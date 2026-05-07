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David Beckham revela que Luis Enrique dormia no centro de treinamento do PSG “todas as noites” durante seu primeiro ano no clube
A dedicação obsessiva de Luis Enrique à causa parisiense
Em entrevista ao programa “Beckham and Friends Live”, da CBS, Beckham contou uma conversa com a diretoria do PSG que revelou a abordagem incansável de Enrique. O ex-técnico do Barcelona transformou a cultura na capital francesa, deixando para trás a era das superestrelas individuais em direção a um time mais coeso e trabalhador.
“Conversei com o presidente Nasser [Al-Khelaifi] do PSG e ele disse que, durante o primeiro ano de Luis Enrique no cargo, ele praticamente dormia todas as noites nas novas instalações de treinamento, trabalhando em como quer que a equipe se apresente, como quer que a equipe jogue, quem ele quer, para onde vamos e como será o futuro”, explicou Beckham. “O presidente Nasser acabou de dizer que nunca viu nada parecido.”
- AFP
Construindo uma equipe para além da era dos Galácticos
Durante anos, o PSG tentou conquistar a Europa reunindo grandes estrelas, incluindo um ataque formado por Neymar, Kylian Mbappé e Lionel Messi, mas o clube muitas vezes não conseguiu passar das oitavas de final da Liga dos Campeões. Sob a orientação de Luis Enrique, o foco mudou para o espírito coletivo e a disciplina tática, o que levou a equipe a chegar a duas finais consecutivas da Liga dos Campeões.
Beckham observou que essa mudança cultural foi intencional e conquistada com muito esforço pelo técnico. “Foi assim que Luis Enrique construiu a equipe nos últimos anos e formou esse time tão unido”, acrescentou Beckham. “Sua ética de trabalho e o que ele espera da equipe: ele quer que todos estejam no mesmo nível, que todos queiram a mesma coisa, promovendo esses jovens jogadores. Mas ele também quer jogadores que simplesmente corram sem parar, e é isso que ele tem, é isso que ele construiu.”
Uma atuação madura para derrotar o Bayern de Munique
O fruto do trabalho de Luis Enrique ficou bem evidente na noite de quarta-feira, quando o PSG garantiu sua vaga na final com uma vitória por 6 a 5 no placar agregado das semifinais contra o Bayern de Munique. Apesar do susto no final da partida com um gol de Harry Kane nos acréscimos, um gol logo no início de Ousmane Dembélé garantiu aos parisienses um empate em 1 a 1 na segunda partida na Allianz Arena, após terem vencido a primeira partida em casa por 5 a 4.
Em vez de depender do brilhantismo individual, a equipe neutralizou o gigante alemão, provando mais uma vez que é capaz de lidar com as noites europeias de alta pressão com um nível de sofisticação tática que antes faltava.
- AFP
Em busca de um bicampeonato europeu histórico
Depois de finalmente conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões ao derrotar o Inter por 5 a 0 na final da última temporada, o PSG está agora prestes a entrar para o seleto grupo de clubes de elite. Caso vença o Arsenal na próxima final de 2025-26, o clube se tornará o segundo, na era da Liga dos Campeões, depois do Real Madrid, a defender com sucesso o título.