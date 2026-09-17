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Muhammad Zaki
Traduzido por

David Beckham apoia Lionel Messi para a NONA Bola de Ouro após astro do Inter Miami atingir marca histórica de gols em vitória na Copa dos Campeões

L. Messi
Bola de Ouro
Inter Miami CF
D. Beckham
Campeones Cup
Argentina
Copa do Mundo
Inter Miami CF x Cruz Azul
Cruz Azul
Major League Soccer
Barcelona

O coproprietário do Inter Miami, David Beckham, declarou apoio a Lionel Messi para conquistar mais uma Bola de Ouro depois de o lendário atacante alcançar a marca de 100 gols pelo time da MLS. O ex-capitão da Inglaterra acredita que a excelência contínua de Messi aos 39 anos, somada às suas atuações decisivas no cenário mundial, faz dele o principal candidato ao prêmio individual mais prestigioso do futebol.

  • Messi chega à marca de 100 pelo Inter Miami

    Messi gravou ainda mais o seu nome nos livros de história do Inter Miami na noite de quarta-feira, ao marcar seu 100º gol pelos Herons na vitória por 2 a 0 sobre o Cruz Azul na Campeones Cup. O craque argentino abriu o placar aos 24 minutos no Nu Stadium, cabeceando para o gol após cruzamento preciso de Luis Suarez.

    O atacante de 39 anos não parou por aí e virou garçom nos minutos finais do confronto entre os vencedores das copas dos Estados Unidos e do México. Messi cobrou escanteio aos 81 minutos, e Casemiro mandou para a rede, selando o primeiro título da Campeones Cup da história do Miami.

    Sua mais recente atuação de gala acontece pouco depois de um verão agridoce no cenário internacional, no qual ele levou a Argentina à final da Copa do Mundo de 2026, com oito gols e quatro assistências, antes de uma dolorosa derrota para a Espanha.


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  • Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport

    Beckham faz apelo pela Bola de Ouro

    Falando após a vitória histórica, Beckham, co-proprietário do Inter Miami, foi rápido ao elogiar seu craque. O ex-capitão da Inglaterra insistiu que a longevidade sem precedentes de Messi e seu brilho sustentado fazem dele o favorito incontestável para a Bola de Ouro deste ano.

    "Quando você o vê fazer coisas como essa, quando vê a Copa do Mundo que ele fez, não há ninguém aos 39 anos fazendo isso, e fazendo nesse nível", declarou Beckham. "Ele merece ser considerado para a Bola de Ouro. Na minha opinião, ele deve vencê-la."

    Casemiro, que se beneficiou de uma assistência precisa de Messi para selar a vitória, ecoou as palavras de Beckham. O ex-meio-campista de Real Madrid e Manchester United pediu aos torcedores que aproveitem o crepúsculo da carreira extraordinária do atacante.

    "Temos que aproveitar isso porque não sabemos por quanto tempo teremos isso", observou Casemiro. "O que ele fez e continua fazendo pelo futebol é incrível. Ele continua sendo o melhor. Provou isso na Copa do Mundo e continua provando na MLS."


  • Concorrência acirrada por prêmio prestigioso

    Uma possível nona Bola de Ouro consolidaria ainda mais o legado de Messi como o jogador mais condecorado da história do prêmio, criado pela France Football em 1956. A lista de 30 finalistas da edição de 2026 conta com uma série de talentos de elite, incluindo as estrelas da Inglaterra na Copa do Mundo Harry Kane e Jude Bellingham, além dos atacantes do Real Madrid Kylian Mbappe e Vinicius Jr.

    Apesar da forte concorrência das principais estrelas da Europa, incluindo seis campeões da Copa do Mundo pela Espanha e nove indicados do Paris Saint-Germain, a trajetória dourada de Messi no torneio o mantém firmemente na disputa. O veterano armador agora soma 21 gols em Copas do Mundo, ocupando o segundo lugar na lista histórica, atrás de Mbappe, além de deter isoladamente o recorde de assistências.

    A forma do argentino no cenário doméstico tem sido igualmente devastadora, garantindo que o Inter Miami siga como uma força dominante. A marca de 100 gols ressalta seu impacto transformador desde que chegou aos Estados Unidos.


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  • Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport

    Foco doméstico para a Argentina

    Messi agora voltará sua atenção para os compromissos domésticos, enquanto o Inter Miami busca dar sequência ao triunfo na Campeones Cup. Com o veterano atacante admitindo que está contemplando seu futuro no esporte após o falecimento recente de seu pai, Jorge, cada aparição ganha importância adicional para a franquia da MLS.

    Enquanto o mundo do futebol aguarda a cerimônia da Bola de Ouro de 70º aniversário, em Londres, no dia 26 de outubro, o foco imediato de Messi segue sendo manter sua forma impressionante pelo clube. Após sua aposentadoria do futebol internacional em agosto, o vencedor de oito Bolas de Ouro agora pode direcionar todo o seu foco para terminar a temporada em alta.