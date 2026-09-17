AFP
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David Beckham apoia Lionel Messi para a NONA Bola de Ouro após astro do Inter Miami atingir marca histórica de gols em vitória na Copa dos Campeões
Messi chega à marca de 100 pelo Inter Miami
Messi gravou ainda mais o seu nome nos livros de história do Inter Miami na noite de quarta-feira, ao marcar seu 100º gol pelos Herons na vitória por 2 a 0 sobre o Cruz Azul na Campeones Cup. O craque argentino abriu o placar aos 24 minutos no Nu Stadium, cabeceando para o gol após cruzamento preciso de Luis Suarez.
O atacante de 39 anos não parou por aí e virou garçom nos minutos finais do confronto entre os vencedores das copas dos Estados Unidos e do México. Messi cobrou escanteio aos 81 minutos, e Casemiro mandou para a rede, selando o primeiro título da Campeones Cup da história do Miami.
Sua mais recente atuação de gala acontece pouco depois de um verão agridoce no cenário internacional, no qual ele levou a Argentina à final da Copa do Mundo de 2026, com oito gols e quatro assistências, antes de uma dolorosa derrota para a Espanha.
- Getty Images Sport
Beckham faz apelo pela Bola de Ouro
Falando após a vitória histórica, Beckham, co-proprietário do Inter Miami, foi rápido ao elogiar seu craque. O ex-capitão da Inglaterra insistiu que a longevidade sem precedentes de Messi e seu brilho sustentado fazem dele o favorito incontestável para a Bola de Ouro deste ano.
"Quando você o vê fazer coisas como essa, quando vê a Copa do Mundo que ele fez, não há ninguém aos 39 anos fazendo isso, e fazendo nesse nível", declarou Beckham. "Ele merece ser considerado para a Bola de Ouro. Na minha opinião, ele deve vencê-la."
Casemiro, que se beneficiou de uma assistência precisa de Messi para selar a vitória, ecoou as palavras de Beckham. O ex-meio-campista de Real Madrid e Manchester United pediu aos torcedores que aproveitem o crepúsculo da carreira extraordinária do atacante.
"Temos que aproveitar isso porque não sabemos por quanto tempo teremos isso", observou Casemiro. "O que ele fez e continua fazendo pelo futebol é incrível. Ele continua sendo o melhor. Provou isso na Copa do Mundo e continua provando na MLS."
Concorrência acirrada por prêmio prestigioso
Uma possível nona Bola de Ouro consolidaria ainda mais o legado de Messi como o jogador mais condecorado da história do prêmio, criado pela France Football em 1956. A lista de 30 finalistas da edição de 2026 conta com uma série de talentos de elite, incluindo as estrelas da Inglaterra na Copa do Mundo Harry Kane e Jude Bellingham, além dos atacantes do Real Madrid Kylian Mbappe e Vinicius Jr.
Apesar da forte concorrência das principais estrelas da Europa, incluindo seis campeões da Copa do Mundo pela Espanha e nove indicados do Paris Saint-Germain, a trajetória dourada de Messi no torneio o mantém firmemente na disputa. O veterano armador agora soma 21 gols em Copas do Mundo, ocupando o segundo lugar na lista histórica, atrás de Mbappe, além de deter isoladamente o recorde de assistências.
A forma do argentino no cenário doméstico tem sido igualmente devastadora, garantindo que o Inter Miami siga como uma força dominante. A marca de 100 gols ressalta seu impacto transformador desde que chegou aos Estados Unidos.
- Getty Images Sport
Foco doméstico para a Argentina
Messi agora voltará sua atenção para os compromissos domésticos, enquanto o Inter Miami busca dar sequência ao triunfo na Campeones Cup. Com o veterano atacante admitindo que está contemplando seu futuro no esporte após o falecimento recente de seu pai, Jorge, cada aparição ganha importância adicional para a franquia da MLS.
Enquanto o mundo do futebol aguarda a cerimônia da Bola de Ouro de 70º aniversário, em Londres, no dia 26 de outubro, o foco imediato de Messi segue sendo manter sua forma impressionante pelo clube. Após sua aposentadoria do futebol internacional em agosto, o vencedor de oito Bolas de Ouro agora pode direcionar todo o seu foco para terminar a temporada em alta.
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