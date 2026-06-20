“Dava para ouvir o osso se quebrar” - a lesão terrível de Ismael Kone obrigou a BBC a editar os melhores momentos, enquanto a seleção canadense ficou “abalada” com a fratura na perna

O técnico da seleção nacional, Jesse Marsch, parecia visivelmente abalado após a partida, revelando que a força da entrada foi audível até na área técnica. Ele afirmou: “[Dava] para ouvir o osso quebrar. A gente fica com o coração partido por ele. Todos estão abalados com o que aconteceu com ele.”

Um porta-voz daBBC posteriormente se dirigiu à imprensa a respeito das alterações na transmissão, explicando: “Editamos o áudio no iPlayer do programa com os melhores momentos da partida do Mundial entre Canadá e Catar devido à sensibilidade em torno da lesão de Ismael Kone. Tomamos todas as medidas adequadas e não transmitimos nenhum replay da entrada nem imagens do jogador em sofrimento. Desejamos a ele uma rápida recuperação.”