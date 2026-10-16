David Moyes revela que negociações para renovar contrato com o Everton estão paralisadas após anúncio surpreendente de venda feito pelo The Friedkin Group

Em entrevista coletiva, Moyes confirmou que as negociações para prolongar sua permanência no Hill Dickinson Stadium esfriaram. O Friedkin Group surpreendeu o mundo do futebol na semana passada ao anunciar que está disposto a vender uma participação majoritária no clube, menos de dois anos depois de adquiri-lo.

Moyes está no último ano de contrato e explicou: “Houve muitas conversas ao longo do verão, mas talvez, pela forma como as coisas aconteceram recentemente, tenha havido uma pausa para colocar tudo em ordem.”