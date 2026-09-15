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Adhe Makayasa

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David Alaba no Hamburg SV? Ex-estrela do Real Madrid é ligada a surpreendente retorno à Bundesliga para salvar gigante em crise

Mercado da bola
D. Alaba
Hamburgo
Bundesliga
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David Alaba surgiu como um alvo surpresa do Hamburg SV, já que o time que luta na Bundesliga busca desesperadamente reforços defensivos após um início calamitoso na campanha nacional. O condecorado defensor austríaco segue sem clube desde que deixou o Real Madrid, abrindo caminho para uma investida imediata para contratá-lo sem custos fora da janela de transferências.

  • Zagueiro austríaco mira retorno

    De acordo com a Sport BILD, o veterano zagueiro de 34 anos pode fazer um retorno sensacional à Alemanha para reforçar a defesa em crise do Hamburgo sob o comando de Merlin Polzin. Disponível em uma transferência sem custos após encerrar uma passagem de cinco anos pelo Madrid, Alaba poderia ser registrado imediatamente, apesar de a janela de transferências estar fechada. Essa situação de emergência surge após uma sequência miserável de resultados que deixou a equipe hanseática afundada na lanterna da tabela.

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    Obstáculos financeiros complicam o acordo

    Apesar da crescente especulação, as restrições financeiras e o histórico de lesões do jogador continuam sendo considerações sérias para a diretoria no Volksparkstadion. Sport BILD informa que as exigências salariais do internacional austríaco podem ultrapassar o orçamento do clube, com o experiente zagueiro Jannik Vestergaard surgindo como uma alternativa mais realista. Além de Hamburgo, a equipe da Serie A Lazio estaria monitorando sua situação, enquanto o gigante mexicano Club America também entrou na disputa pelo versátil defensor.

  • Veterano mantém a forma física no auge

    Alaba encerrou sua passagem pelo Santiago Bernabéu ao fim da campanha 2025-26, saindo com 11 títulos importantes, incluindo dois títulos da Champions League e dois da La Liga em 131 partidas. Apesar de ter sido atrapalhado por problemas físicos nas últimas temporadas, o ex-pilar do Bayern de Munique segue realizando sessões intensivas de treino individual no gramado para manter a condição física e a qualidade com a bola. Sua vasta experiência na elite é vista como capaz de oferecer a mentalidade vencedora e a liderança de que o Hamburgo tanto precisa.


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    Anfitriões em dificuldade enfrentam teste

    O Hamburgo recebe o FC Koln pela quarta rodada da Bundesliga no sábado, 19 de setembro, antes de a liga parar para a pausa internacional. Após sofrer derrotas consecutivas sem marcar, incluindo goleadas por 5 a 0 contra Mainz e Leipzig, o time de Polzin precisa dar uma resposta imediata. Uma sequência difícil de jogos aguarda a equipe depois da pausa, começando com uma viagem para enfrentar o Hoffenheim em 10 de outubro.

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