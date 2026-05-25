David Beckham e Gary Neville ficaram desapontados com a goleada do Notts County sobre o Salford City em Wembley, que garantiu a promoção para a League One

Sob um calor sufocante que chegou aos 37 graus, o Notts County mostrou-se muito superior aos adversários, dominando a posse de bola e demonstrando eficiência na finalização. Após um início de jogo cauteloso, os Magpies abriram o placar aos 32 minutos, com um gol de Jatta.

Um contra-ataque rápido iniciado pelo goleiro James Belshaw permitiu que Jones desse um passe de furo sublime que cortou a defesa do Salford, deixando Jatta livre para marcar seu 17º gol na temporada com um chute de lado.

Os mais de 20 mil torcedores do County presentes no estádio tiveram ainda mais motivos para comemorar antes do intervalo. Após uma entrada imprudente de Haji Mnonga em Jones, o Notts County dobrou a vantagem na jogada de falta resultante. O capitão Rod McDonald desviou a bola de volta para a frente do gol, onde Lucas Ness subiu mais alto para cabecear com força, deixando o Salford com uma tarefa difícil pela frente no segundo tempo.