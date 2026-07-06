Em um momento que teria parecido impossível há 28 anos, Beckham e Simeone foram fotografados juntos em um abraço caloroso. O ex-capitão da Inglaterra recorreu às redes sociais para compartilhar o encontro, postando uma foto ao lado do atual técnico do Atlético de Madrid com a legenda: “Encontrei um velho amigo em Miami...”

O reencontro aconteceu durante a partida da Argentina contra Cabo Verde em Miami, cidade que se tornou o lar profissional de Beckham desde o lançamento de sua franquia da MLS, o Inter Miami. Embora os dois estejam agora em excelentes termos, vê-los juntos inevitavelmente traz de volta memórias da Copa do Mundo de 1998 e do momento que marcou o início da carreira de Beckham.



