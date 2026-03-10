AFP
David de Gea envia mensagem de apoio a Antonin Kinsky após o goleiro do Tottenham sofrer uma humilhante derrota na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid
Uma noite para esquecer em Madri
A aposta tática de Igor Tudor saiu pela culatra de forma espetacular, com Kinsky a passar por um período inicial caótico que provavelmente irá assombrar a sua carreira durante muitos anos. Em apenas 15 minutos de jogo, Kinsky cometeu dois erros gritantes que permitiram ao gigante espanhol abrir uma vantagem confortável de três gols. Com o jogo escapando quase instantaneamente, Tudor tomou a decisão implacável de tirar o goleiro antes dos 15 minutos, deixando um Kinsky perturbado fugir em lágrimas para o túnel enquanto Vicario se preparava para tomar seu lugar.
Kinsky, que estava fazendo apenas sua terceira aparição na temporada, se viu no centro de uma tempestade nas redes sociais, com torcedores e especialistas reagindo a uma das substituições mais brutais da história recente do futebol europeu.
De Gea sai em defesa de Kinsky
No entanto, em meio ao barulho e às críticas, uma voz experiente surgiu para oferecer uma perspectiva muito necessária. O goleiro da Fiorentina e ex-estrela do Manchester United, David de Gea, usou as redes sociais para defender seu colega de profissão. Tendo passado mais de uma década sob o intenso escrutínio da Premier League e do futebol internacional, De Gea conhece bem as pressões únicas que acompanham a vida entre as traves e não hesitou em postar uma mensagem de solidariedade ao abalado jogador do Spurs.
Em sua conta no X, o espanhol deixou clara sua opinião sobre a dificuldade da função e a resiliência necessária para se recuperar de um revés público como esse. De Gea escreveu: “Ninguém que nunca foi goleiro pode entender como é difícil jogar nessa posição. Mantenha a cabeça erguida e você vai se recuperar.”
Tudor reflete sobre o “jogo estranho”
O técnico do Spurs, Tudor, optou por não se alongar sobre o desempenho de Kinsky quando questionado após o jogo, mas disse que tirou o goleiro para sua própria proteção.
“Não precisamos comentar. Não é o momento de falar muito. Foi um jogo estranho, muito estranho. Demos três gols a eles. Começamos bem, mas os problemas nos mataram em três situações. Muito, muito estranho. Muito incomum. Isso tirou nossa confiança. Tivemos a oportunidade de fazer 4 a 2, mas depois levamos um gol e ficou 5 a 1. ... Pedimos desculpas aos torcedores e a todos. É um momento difícil. Tudo parece dar errado. Pequenos erros, nós pagamos. Tudo, inacreditável. Até mesmo essa situação no final, dois jogadores [Cristian Romero e João Palhinha colidindo] — parecia que tudo estava contra nós.”
Ele acrescentou: “Isso acontece muito raramente. Treino há 15 anos e nunca fiz isso. Foi necessário fazer isso, preservar o jogador e a equipe. Situação incrível. Antes do jogo, foi a escolha certa, no momento em que estamos, pressão sobre Vicário. Tony [Kinsky] é um bom goleiro.”
Crise no Tottenham: Tudor à beira da demissão
Embora o foco seja o bem-estar dos jogadores, questões sobre a gestão de Tudor continuarão a surgir. A decisão de escalar o inexperiente Kinsky em vez de Vicario foi uma aposta fracassada, deixando a comissão técnica com a tarefa de reconstruir a confiança do jovem goleiro após uma noite humilhante em Madri.
Tudor agora enfrenta uma crise imensa, com os torcedores do Spurs pedindo sua demissão. Após a derrota esmagadora por 5 a 2 para o Atlético, e com a equipe na 16ª posição da Premier League, seu mandato no Tottenham parece estar chegando ao fim.
