saída de Beto para a Fiorentina, mas o negócio saiu do controle depois que surgiram preocupações durante a avaliação física.

Relatos sugeriram que a transferência para o Everton melou depois que o clube de Merseyside tentou reestruturar os termos financeiros após os resultados dos exames médicos, o que levou o atacante a abandonar completamente a mudança.

"Estou decepcionado por não termos feito mais negócios e por as coisas não terem saído do nosso jeito no fim", explicou Moyes ao falar com a imprensa. "Às vezes, no futebol, você tem que conviver com decepções e seguir em frente, e nós vamos fazer isso. Não foi culpa de ninguém e, no fim das contas, isso acontece no futebol, já que o jogador teve um problema nos exames médicos e foi simplesmente isso. Não há outras histórias por trás disso. Foi exatamente isso que aconteceu."