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“David fala comigo sobre isso” - Kylian Mbappé, astro do Real Madrid e da seleção francesa, revela que Beckham já tentou convencê-lo a se transferir para a MLS, para jogar pelo Inter Miami
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'Onde a ambição não conhece limites'
Em entrevista à imprensa antes da segunda partida da França na Copa do Mundo, contra o Iraque no Estádio da Filadélfia, Mbappé falou sobre seu futuro e se estaria aberto à possibilidade de jogar nos EUA.
“Talvez, não sei... Os Estados Unidos têm uma cultura diferente da nossa. Sempre adorei essa cultura em que a ambição não conhece limites. Será que virei para cá antes do fim da minha carreira? Talvez, não sei”, disse ele, antes de acrescentar com um sorriso: “David [Beckham] fala comigo sobre isso”.
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Garças ambiciosas
O prestígio global de Beckham fez com que o Inter Miami chamasse a atenção de algumas das maiores estrelas do mundo. O jogador da seleção inglesa Marcus Rashford treinou nas instalações do Inter Miami antes de se juntar aos Três Leões para a campanha na Copa do Mundo. O clube também teria chegado a um acordo para a contratação do jogador da seleção brasileira Casemiro, que se juntará a um time já forte da MLS, que conta com Lionel Messi, Rodrigo De Paul e Germán Berterame como jogadores designados.
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Mbappé em busca da glória na Copa do Mundo
Mbappé já marcou dois gols neste início de Copa do Mundo e pode aumentar ainda mais seu impressionante saldo de gols. Com apenas 27 anos, ele já é o terceiro maior artilheiro de todos os tempos do torneio, com 14 gols.
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E agora, o que vem a seguir?
A França está disputando com a Noruega a liderança do Grupo I. Se ambas vencerem na segunda-feira, isso poderá levar a um emocionante confronto na sexta-feira, em que o vencedor ficará com a liderança do grupo, quando as duas equipes se enfrentarem.