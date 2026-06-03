David Beckham e Gary Neville tomam medidas drásticas! O Salford City demite o técnico, apesar da melhor temporada de todos os tempos do clube

Em uma decisão que causou comoção na EFL, o Salford City confirmou a saída de Robinson. O técnico de 45 anos não conseguiu superar as consequências da devastadora derrota por 3 a 0 para o Notts County na final do playoff da League Two, em Wembley, que deixou os proprietários de alto escalão do clube visivelmente frustrados nas arquibancadas.

O clube anunciou a decisão através das redes sociais, declarando: “Karl Robinson deixou o cargo de treinador principal do Salford City com efeito imediato. Karl conduziu-se ao longo de todo o seu tempo no Salford City com profissionalismo e integridade. Trabalhou incansavelmente em nome do clube e dedicou-se totalmente a ajudar-nos a alcançar as nossas ambições, tanto dentro como fora do campo. Desejamos ao Karl tudo de bom e muito sucesso no futuro.”