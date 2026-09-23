O experiente defensor Alaba está muito perto de um novo desafio no futebol italiano. De acordo com Fabrizio Romano, o jogador de 34 anos chegou a um acordo para se juntar à Udinese, da Serie A.

O ex-astro de Madrid e Bayern de Munique está atualmente sem clube. Seu lucrativo contrato no Santiago Bernabeu expirou no fim de junho, permitindo que ele explore suas opções e negocie livremente com possíveis interessados em toda a Europa.

Uma transferência para a Udinese marcaria um capítulo surpreendente, mas empolgante, na brilhante carreira do austríaco. O versátil defensor tem vasta experiência na elite e reforçará imediatamente o setor defensivo da equipe.