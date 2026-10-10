AFP
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David Moyes fica atônito com o fato de o The Friedkin Group colocar o Everton à venda apenas dois anos após a aquisição
Donos do Everton exploram possível venda do clube
O Friedkin Group (TFG) chocou o mundo do futebol ao anunciar sua disposição de vender uma participação controladora no Everton. O grupo proprietário americano, que apenas adquiriu o clube de Farhad Moshiri em dezembro de 2024, está buscando novos investimentos.
Esse grande desdobramento acontece menos de dois anos depois do início de sua gestão no clube da Premier League. O TFG chegou originalmente com a promessa de estabilizar um clube afetado por prolongadas dificuldades financeiras e instabilidade fora de campo.
Apesar de ocupar a sétima posição na tabela após cinco partidas nesta temporada, o anúncio criou uma nova onda de incerteza. O momento da decisão pegou muitos de surpresa, incluindo o atual técnico, Moyes.
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Moyes ficou surpreso com o anúncio repentino
Moyes, técnico do Everton, desconhecia completamente as intenções da nova gestão até a manhã do anúncio. Falando antes do próximo confronto de sua equipe contra o Hull City, o treinador escocês fez uma avaliação sincera da situação.
"Eu realmente acreditava que, com a nova gestão, estávamos totalmente nisso", explicou Moyes aos repórteres. "Minha ambição ao voltar era tentar recolocar o Everton nos níveis em que esteve no passado, e isso significa brigar por vagas na Europa com mais frequência. Foi um verão difícil para nós. Só fiquei sabendo disso nesta manhã. Talvez eu esteja um pouco surpreso, mas talvez eu não devesse estar tão surpreso."
TFG reflete sobre garantir a mudança para o estádio
Durante seu curto período no comando, a TFG supervisionou com sucesso a mudança histórica do Everton para o novo Hill Dickinson Stadium. Os proprietários sustentam que seu principal objetivo era conduzir o clube por um período de grande risco financeiro.
"Quando a TFG se tornou guardiã do Everton, o clube enfrentava grande incerteza financeira e desafios dentro e fora de campo", disseram os proprietários em um comunicado. "Com essa base agora seguramente estabelecida, chegou o momento certo de considerar o próximo capítulo do Everton."
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A busca pelos investidores certos
Com as bases financeiras agora consideradas seguras, o TFG entende que chegou o momento certo de passar o comando. O grupo, que também é dono do clube italiano Roma e do francês Cannes, não vai apressar o processo. Contratou o banco de investimento Moelis & Company para assessorar a venda e insiste que só vai considerar propostas de responsáveis adequados que possam dar continuidade ao progresso recente. O TFG prometeu dar total apoio ao Everton dentro e fora de campo enquanto a busca por um comprador continua.
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