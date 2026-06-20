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“Dava para ouvir o osso se quebrar” - a lesão terrível de Ismael Kone obrigou a BBC a editar os melhores momentos, enquanto a seleção canadense ficou “abalada” com a fratura na perna
O áudio da transmissão foi silenciado após a partida
A emissora removeu a trilha de áudio original do pacote de transmissão do iPlayer depois que os microfones do estádio captaram claramente o som da fratura no BC Place. Embora a lesão continue visível, o clipe foi censurado para garantir que nenhum close-up ou imagem perturbadora fosse ao ar. Um representante confirmou que medidas adequadas foram tomadas para proteger os telespectadores, ao mesmo tempo em que desejou ao meio-campista uma rápida recuperação do trauma.
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Técnico relata o pesadelo na linha lateral
O técnico da seleção nacional, Jesse Marsch, parecia visivelmente abalado após a partida, revelando que a força da entrada foi audível até na área técnica. Ele afirmou: “[Dava] para ouvir o osso quebrar. A gente fica com o coração partido por ele. Todos estão abalados com o que aconteceu com ele.”
Um porta-voz daBBC posteriormente se dirigiu à imprensa a respeito das alterações na transmissão, explicando: “Editamos o áudio no iPlayer do programa com os melhores momentos da partida do Mundial entre Canadá e Catar devido à sensibilidade em torno da lesão de Ismael Kone. Tomamos todas as medidas adequadas e não transmitimos nenhum replay da entrada nem imagens do jogador em sofrimento. Desejamos a ele uma rápida recuperação.”
Prevê-se um longo processo de reabilitação
O ex-meio-campista do Watford e do Marselha, que recentemente se consolidou na Série A com o Sassuolo, agora enfrenta um período exaustivo de quatro a cinco meses afastado dos gramados, aguardando a cirurgia.
Marsch acrescentou: “Ismael é um garoto incrível. Ele tem suas imperfeições, mas é por isso que a gente gosta dele. Ele é capaz de fazer coisas incríveis e, no momento seguinte, perde a concentração. Ele representa muito do que a equipe é. É uma perda enorme para nós. Ele vai ficar bem, vamos providenciar bons médicos para ele. Ele tem um grande futuro e é uma parte importante de tudo o que vamos fazer.”
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A classificação para a fase eliminatória está ao alcance
Atualmente empatado com quatro pontos na liderança do Grupo B, o Canadá enfrentará a Suíça em uma partida decisiva da fase de grupos na quarta-feira, 24 de junho. O vencedor deste confronto tem a classificação garantida como líder do grupo. Marsch precisa conduzir essa partida crucial e reorganizar o meio-campo sem uma peça-chave para o restante da campanha.