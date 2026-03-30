Data de retorno de Cristiano Ronaldo é revelada em meio a receios quanto à Copa do Mundo de Portugal, enquanto médico do Al-Nassr dá parecer sobre a recuperação da lesão

De acordo com reportagens do Arriyadiyah, a equipe médica está satisfeita com o progresso alcançado pela dupla de veteranos, enquanto o líder do campeonato busca proteger sua vantagem de três pontos no topo da tabela. O foco agora recai sobre a preparação física para os jogos, antes de uma sequência decisiva de oito partidas que encerrará a campanha nacional.

Uma fonte próxima ao clube observou: “O técnico Jorge Jesus agora pode contar com Ronaldo e Mané, após eles terem concluído seus programas de reabilitação e tratamento. Espera-se que estejam prontos para a partida de sexta-feira contra o Al-Najma. Mané concluiu seu programa de preparação física, que incluiu exercícios de corrida e fortalecimento, e se recuperou da lesão no tornozelo sofrida recentemente.”