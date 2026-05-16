Getty Images Sport
Traduzido por
David de Gea "mostra o dedo do meio" para Bruno Fernandes ao saber que o craque do Manchester United passou à frente do goleiro espanhol e de Cristiano Ronaldo
Reação avassaladora à vitória recorde
O goleiro espanhol reagiu de forma hilária à notícia de que Fernandes superou seu recorde de maior número de prêmios “Sir Matt Busby Player of the Year”. Depois que o Manchester United compartilhou um gráfico nas redes sociais comemorando o marco, De Gea foi aos comentários para, em tom de brincadeira, enviar ao seu ex-capitão um emoji de “dedo do meio”, acompanhado da mensagem: “Bruno”.
A postagem rapidamente se tornou viral, com os torcedores elogiando a brincadeira divertida entre os dois. Embora De Gea não faça mais parte do elenco do Old Trafford, fica claro que ele ainda acompanha de perto o que acontece em seu antigo clube e mantém um forte vínculo com os jogadores que deixou para trás.
- Getty Images Sport
Fernandes ultrapassa lendas do United
Fernandes conquistou o prestigioso troféu da temporada 2025-26 após se destacar como o vencedor incontestável de uma votação realizada pelos torcedores. Este mais recente triunfo representa sua quinta conquista desde que chegou a Old Trafford em 2020, colocando-o oficialmente um à frente de De Gea e Cristiano Ronaldo, que possuem quatro prêmios cada um.
O jogador de 31 anos tem estado em forma sensacional nesta temporada, consolidando seu legado como uma das melhores forças criativas a vestir a camisa do United. Sua consistência de elite se mostrou especialmente crucial durante uma campanha turbulenta, quando os Red Devils protagonizaram uma dramática recuperação no meio da temporada após a nomeação de Michael Carrick como técnico interino. Ele continuou sendo a pedra angular da reviravolta da equipe, assumindo o papel de força motriz em campo enquanto o United atravessava com sucesso uma era de transição crucial.
Em busca de um lugar na história da Premier League
Embora o prêmio individual já esteja garantido, Fernandes tem outro grande objetivo em vista antes do fim da temporada. O capitão do United precisa de apenas mais uma assistência para igualar a marca de 20 assistências em uma única temporada da Premier League, um recorde atualmente compartilhado por Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Com 19 assistências no campeonato já garantidas e dois jogos pelo campeonato nacional restantes contra o Nottingham Forest e o Brighton, as chances são de que o jogador da seleção portuguesa faça ainda mais história. Sua capacidade de criar jogadas tem sido incomparável nesta temporada, proporcionando impressionantes 124 oportunidades para seus companheiros de equipe ao longo da campanha.
- AFP
O legado de Old Trafford está garantido
Com essa vitória, Fernandes se torna o segundo jogador na história do clube, depois do próprio De Gea, a conquistar três prêmios consecutivos de Jogador do Ano. Tendo ganhado o prêmio pela primeira vez sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer, ele provou agora ser o jogador mais consistente do clube ao longo de várias gestões técnicas. Apesar das saídas de grandes nomes como Ronaldo e De Gea nos últimos anos, Fernandes continuou sendo o ponto central da equipe. Sua mais recente conquista só serve para consolidar ainda mais seu status no panteão dos grandes nomes do United, mesmo que isso lhe renda algumas provocações bem-humoradas de seus ex-companheiros de equipe ao longo do caminho.