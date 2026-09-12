O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, entrou em campo com uma escalação semelhante à de sua última partida contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões da Europa, com duas mudanças fundamentais.

Mourinho escalou o marfinense Yan Diomande na posição de ponta-direita no lugar do turco Arda Güler, enquanto o português Bernardo Silva atuou no lugar de Alexander-Arnold no meio-campo.

O retorno de Bernardo à participação no meio-campo deu ao Real Madrid uma grande fluidez, funcionando como a solução mágica para seus companheiros na saída de bola do primeiro e do segundo terço até chegar ao gol.

É verdade que o astro português não foi autor de gol nem de assistência de forma direta, mas todos os gols marcados pelo Real Madrid antes de sua saída tiveram sua marca desde o início.