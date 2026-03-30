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Data de retorno de Cristiano Ronaldo é revelada em meio a receios quanto à Copa do Mundo de Portugal, enquanto médico do Al-Nassr dá parecer sobre a recuperação da lesão
Um duplo impulso em Riade
O médico da equipe do Al-Nassr, Carlos Miguel, liberou oficialmente Ronaldo e Sadio Mané para retomarem os treinos em grupo, após os dois terem concluído seus respectivos programas de recuperação de lesões. Ronaldo vinha enfrentando uma distensão no tendão da coxa sofrida durante a vitória por 3 a 1 sobre o Al-Fayha, problema que o obrigou a perder partidas cruciais contra o Neom e o Al-Khaleej. Para acelerar sua recuperação, o jogador de 41 anos viajou para a Espanha para tratamento especializado antes de retornar à base médica do clube. Enquanto isso, Mané superou uma contusão no tornozelo sofrida pouco antes da rodada anterior, garantindo que o técnico Jorge Jesus tenha suas principais armas de ataque à disposição para a reta final da temporada.
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Aprovado para competição
De acordo com reportagens do Arriyadiyah, a equipe médica está satisfeita com o progresso alcançado pela dupla de veteranos, enquanto o líder do campeonato busca proteger sua vantagem de três pontos no topo da tabela. O foco agora recai sobre a preparação física para os jogos, antes de uma sequência decisiva de oito partidas que encerrará a campanha nacional.
Uma fonte próxima ao clube observou: “O técnico Jorge Jesus agora pode contar com Ronaldo e Mané, após eles terem concluído seus programas de reabilitação e tratamento. Espera-se que estejam prontos para a partida de sexta-feira contra o Al-Najma. Mané concluiu seu programa de preparação física, que incluiu exercícios de corrida e fortalecimento, e se recuperou da lesão no tornozelo sofrida recentemente.”
O artilheiro do Al-Nassr
Apesar de estar afastado dos gramados desde o final de fevereiro, Ronaldo continua sendo o ponto de referência indiscutível do ataque do Al-Nassr, com 21 gols em 22 partidas na Liga Profissional da Arábia Saudita. No entanto, ele está atrás de Ivan Toney, do Al-Ahli (25 gols), e da estrela do Al-Qadsiah, Julian Quinones (24 gols), na disputa pela Chuteira de Ouro, tendo perdido tempo de jogo significativo ao longo do último mês. Continuam as especulações sobre o futuro a longo prazo de Ronaldo, com rumores recentes sugerindo que o lendário atacante pode finalmente se aposentar quando seu contrato atual expirar, em junho de 2027.
- AFP
Contagem regressiva para a Copa do Mundo
O confronto desta sexta-feira contra o Al-Najma marca o ponto de partida para a reta final de Ronaldo rumo ao grande evento mundial deste verão na América do Norte. Após o término da temporada nacional, o foco se voltará inteiramente para a estreia de Portugal na Copa do Mundo, no dia 17 de junho, em Houston, contra a República Democrática do Congo ou a Jamaica. O experiente atacante precisará passar ileso pelos jogos restantes do campeonato para garantir que liderará sua seleção em um grupo que também conta com o Uzbequistão e o que provavelmente será uma final decisiva contra a Colômbia, em Miami. Manter o ritmo e evitar novos problemas musculares nos próximos dois meses será o teste definitivo para a longevidade de Ronaldo.