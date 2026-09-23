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David Alaba se aproxima de uma surpreendente transferência para a Serie A após ex-astro do Real Madrid chegar a acordo com a Udinese
Alaba se aproxima de mudança para a Serie A
O experiente defensor Alaba está muito perto de um novo desafio no futebol italiano. De acordo com Fabrizio Romano, o jogador de 34 anos chegou a um acordo para se juntar à Udinese, da Serie A.
O ex-astro de Madrid e Bayern de Munique está atualmente sem clube. Seu lucrativo contrato no Santiago Bernabeu expirou no fim de junho, permitindo que ele explore suas opções e negocie livremente com possíveis interessados em toda a Europa.
Uma transferência para a Udinese marcaria um capítulo surpreendente, mas empolgante, na brilhante carreira do austríaco. O versátil defensor tem vasta experiência na elite e reforçará imediatamente o setor defensivo da equipe.
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Romano confirma que os trâmites formais estão em andamento
Romano deu a notícia sobre a transferência iminente no X. Ele informou que Alaba já chegou a um acordo verbal com a diretoria da Udinese, colocando a transferência em andamento.
Ele observou que as duas partes agora estão incrivelmente perto de concluir completamente o negócio. Após discussões produtivas, o foco rapidamente passou a ser a conclusão do trabalho administrativo necessário para selar a transferência.
Romano explicou que Udinese e Alaba agora darão sequência aos "passos formais" necessários antes de assinarem o contrato. Assim que esses detalhes contratuais finais forem acertados, a transferência sem custos será anunciada oficialmente ao público.
Adicionando pedigree de elite ao Udinese
Alaba leva uma mentalidade vencedora incrível e um currículo imenso para seu possível novo clube. Ao longo de sua carreira ilustre, o veterano conquistou a Liga dos Campeões quatro vezes e ergueu o troféu da Bundesliga alemã em dez ocasiões diferentes.
O internacional austríaco teve uma passagem muito bem-sucedida pelo Real Madrid, marcando cinco gols e dando nove assistências em 132 partidas por todas as competições. No entanto, ele entrou em campo apenas 16 vezes pelos Blancos na última temporada antes de deixar oficialmente a capital espanhola.
Mais cedo no verão, relatos amplamente divulgados indicaram que o veterano agente livre havia sido oferecido a vários grandes clubes italianos. Potências como Inter, Milan e Juventus aparentemente receberam a chance de contratá-lo antes de a Udinese agir com ousadia.
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Preparando-se para um impacto imediato na Itália
Como Alaba está atualmente sem clube, ele não está sujeito aos prazos padrão da janela de transferências. Esse fator crucial significa que ele pode se juntar imediatamente à Udinese e ser inscrito para atuar na Serie A assim que o acordo for assinado.
Agora, os torcedores da Udinese aguardam com ansiedade a confirmação oficial desta transferência incrivelmente surpreendente. Assim que a papelada final for oficialmente assinada, Alaba vestirá a famosa camisa preta e branca e dará início à sua aventura italiana.
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