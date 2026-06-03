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David Beckham e Gary Neville tomam medidas drásticas! O Salford City demite o técnico, apesar da melhor temporada de todos os tempos do clube
O reinado de Robinson chegou ao fim após o desastre em Wembley
Em uma decisão que causou comoção na EFL, o Salford City confirmou a saída de Robinson. O técnico de 45 anos não conseguiu superar as consequências da devastadora derrota por 3 a 0 para o Notts County na final do playoff da League Two, em Wembley, que deixou os proprietários de alto escalão do clube visivelmente frustrados nas arquibancadas.
O clube anunciou a decisão através das redes sociais, declarando: “Karl Robinson deixou o cargo de treinador principal do Salford City com efeito imediato. Karl conduziu-se ao longo de todo o seu tempo no Salford City com profissionalismo e integridade. Trabalhou incansavelmente em nome do clube e dedicou-se totalmente a ajudar-nos a alcançar as nossas ambições, tanto dentro como fora do campo. Desejamos ao Karl tudo de bom e muito sucesso no futuro.”
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Uma temporada recorde não foi suficiente
A demissão de Robinson pegou muitos de surpresa, dado o relativo sucesso da campanha. Sob sua orientação, o Salford alcançou sua melhor classificação de todos os tempos na pirâmide do futebol inglês, terminando em quarto lugar na League Two. No entanto, o clube perdeu por um único ponto a promoção automática para o Cambridge United, um revés que o obrigou a disputar a loteria dos play-offs, onde acabou não conseguindo avançar.
Durante seu mandato de dois anos e meio, Robinson comandou 132 jogos, garantindo 60 vitórias. Embora inicialmente tenha herdado um time que havia caído para a 20ª posição na tabela, ele conseguiu estabilizar o projeto e transformá-lo em um candidato ao acesso. No entanto, uma sequência desastrosa de cinco derrotas em seis jogos durante janeiro acabou custando caro na disputa final pelas vagas diretas.
As palavras de despedida do gerente
O próprio Robinson criticou o desempenho da equipe após a derrota na capital. Refletindo sobre a derrota, ele admitiu: “Sinto que decepcionamos a torcida. Não acho que tenhamos decepcionado a torcida nos últimos 10 meses; fomos simplesmente magníficos, mas hoje muitos jogadores não estiveram à altura. Dá para inventar muitas desculpas, mas fomos derrotados pela melhor equipe.”
O esforço “magnífico” do técnico ao longo de 10 meses não foi suficiente para salvar seu cargo. Beckham e Neville parecem determinados a acelerar a ascensão do clube para a League One, e a decepção com o empate na última rodada contra o Crawley, 22º colocado, parece ter permanecido na diretoria.
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O que vem a seguir para os Ammies?
O Salford precisa agora iniciar a busca por um novo técnico capaz de fazer a transição entre ser um candidato aos playoffs e se tornar um vencedor. Após anos se consolidando como um time de meio de tabela da League Two, desde sua ascensão da National League em 2019, os dirigentes acreditam claramente que uma mudança na liderança é necessária para dar o passo final.
Com a pré-temporada se aproximando, a pressão recai sobre a Classe de 92 para identificar um sucessor capaz de lidar com os intensos holofotes da mídia que acompanham o clube. A saída de Robinson marca o fim de um capítulo estável, mas, para Beckham e Neville, somente o acesso satisfará suas ambições de longo prazo para o time de Moor Lane.