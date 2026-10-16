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David Moyes revela que negociações para renovar contrato com o Everton estão paralisadas após anúncio surpreendente de venda feito pelo The Friedkin Group
Negociações contratuais perdem ritmo
Em entrevista coletiva, Moyes confirmou que as negociações para prolongar sua permanência no Hill Dickinson Stadium esfriaram. O Friedkin Group surpreendeu o mundo do futebol na semana passada ao anunciar que está disposto a vender uma participação majoritária no clube, menos de dois anos depois de adquiri-lo.
Moyes está no último ano de contrato e explicou: “Houve muitas conversas ao longo do verão, mas talvez, pela forma como as coisas aconteceram recentemente, tenha havido uma pausa para colocar tudo em ordem.”
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Uma reviravolta surpreendente para o treinador
O momento escolhido pelos proprietários para tomar a decisão pegou Moyes de surpresa, já que ele só soube dela na manhã do anúncio. Apesar da volta da instabilidade fora de campo ao clube de Merseyside, seu foco principal continua no que acontece dentro das quatro linhas. O Everton teve um bom início de temporada e segue invicto, com duas vitórias e quatro empates em seis jogos da Premier League.
Ao falar sobre suas prioridades, Moyes afirmou: “Mas, como já disse muitas vezes, isso não é o mais importante para mim. Só quero continuar tentando impulsionar o Everton e fortalecer o clube, e ver se podemos continuar melhorando.”
Progresso constante em meio à incerteza
Desde que assumiu o comando do Everton, em janeiro de 2025, Moyes tem conduzido o time a uma evolução constante. Em 69 partidas por todas as competições, o Everton somou 26 vitórias, 21 empates e 22 derrotas. Essa base sólida ajudou a estabilizar a equipe, acompanhando a estabilidade fora de campo que o The Friedkin Group afirma ter alcançado ao garantir a histórica mudança para o novo estádio.
O grupo proprietário americano, que também é dono da AS Roma, contratou o banco de investimentos Moelis & Company para assessorá-lo na venda e insiste que só considerará propostas de interessados aptos a assumir o clube e dar continuidade ao progresso recente.
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O que vem pela frente para o Everton?
O Everton recebe o Chelsea pela Premier League no sábado, enquanto a busca por um novo comprador continua nos bastidores. À espera de um confronto difícil, Moyes concluiu: “Sempre que enfrentei o Chelsea, foi um bom jogo. Sempre foi difícil. Mas vamos fazer o nosso melhor. Estamos em uma situação bastante boa. Nós também temos jogado bem.”
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