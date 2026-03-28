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David Beckham comenta a não convocação de Trent Alexander-Arnold para a última seleção da Inglaterra e revela se levaria o craque do Real Madrid para a Copa do Mundo
Alexander-Arnold ficou de fora da seleção inglesa
Alexander-Arnold, que se transferiu para o Real Madrid no verão passado, é considerado um dos melhores laterais-direitos do mundo, o que torna sua ausência de uma convocatória tão numerosa dos Três Leões particularmente notável. O jogador de 27 anos continua sendo uma figura polêmica na seleção devido ao desequilíbrio percebido entre sua produção ofensiva e sua consistência defensiva. Beckham deu seu apoio a Alexander-Arnold, insistindo que o ex-jogador do Liverpool continua sendo um talento único, apesar de suas dificuldades em convencer Tuchel.
- AFP
Beckham apoia estrela do Real Madrid
Em entrevista à talkSPORT, Beckham deixou clara sua posição no debate, mesmo que esteja aliviado por a decisão final não recair sobre seus ombros. “É por isso que não sou o técnico da Inglaterra, porque não tenho que tomar essas decisões. Mas sou um grande fã do Trent. Já ouvi tantas vezes: ‘Bem, ele não é tão bom na defesa quanto no ataque’. Bem, às vezes é preciso aceitar isso. Roberto Carlos era um zagueiro incrível, mas também incrível no ataque”, explicou o ex-capitão dos Três Leões.
Os dilemas de Tuchel na seleção para a Copa do Mundo
Com a Copa do Mundo se aproximando, a pressão recai sobre Tuchel para definir um elenco capaz de vencer o torneio. A ausência de Alexander-Arnold na última convocação, que contou com o retorno de Ben White, levantou dúvidas sobre seu papel nos planos de Tuchel. Beckham, no entanto, acredita que a porta ainda não está fechada. “Quanto ao Trent, eu o levaria? Acho que seria muito difícil não levar alguém como o Trent”, admitiu ele. “Mas, por outro lado, o Thomas se pronunciou, acho que li isso esta manhã, dizendo que há outros jogadores à frente dele no momento. Mas ele disse ‘no momento’, então isso pode mudar. Acho que você mesmo disse isso: esta noite [sexta-feira] pode mostrar que outros jogadores estão jogando e talvez não entrem na convocação, então não dá para saber. Estamos muito perto de definir a convocação final, mas ainda acho que Thomas provavelmente também está considerando o Trent.”
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Confiança na atual seleção inglesa
Sob a orientação de Tuchel, a Inglaterra está entre as favoritas para levantar o troféu neste verão. Beckham está otimista quanto às chances dos Três Leões, destacando o equilíbrio entre juventude e experiência no grupo, liderado pelo capitão Harry Kane. “Acho que estamos na melhor posição possível, com toda a sinceridade. Acho que temos um elenco muito jovem e talentoso, com um grande capitão nos liderando, provavelmente na melhor forma de sua vida, com Harry (Kane). Obviamente, ele é um grande líder, e acho que Thomas é muito meticuloso na forma como escolhe o elenco e como o comanda”, explicou o coproprietário do Inter Miami.