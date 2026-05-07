David Beckham revela que Luis Enrique dormia no centro de treinamento do PSG “todas as noites” durante seu primeiro ano no clube

Em entrevista ao programa “Beckham and Friends Live”, da CBS, Beckham contou uma conversa com a diretoria do PSG que revelou a abordagem incansável de Enrique. O ex-técnico do Barcelona transformou a cultura na capital francesa, deixando para trás a era das superestrelas individuais em direção a um time mais coeso e trabalhador.

“Conversei com o presidente Nasser [Al-Khelaifi] do PSG e ele disse que, durante o primeiro ano de Luis Enrique no cargo, ele praticamente dormia todas as noites nas novas instalações de treinamento, trabalhando em como quer que a equipe se apresente, como quer que a equipe jogue, quem ele quer, para onde vamos e como será o futuro”, explicou Beckham. “O presidente Nasser acabou de dizer que nunca viu nada parecido.”