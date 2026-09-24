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David Alaba se aproxima de chegada à Serie A enquanto lendário ex-zagueiro do Real Madrid conclui exames médicos no Udinese
Alaba conclui exames médicos antes de transferência para a Udinese
O ex-zagueiro do Madrid Alaba está prestes a concluir uma surpreendente transferência sem custos para a Udinese, da Serie A. O jogador de 34 anos desembarcou em Roma na manhã de quinta-feira para passar pelos exames médicos de rotina.
Alaba foi submetido a testes na famosa clínica Villa Stuart, um renomado centro de medicina esportiva na Itália usado por vários grandes clubes. Reportagens da Sky Sport Italia confirmam que nenhum problema foi apontado durante o exame. Com o sinal verde recebido, o internacional austríaco foi liberado para viajar ao norte, para Udine, e formalizar a transferência.
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Recusando o interesse global pela Serie A
Alaba está sem clube desde 30 de junho, quando seu contrato com o Real Madrid expirou oficialmente. Sua disponibilidade em uma transferência sem custos inevitavelmente despertou grande interesse em várias ligas ao redor do mundo.
O experiente defensor foi ligado a vários clubes da Serie A, além do time da Bundesliga Union Berlin. Um forte interesse também surgiu de mais longe, incluindo o mexicano Club America, a franquia da MLS Inter Miami e o time catari Al-Sadd.
Apesar das opções atraentes disponíveis fora da Europa, o veterano austríaco optou por um destino inesperado. Juntar-se à Udinese neste estágio da carreira se coloca como uma das transferências mais surpreendentes.
Uma carreira vitoriosa na elite da Europa
A ida para a Udinese faz Alaba embarcar em um novo desafio depois de passar a vasta maioria da carreira em dois dos maiores gigantes do futebol. Anteriormente, ele teve passagens dominantes por Bayern e Real Madrid.
Durante seu ilustre período na Alemanha e na Espanha, o defensor construiu uma coleção extraordinária de troféus. Sua impressionante coleção inclui quatro títulos da Liga dos Campeões, dez troféus da Bundesliga e duas conquistas de LaLiga.
Além da glória doméstica, Alaba também conquistou três Supercopas da Uefa e três Mundiais de Clubes. A Udinese agora buscará aproveitar essa experiência vencedora em série ao integrá-lo ao elenco.
Finalizando o acordo em Udine
Com os exames médicos concluídos com sucesso em Roma, Alaba agora viaja para o norte para finalizar os últimos detalhes administrativos. A expectativa é que ele assine seu novo contrato ao chegar a Udine.
Relatos indicam que o defensor assinará um acordo de curto prazo com o clube da Serie A. Assim que o contrato for assinado e oficialmente registrado, Alaba se juntará aos seus novos companheiros de equipe. Os torcedores da Udinese estarão ansiosos para ver a principal contratação do clube estrear na Serie A nas próximas semanas.
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