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David Beckham recebe elogios de Ronaldo por “mudar o jogo nos EUA mais uma vez”, enquanto o ex-jogador do LA Galaxy conduz Lionel Messi e o Inter Miami, vencedor da MLS Cup, a uma nova era
Um reencontro lendário no sul da Flórida
As estrelas se alinharam na Flórida quando o Inter Miami inaugurou seu “Nu Stadium”, marcando um importante ponto de virada para a franquia que vem dominando as manchetes desde sua criação. Entre as personalidades presentes estava o ex-“Galáctico” do Real Madrid, Ronaldo, que foi visto compartilhando um momento caloroso com seu ex-companheiro de equipe Beckham.
A presença de “O Fenômeno” ressaltou a importância global do projeto do Inter Miami. Como atual campeão da MLS Cup, o clube passou de um ambicioso projeto de expansão para o epicentro indiscutível do futebol norte-americano.
O que Ronaldo disse
Ronaldo pareceu impressionado com a infraestrutura e a atmosfera criada pela torcida de Miami, observando que seu amigo conseguiu mudar o futebol nos Estados Unidos mais uma vez com a construção do novo estádio.
A lenda brasileira publicou uma foto com Beckham, acompanhada da legenda: “Há 20 anos, você ousou sonhar além do futebol. Hoje, você abre as portas para uma nova era.
Orgulhoso de ver você transformar sua visão em legado e mudar o futebol nos EUA novamente. Parabéns, irmão, estou orgulhoso de você!”.
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Messi é o centro das atenções
Enquanto os executivos e as lendas assistiam das cabines VIP, Lionel Messi garantiu que a ação em campo estivesse à altura do glamour nas arquibancadas. Como num verdadeiro conto de fadas, o maestro argentino cumpriu o prometido durante a partida de estreia no novo estádio. A torcida explodiu quando Messi protagonizou um lance característico, mandando a bola para o fundo da rede para empatar para o Miami e garantir que o jogo inaugural em sua nova casa fosse marcado por seu brilhantismo.
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A visão de Beckham se torna realidade
Para Beckham, a inauguração do Nu Stadium representa o ponto alto de uma jornada de uma década repleta de obstáculos políticos e logísticos. O ex-capitão da Inglaterra sempre afirmou que seu objetivo era criar uma marca global capaz de competir com a elite do futebol mundial. Ao contratar o melhor jogador de todos os tempos da Argentina, Messi, e construir uma instalação de nível internacional, Beckham cumpriu as promessas que fez quando exerceu pela primeira vez sua opção de adquirir uma franquia da MLS.