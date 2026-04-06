Data de retorno de Reece James ao Chelsea é definida, enquanto a Inglaterra recebe um impulso para a Copa do Mundo

Tuchel consolidou James como sua primeira opção na lateral direita, uma posição que continuou a ser problemática nos recentes amistosos da Inglaterra contra o Uruguai e o Japão. Embora jogadores como Ben White e Tino Livramento tenham tido a oportunidade de se destacar na sua ausência, nenhum dos dois conseguiu oferecer o mesmo nível de segurança tática que o capitão do Chelsea. Djed Spence e Ezri Konsa também são opções para essa posição, mas Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, parece estar em uma corrida contra o tempo para conquistar um lugar nos planos de Tuchel.