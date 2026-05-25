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David Beckham e Gary Neville ficaram desapontados com a goleada do Notts County sobre o Salford City em Wembley, que garantiu a promoção para a League One
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Magpies voam alto sob o calor de Wembley
Sob um calor sufocante que chegou aos 37 graus, o Notts County mostrou-se muito superior aos adversários, dominando a posse de bola e demonstrando eficiência na finalização. Após um início de jogo cauteloso, os Magpies abriram o placar aos 32 minutos, com um gol de Jatta.
Um contra-ataque rápido iniciado pelo goleiro James Belshaw permitiu que Jones desse um passe de furo sublime que cortou a defesa do Salford, deixando Jatta livre para marcar seu 17º gol na temporada com um chute de lado.
Os mais de 20 mil torcedores do County presentes no estádio tiveram ainda mais motivos para comemorar antes do intervalo. Após uma entrada imprudente de Haji Mnonga em Jones, o Notts County dobrou a vantagem na jogada de falta resultante. O capitão Rod McDonald desviou a bola de volta para a frente do gol, onde Lucas Ness subiu mais alto para cabecear com força, deixando o Salford com uma tarefa difícil pela frente no segundo tempo.
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O Salford tem dificuldade em encontrar uma resposta
O Salford City, cujos coproprietários são as lendas do Manchester United David Beckham e Gary Neville, teve dificuldades para impor seu jogo, apesar de ter derrotado o County duas vezes durante a temporada regular.
O Salford achou que deveria ter recebido um pênalti quando um cruzamento do substituto Ben Woodburn pareceu acertar o cotovelo de Jacob Bedeau, mas o árbitro Tom Reeves não se comoveu. Sem que essas pequenas vantagens lhes fossem favoráveis, o Salford ficou condenado a enfrentar mais uma temporada na quarta divisão do futebol inglês.
Jones sela a vitória
O grande destaque da partida, Jones, coroou uma brilhante atuação individual ao marcar o terceiro gol aos 70 minutos. Conor Grant fez o trabalho árduo pela ala direita antes de cruzar a bola de volta na trajetória de Jones. O ponta demonstrou uma antecipação superior ao chegar antes de Graydon e mandar a bola para o fundo da rede, encerrando de fato a disputa como um espetáculo.
A vitória marca um momento histórico para o County, o clube de futebol profissional mais antigo do mundo e membro fundador da Football League. Após uma dolorosa ausência de 11 anos da terceira divisão, os Magpies finalmente recuperaram seu lugar na League One, enquanto o Salford terá de esperar para continuar sua ascensão pelas divisões.
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Frustração para Beckham e Neville
Nas arquibancadas de Wembley, as câmeras frequentemente focavam em Beckham e Neville, ambos visivelmente frustrados com o desempenho de sua equipe. Para Beckham, foi um retorno infeliz ao estádio nacional, onde conquistou grande parte de suas 115 partidas pela seleção inglesa. Ao seu lado estavam os ex-companheiros Nicky Butt e Neville, que viram seu projeto fracassar na reta final.
Embora o Salford tenha desfrutado de uma rápida ascensão no circuito fora da liga na última década, esta derrota serve como um lembrete da natureza competitiva da League Two. Para o Notts County, as comemorações continuarão até bem tarde da noite, enquanto a equipe aguarda ansiosamente um novo capítulo na League One.