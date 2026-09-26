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David de Gea alfineta o Manchester City por acusações na Premier League enquanto ex-astro do Man Utd mira títulos extras
Painel independente mantém infrações financeiras
O futebol inglês foi abalado em sua essência depois que uma comissão independente considerou o City culpado de 114 das 115 acusações financeiras apresentadas contra o clube entre 2009 e 2018. O veredicto monumental abre caminho para sanções sem precedentes, que vão do rebaixamento e de pesadas perdas de pontos a multas elevadas e à retirada de títulos históricos. A decisão provocou imediatamente uma onda de choque generalizada entre rivais nacionais que perderam por pouco troféus importantes durante esse período.
- PRiME Media Images
Ex-goleiro questiona contagem de medalhas
O ex-camisa 1 do Manchester United De Gea, que fez mais de 500 partidas como goleiro titular de Old Trafford até sua saída, em 2023, esteve entre os primeiros nomes de destaque a alfinetar publicamente após a decisão histórica. Ao abordar a possibilidade de títulos do campeonato conquistados no passado serem redistribuídos por meio de sua conta oficial no X, De Gea publicou: "Então...... Vamos falar. Quantos títulos da Premier League eu ganhei, então?"
Clubes rivais estudam pedidos de compensação
A reação contundente do espanhol remete a campanhas em que o United terminou como vice para o City, incluindo 2011-12 no saldo de gols, 2017-18 sob o comando de Jose Mourinho e 2020-21 com Ole Gunnar Solskjaer à frente.
De acordo com The Athletic, importantes equipes da elite, incluindo United, Arsenal, Liverpool e Tottenham Hotspur, contrataram advogados esportivos de ponta para estudar pedidos de indenização por premiações e receitas comerciais perdidas.
- Focus Images
Longa batalha judicial aguarda os rivais
Espera-se que o Manchester City esgote todos os meios legais para contestar quaisquer sanções esportivas e os pedidos de indenização que vierem de rivais nacionais. Enquanto isso, a Premier League enfrenta a delicada tarefa de aplicar punições sem reescrever completamente os livros de história da competição. A amarga batalha judicial deve continuar por meses antes de chegar a uma resolução final.
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