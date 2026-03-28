David Beckham comenta a não convocação de Trent Alexander-Arnold para a última seleção da Inglaterra e revela se levaria o craque do Real Madrid para a Copa do Mundo

Com a Copa do Mundo se aproximando, a pressão recai sobre Tuchel para definir um elenco capaz de vencer o torneio. A ausência de Alexander-Arnold na última convocação, que contou com o retorno de Ben White, levantou dúvidas sobre seu papel nos planos de Tuchel. Beckham, no entanto, acredita que a porta ainda não está fechada. “Quanto ao Trent, eu o levaria? Acho que seria muito difícil não levar alguém como o Trent”, admitiu ele. “Mas, por outro lado, o Thomas se pronunciou, acho que li isso esta manhã, dizendo que há outros jogadores à frente dele no momento. Mas ele disse ‘no momento’, então isso pode mudar. Acho que você mesmo disse isso: esta noite [sexta-feira] pode mostrar que outros jogadores estão jogando e talvez não entrem na convocação, então não dá para saber. Estamos muito perto de definir a convocação final, mas ainda acho que Thomas provavelmente também está considerando o Trent.”