David Moyes fica atônito com o fato de o The Friedkin Group colocar o Everton à venda apenas dois anos após a aquisição

O Friedkin Group (TFG) chocou o mundo do futebol ao anunciar sua disposição de vender uma participação controladora no Everton. O grupo proprietário americano, que apenas adquiriu o clube de Farhad Moshiri em dezembro de 2024, está buscando novos investimentos.

Esse grande desdobramento acontece menos de dois anos depois do início de sua gestão no clube da Premier League. O TFG chegou originalmente com a promessa de estabilizar um clube afetado por prolongadas dificuldades financeiras e instabilidade fora de campo.

Apesar de ocupar a sétima posição na tabela após cinco partidas nesta temporada, o anúncio criou uma nova onda de incerteza. O momento da decisão pegou muitos de surpresa, incluindo o atual técnico, Moyes.