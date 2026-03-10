David de Gea envia mensagem de apoio a Antonin Kinsky após o goleiro do Tottenham sofrer uma humilhante derrota na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid

O técnico do Spurs, Tudor, optou por não se alongar sobre o desempenho de Kinsky quando questionado após o jogo, mas disse que tirou o goleiro para sua própria proteção.

“Não precisamos comentar. Não é o momento de falar muito. Foi um jogo estranho, muito estranho. Demos três gols a eles. Começamos bem, mas os problemas nos mataram em três situações. Muito, muito estranho. Muito incomum. Isso tirou nossa confiança. Tivemos a oportunidade de fazer 4 a 2, mas depois levamos um gol e ficou 5 a 1. ... Pedimos desculpas aos torcedores e a todos. É um momento difícil. Tudo parece dar errado. Pequenos erros, nós pagamos. Tudo, inacreditável. Até mesmo essa situação no final, dois jogadores [Cristian Romero e João Palhinha colidindo] — parecia que tudo estava contra nós.”

Ele acrescentou: “Isso acontece muito raramente. Treino há 15 anos e nunca fiz isso. Foi necessário fazer isso, preservar o jogador e a equipe. Situação incrível. Antes do jogo, foi a escolha certa, no momento em que estamos, pressão sobre Vicário. Tony [Kinsky] é um bom goleiro.”