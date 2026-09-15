De acordo com a Sport BILD, o veterano zagueiro de 34 anos pode fazer um retorno sensacional à Alemanha para reforçar a defesa em crise do Hamburgo sob o comando de Merlin Polzin. Disponível em uma transferência sem custos após encerrar uma passagem de cinco anos pelo Madrid, Alaba poderia ser registrado imediatamente, apesar de a janela de transferências estar fechada. Essa situação de emergência surge após uma sequência miserável de resultados que deixou a equipe hanseática afundada na lanterna da tabela.