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David Moyes dá notícias preocupantes sobre Jarrad Branthwaite depois que o craque do Everton foi retirado de maca, em lágrimas, durante a derrota no clássico contra o Liverpool
O Everton vive um pesadelo no clássico
O resultado final contra o Liverpool deixa os Toffees na 10ª posição da tabela da Premier League, com 47 pontos, interrompendo sua boa fase recente. A principal preocupação, no entanto, é o estado de saúde de Branthwaite, que caiu segurando a parte de trás da perna direita aos 87 minutos. O zagueiro central foi substituído por Michael Keane nos momentos finais de uma partida muito disputada, o que deixou a torcida da casa ainda mais desanimada.
- AFP
Moyes admite preocupação com Branthwaite
Após o apito final, Moyes não conseguiu dar muitas garantias quanto à situação do zagueiro. “Ainda não sei, não. Mas estou preocupado que possa ser algo grave, talvez não seja nada bom, mas vamos ver”, respondeu o técnico escocês quando questionado sobre a gravidade da contusão. A lesão ocorreu com o jogo empatado em 1 a 1, após o gol de abertura de Mohamed Salah e o empate de Beto à queima-roupa. No entanto, o Everton acabou sendo derrotado nos últimos minutos dos 10 de acréscimo, quando Virgil van Dijk cabeceou com força para garantir a vitória dos visitantes.
Aumentam os receios quanto à lesão recorrente nos tendões isquiotibiais
O momento é cruel para Branthwaite, que ficou limitado a apenas seis partidas e 681 minutos na Premier League nesta temporada, marcando um gol e dando uma assistência. Anteriormente, ele havia perdido 23 partidas entre agosto e janeiro. O ex-treinador de jogadas ensaiadas do Everton, Charlie Adam, observou os sinais preocupantes. “Acho que provavelmente é isso que está na cabeça dele”, disse Adam à talkSPORT. “Parece ser novamente o tendão da coxa direita, onde ele passou por uma cirurgia no início da temporada, [ele estava] apenas voltando de isso. Então, sim, se for esse tendão de novo, é um golpe duro para ele, porque ele é um jovem talento de ponta e estava se recuperando para voltar à forma com isso. Desejo boa sorte a ele, porque eu sabia, quando estava no clube, que aquele tendão era um problema para ele e espero que não seja nada muito grave. Mas, se ele já passou por uma cirurgia nisso antes, vai demorar muito para ele voltar.”
- AFP
De olho na reta final
O Everton agora aguarda ansiosamente os resultados dos exames médicos para planejar sua reorganização defensiva. Os Toffees ainda mantêm a esperança de se classificar para as competições europeias, apesar da derrota no clássico, já que estão apenas um ponto atrás do Chelsea, sexto colocado, faltando cinco partidas para o fim da temporada. Moyes espera uma reação forte quando o time enfrentar o West Ham no London Stadium no próximo fim de semana.