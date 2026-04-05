David Beckham recebe elogios de Ronaldo por “mudar o jogo nos EUA mais uma vez”, enquanto o ex-jogador do LA Galaxy conduz Lionel Messi e o Inter Miami, vencedor da MLS Cup, a uma nova era

As estrelas se alinharam na Flórida quando o Inter Miami inaugurou seu “Nu Stadium”, marcando um importante ponto de virada para a franquia que vem dominando as manchetes desde sua criação. Entre as personalidades presentes estava o ex-“Galáctico” do Real Madrid, Ronaldo, que foi visto compartilhando um momento caloroso com seu ex-companheiro de equipe Beckham.

A presença de “O Fenômeno” ressaltou a importância global do projeto do Inter Miami. Como atual campeão da MLS Cup, o clube passou de um ambicioso projeto de expansão para o epicentro indiscutível do futebol norte-americano.