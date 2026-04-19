David Moyes dá notícias preocupantes sobre Jarrad Branthwaite depois que o craque do Everton foi retirado de maca, em lágrimas, durante a derrota no clássico contra o Liverpool

O momento é cruel para Branthwaite, que ficou limitado a apenas seis partidas e 681 minutos na Premier League nesta temporada, marcando um gol e dando uma assistência. Anteriormente, ele havia perdido 23 partidas entre agosto e janeiro. O ex-treinador de jogadas ensaiadas do Everton, Charlie Adam, observou os sinais preocupantes. “Acho que provavelmente é isso que está na cabeça dele”, disse Adam à talkSPORT. “Parece ser novamente o tendão da coxa direita, onde ele passou por uma cirurgia no início da temporada, [ele estava] apenas voltando de isso. Então, sim, se for esse tendão de novo, é um golpe duro para ele, porque ele é um jovem talento de ponta e estava se recuperando para voltar à forma com isso. Desejo boa sorte a ele, porque eu sabia, quando estava no clube, que aquele tendão era um problema para ele e espero que não seja nada muito grave. Mas, se ele já passou por uma cirurgia nisso antes, vai demorar muito para ele voltar.”