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David Beckham, lenda do Manchester United e da seleção inglesa, segue os passos de Lionel Messi, Lady Gaga e Harry Kane ao se tornar um personagem do Fortnite
Beckham anuncia sua parceria com o Fortnite
Beckham confirmou pessoalmente que será a mais recente superestrela a entrar no mundo virtual do Fortnite. De acordo com uma postagem compartilhada em sua conta oficial no Instagram, o ex-capitão da seleção inglesa revelou que está ativamente envolvido no processo de criação. Beckham, que conquistou seis títulos do campeonato inglês e a Liga dos Campeões da UEFA com o Manchester United, acompanhou a postagem com uma mensagem clara.
“Trabalhando no meu novo personagem do Fortnite”, escreveu Becks na legenda da postagem. “Disponível em breve.” O Melhor Jogador da Europa da UEFA de 1999 está acostumado à atenção global, tendo se aposentado em 2013 após uma carreira brilhante que passou por grandes clubes em quatro países diferentes.
Vários estilos para o avatar digital
Uma análise mais detalhada dos planos para o Fortnite sugere que o jogo apresentará duas skins diferentes do Beckham para os jogadores escolherem. Os usuários terão a opção de entrar no battle royale vestindo sua icônica camisa número sete, que representa a Inglaterra.
Como alternativa, eles podem escolher um visual com terno e gravata, assim como os fãs o viram nas arquibancadas assistindo aos jogos desta Copa do Mundo. Um breve vídeo anexado à postagem parece mostrar essa versão de terno em ação. O guarda-roupa digital reflete o glamour de sua carreira como jogador, que incluiu uma transferência milionária para o Real Madrid e passagens subsequentes pelo LA Galaxy, AC Milan e Paris Saint-Germain.
Juntando-se a um elenco virtual repleto de estrelas
Ao entrar no universo do Fortnite, o ícone global se junta aos muitos atletas, estrelas pop, atores e ícones da vida real que já fazem parte do jogo, incluindo desde Lady Gaga até Darth Vader. O jogo multijogador já conta com várias estrelas proeminentes do futebol. O capitão da Inglaterra, Harry Kane, está disponível para os jogadores, ao lado de seu rival argentino, Lionel Messi.
Beckham traz um legado impressionante para esse elenco, tendo conquistado campeonatos nacionais na Inglaterra, Espanha e França, além de duas vitórias na MLS Cup com o LA Galaxy. Enquanto os usuários se preparam para jogar com o lendário meio-campista, eles sem dúvida apreciarão a rica história associada à sua ilustre carreira. Esperamos que amanhã não seja uma verdadeira batalha até a morte.
- AFP
O que vai acontecer agora com a Inglaterra?
A chegada de Beckham ao Fortnite ocorre justamente no momento em que a Inglaterra busca dar continuidade à sua campanha na Copa do Mundo contra a Argentina na semifinal de amanhã. Seria ótimo se a Inglaterra ainda estivesse na Copa do Mundo quando a skin dele for lançada, o que só acontecerá, no mínimo, na quinta-feira, quando for lançada a próxima atualização do jogo.
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