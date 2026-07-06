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David Beckham encontra por acaso um “velho amigo” que trouxe à tona lembranças dolorosas da Copa do Mundo para o ex-capitão da Inglaterra
Uma rivalidade lendária se renova em Miami
Em um momento que teria parecido impossível há 28 anos, Beckham e Simeone foram fotografados juntos em um abraço caloroso. O ex-capitão da Inglaterra recorreu às redes sociais para compartilhar o encontro, postando uma foto ao lado do atual técnico do Atlético de Madrid com a legenda: “Encontrei um velho amigo em Miami...”
O reencontro aconteceu durante a partida da Argentina contra Cabo Verde em Miami, cidade que se tornou o lar profissional de Beckham desde o lançamento de sua franquia da MLS, o Inter Miami. Embora os dois estejam agora em excelentes termos, vê-los juntos inevitavelmente traz de volta memórias da Copa do Mundo de 1998 e do momento que marcou o início da carreira de Beckham.
- AFP
A noite infame em Saint-Étienne
A história entre os dois ícones remonta às quartas de final da França ’98, quando a Inglaterra enfrentou a Argentina em um confronto decisivo. Com o placar empatado em 2 a 2, Beckham foi expulso por dar um chute irritado em Simeone após sofrer uma falta. O meio-campista argentino admitiu no recente documentário “Beckham”, da Netflix, que exagerou no contato para garantir que o árbitro tomasse uma decisão.
A Inglaterra acabou sendo eliminada do torneio nos pênaltis, e Beckham voltou para casa, para um país que, em grande parte, o culpava pela eliminação. Ele enfrentou meses de intenso escrutínio e críticas ferrenhas tanto dos torcedores quanto da mídia, embora tenha, por fim, reconstruído sua reputação ao ajudar o Manchester United a conquistar uma histórica tríplice coroa apenas um ano depois.
Redenção e respeito
Embora o incidente de 1998 tenha transformado Beckham em vilão nacional por um tempo, ele conseguiu silenciar seus críticos por meio de suas atuações em campo. Sir Alex Ferguson ficou famoso por proteger seu meia-estrela, promovendo uma mentalidade de resistência no Old Trafford que levou o United a derrotar o Inter de Milão de Simeone em sua trajetória rumo à glória da Liga dos Campeões em 1999.
Apesar da tensão competitiva que os acompanhou durante toda a carreira de jogadores, ambos têm falado com frequência sobre o respeito mútuo nos últimos anos. Simeone tornou-se um dos técnicos mais bem-sucedidos do mundo no Atlético de Madrid, enquanto Beckham passou a ser proprietário de um clube, tendo recentemente trazido Lionel Messi para os Estados Unidos.
- AFP
Um novo capítulo nos Estados Unidos
O encontro na Flórida serve como um lembrete de quanto tempo se passou desde aquela noite dramática em Saint-Étienne. Ambos são agora figuras veteranas do futebol, influenciando o esporte a partir da linha lateral e da diretoria, em vez de em campo. A fotografia dos dois sugere que qualquer animosidade remanescente de seus tempos de jogador já se dissipou há muito tempo.
E tanto Beckham quanto Simeone estão vivendo momentos mais felizes na Copa do Mundo. A Inglaterra garantiu sua vaga nas quartas de final após uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o México, uma das três nações anfitriãs do torneio, enquanto a Argentina se prepara para uma difícil partida das oitavas de final contra uma ambiciosa seleção egípcia liderada pelo veterano astro Mohamed Salah.
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