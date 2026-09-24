O ex-zagueiro do Madrid Alaba está prestes a concluir uma surpreendente transferência sem custos para a Udinese, da Serie A. O jogador de 34 anos desembarcou em Roma na manhã de quinta-feira para passar pelos exames médicos de rotina.

Alaba foi submetido a testes na famosa clínica Villa Stuart, um renomado centro de medicina esportiva na Itália usado por vários grandes clubes. Reportagens da Sky Sport Italia confirmam que nenhum problema foi apontado durante o exame. Com o sinal verde recebido, o internacional austríaco foi liberado para viajar ao norte, para Udine, e formalizar a transferência.