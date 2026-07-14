David Beckham, lenda do Manchester United e da seleção inglesa, segue os passos de Lionel Messi, Lady Gaga e Harry Kane ao se tornar um personagem do Fortnite

Beckham confirmou pessoalmente que será a mais recente superestrela a entrar no mundo virtual do Fortnite. De acordo com uma postagem compartilhada em sua conta oficial no Instagram, o ex-capitão da seleção inglesa revelou que está ativamente envolvido no processo de criação. Beckham, que conquistou seis títulos do campeonato inglês e a Liga dos Campeões da UEFA com o Manchester United, acompanhou a postagem com uma mensagem clara.

“Trabalhando no meu novo personagem do Fortnite”, escreveu Becks na legenda da postagem. “Disponível em breve.” O Melhor Jogador da Europa da UEFA de 1999 está acostumado à atenção global, tendo se aposentado em 2013 após uma carreira brilhante que passou por grandes clubes em quatro países diferentes.



