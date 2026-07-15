“Dava para perceber o nervosismo” - Folarin Balogun admite que a seleção dos EUA foi afetada pela “infeliz” situação do cartão vermelho na goleada sofrida contra a Bélgica na Copa do Mundo

O atacante do Mônaco havia sido expulso durante o confronto das oitavas de final contra a Bósnia-Herzegovina, mas uma intervenção polêmica da comissão disciplinar da FIFA permitiu que ele enfrentasse a Bélgica nas oitavas de final.

A decisão se tornou alvo de críticas, especialmente após relatos de interferência política. Balogun refletiu sobre a tensão, declarando à CBS: “Minha reação inicial foi de alegria por estar de volta à equipe, mas quando comecei a refletir, percebi que isso causaria muita polêmica, e quase pude perceber um certo nervosismo nos meus companheiros, porque é algo realmente único.”