A reação contundente do espanhol remete a campanhas em que o United terminou como vice para o City, incluindo 2011-12 no saldo de gols, 2017-18 sob o comando de Jose Mourinho e 2020-21 com Ole Gunnar Solskjaer à frente.

De acordo com The Athletic, importantes equipes da elite, incluindo United, Arsenal, Liverpool e Tottenham Hotspur, contrataram advogados esportivos de ponta para estudar pedidos de indenização por premiações e receitas comerciais perdidas.