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“Dava para perceber o nervosismo” - Folarin Balogun admite que a seleção dos EUA foi afetada pela “infeliz” situação do cartão vermelho na goleada sofrida contra a Bélgica na Copa do Mundo
Polêmica no elenco da Seleção Masculina dos EUA
O atacante do Mônaco havia sido expulso durante o confronto das oitavas de final contra a Bósnia-Herzegovina, mas uma intervenção polêmica da comissão disciplinar da FIFA permitiu que ele enfrentasse a Bélgica nas oitavas de final.
A decisão se tornou alvo de críticas, especialmente após relatos de interferência política. Balogun refletiu sobre a tensão, declarando à CBS: “Minha reação inicial foi de alegria por estar de volta à equipe, mas quando comecei a refletir, percebi que isso causaria muita polêmica, e quase pude perceber um certo nervosismo nos meus companheiros, porque é algo realmente único.”
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Interferência política e reclamações do COI
A situação se agravou quando o grupo de direitos humanos FairSquare apresentou uma denúncia formal ao Comitê Olímpico Internacional (COI), alegando que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, violou as regras de neutralidade política. A denúncia surgiu após o presidente dos EUA, Donald Trump, admitir que interveio pessoalmente para tentar garantir que o craque dos co-anfitriões pudesse jogar nas fases eliminatórias.
Balogun reconheceu que era difícil ignorar a pressão externa enquanto a equipe se preparava para a eliminação diante da Bélgica. “Quanto mais se aproximava o jogo, mais eu tentava me concentrar o máximo possível, mas era difícil. Havia muito barulho vindo de fora, e isso é difícil de evitar”, acrescentou o ex-jogador do Arsenal.
Controvérsia sobre o cartão vermelho original
Apesar das repercussões, Balogun continua convicto de que nunca deveria ter sido expulso pela entrada em Tarik Muharemovic. O atacante insiste que suas ações não foram intencionais e que a decisão do árbitro foi um erro que, no fim das contas, gerou uma pressão desnecessária sobre a seleção americana durante o torneio em casa.
Sobre o incidente, Balogun disse: “Fiquei em choque. Nem sequer foi uma entrada. Fiquei totalmente em choque, acho que deram para ver minha reação, mas tive que aceitar a decisão e tentar apoiar minha equipe. Quando algo não é intencional, nunca deveria resultar em cartão vermelho; foi apenas uma situação infeliz, e acho que isso colocou muito mais pressão sobre nós do que precisávamos.”
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Os colegas de equipe deram um apoio essencial
Embora o atacante pudesse sentir a apreensão dentro do grupo, ele reconheceu o mérito de seus companheiros da Seleção dos EUA por tê-lo ajudado a superar o período mais difícil de sua carreira internacional até o momento. Balogun destacou que o apoio vindo do vestiário foi fundamental enquanto se preparava para a partida contra a Bélgica. Ele explicou que seus companheiros lhe deram “muita segurança”, acrescentando: “Não era algo que eu pudesse mudar. Foi apenas uma situação infeliz, que me deu confiança.”
Infelizmente, isso não se refletiu na partida, já que a seleção dos EUA foi dominada pela Bélgica em uma goleada de 4 a 1. Ainda assim, Balogun encerrou o torneio com três gols marcados em quatro partidas.
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