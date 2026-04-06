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Data de retorno de Reece James ao Chelsea é definida, enquanto a Inglaterra recebe um impulso para a Copa do Mundo
James está ganhando a corrida pela boa forma
De acordo com o The Telegraph, o zagueiro de 26 anos está apresentando uma boa evolução e poderá voltar aos gramados no final de abril ou início de maio. Esse prazo aliviaria os receios médicos iniciais de uma ausência de dois meses, que ameaçava encerrar sua temporada no campeonato nacional e arruinar suas esperanças de disputar a Copa do Mundo. Afastado dos gramados desde a derrota para o Newcastle, James luta agora para provar que está em forma antes que Tuchel defina a lista de 26 convocados para o torneio de verão.
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Tuchel enfrenta um dilema defensivo
Tuchel consolidou James como sua primeira opção na lateral direita, uma posição que continuou a ser problemática nos recentes amistosos da Inglaterra contra o Uruguai e o Japão. Embora jogadores como Ben White e Tino Livramento tenham tido a oportunidade de se destacar na sua ausência, nenhum dos dois conseguiu oferecer o mesmo nível de segurança tática que o capitão do Chelsea. Djed Spence e Ezri Konsa também são opções para essa posição, mas Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, parece estar em uma corrida contra o tempo para conquistar um lugar nos planos de Tuchel.
A influência do capitão continua sendo fundamental
James teve uma temporada estatisticamente impressionante pelo Chelsea, somando 27 partidas na Premier League, com dois gols e cinco assistências, antes de ser forçado a ficar fora dos gramados. Sua importância para a diretoria do Stamford Bridge foi ainda mais consolidada com a renovação de seu contrato por um longo prazo, válido até 2032, refletindo seu status como peça fundamental do projeto. Tendo já disputado 22 partidas pela seleção inglesa desde sua estreia, sua experiência na Euro 2020 é considerada essencial para um elenco que busca dar um passo adiante no cenário mundial.
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Fase decisiva de jogos em casa e fora
O Chelsea, que ocupa a sexta posição na Premier League antes de receber o Manchester City no domingo, continua ansioso para ter seu capitão de volta o mais rápido possível. Embora o próximo confronto com o City seja muito cedo para o jogador de 26 anos, seu retorno no início de maio servirá como um teste físico fundamental antes da Copa do Mundo. Uma reintegração bem-sucedida às competições permitiria a Tuchel finalizar seus planos defensivos com seu lateral-direito preferido totalmente disponível para o torneio de verão.