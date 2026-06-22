Em entrevista à imprensa antes da segunda partida da França na Copa do Mundo, contra o Iraque no Estádio da Filadélfia, Mbappé falou sobre seu futuro e se estaria aberto à possibilidade de jogar nos EUA.

“Talvez, não sei... Os Estados Unidos têm uma cultura diferente da nossa. Sempre adorei essa cultura em que a ambição não conhece limites. Será que virei para cá antes do fim da minha carreira? Talvez, não sei”, disse ele, antes de acrescentar com um sorriso: “David [Beckham] fala comigo sobre isso”.







