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France Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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“David fala comigo sobre isso” - Kylian Mbappé, astro do Real Madrid e da seleção francesa, revela que Beckham já tentou convencê-lo a se transferir para a MLS, para jogar pelo Inter Miami

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Kylian Mbappé, astro da França e do Real Madrid, abriu as portas para uma possível transferência futura para a Major League Soccer, admitindo que há muito tempo admira a cultura americana e seu espírito de ambição sem limites. O jogador de 27 anos também brincou dizendo que David Beckham, coproprietário do Inter Miami, já começou a tentar recrutá-lo para os EUA.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Onde a ambição não conhece limites'

    Em entrevista à imprensa antes da segunda partida da França na Copa do Mundo, contra o Iraque no Estádio da Filadélfia, Mbappé falou sobre seu futuro e se estaria aberto à possibilidade de jogar nos EUA.

    “Talvez, não sei... Os Estados Unidos têm uma cultura diferente da nossa. Sempre adorei essa cultura em que a ambição não conhece limites. Será que virei para cá antes do fim da minha carreira? Talvez, não sei”, disse ele, antes de acrescentar com um sorriso: “David [Beckham] fala comigo sobre isso”.



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  • England FIFA World Cup 2026 CampGetty Images Sport

    Garças ambiciosas

    O prestígio global de Beckham fez com que o Inter Miami chamasse a atenção de algumas das maiores estrelas do mundo. O jogador da seleção inglesa Marcus Rashford treinou nas instalações do Inter Miami antes de se juntar aos Três Leões para a campanha na Copa do Mundo. O clube também teria chegado a um acordo para a contratação do jogador da seleção brasileira Casemiro, que se juntará a um time já forte da MLS, que conta com Lionel Messi, Rodrigo De Paul e Germán Berterame como jogadores designados.

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    Mbappé em busca da glória na Copa do Mundo

    Mbappé já marcou dois gols neste início de Copa do Mundo e pode aumentar ainda mais seu impressionante saldo de gols. Com apenas 27 anos, ele já é o terceiro maior artilheiro de todos os tempos do torneio, com 14 gols.

  • Erling HaalandGetty Images

    E agora, o que vem a seguir?

    A França está disputando com a Noruega a liderança do Grupo I. Se ambas vencerem na segunda-feira, isso poderá levar a um emocionante confronto na sexta-feira, em que o vencedor ficará com a liderança do grupo, quando as duas equipes se enfrentarem.

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