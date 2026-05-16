David de Gea "mostra o dedo do meio" para Bruno Fernandes ao saber que o craque do Manchester United passou à frente do goleiro espanhol e de Cristiano Ronaldo

O goleiro espanhol reagiu de forma hilária à notícia de que Fernandes superou seu recorde de maior número de prêmios “Sir Matt Busby Player of the Year”. Depois que o Manchester United compartilhou um gráfico nas redes sociais comemorando o marco, De Gea foi aos comentários para, em tom de brincadeira, enviar ao seu ex-capitão um emoji de “dedo do meio”, acompanhado da mensagem: “Bruno”.

A postagem rapidamente se tornou viral, com os torcedores elogiando a brincadeira divertida entre os dois. Embora De Gea não faça mais parte do elenco do Old Trafford, fica claro que ele ainda acompanha de perto o que acontece em seu antigo clube e mantém um forte vínculo com os jogadores que deixou para trás.



