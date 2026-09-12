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Ahmed Mansy

Traduzido por

Das "Serpentes" aos "Vaqueiros": a "mão de Amrabat" tira o Real Madrid do buraco contra o Betis

Especiais e Opinião
Real Madrid x Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
J. Mourinho
A. Guler
Espanha
Portugal
Turquia

O time merengue voltou aos triunfos na La Liga

O Real Madrid conseguiu se recuperar do choque sofrido na última rodada do Campeonato Espanhol, quando amargou uma derrota surpreendente para o Real Betis, dessa vez diante do Rayo Vallecano.

O Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 4 a 1, na partida disputada na noite de sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    O retorno do mago

    O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, entrou em campo com uma escalação semelhante à de sua última partida contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões da Europa, com duas mudanças fundamentais.

    Mourinho escalou o marfinense Yan Diomande na posição de ponta-direita no lugar do turco Arda Güler, enquanto o português Bernardo Silva atuou no lugar de Alexander-Arnold no meio-campo.

    O retorno de Bernardo à participação no meio-campo deu ao Real Madrid uma grande fluidez, funcionando como a solução mágica para seus companheiros na saída de bola do primeiro e do segundo terço até chegar ao gol.

    É verdade que o astro português não foi autor de gol nem de assistência de forma direta, mas todos os gols marcados pelo Real Madrid antes de sua saída tiveram sua marca desde o início.

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  • O pecado do Vallecas

    Ainda assim, a dependência da dupla Silva e Federico Valverde no meio-campo, atrás de Jude Bellingham, não foi uma boa solução de modo geral, já que a equipe precisa de um jogador com mais capacidade de cobrir a profundidade do campo (a posição de número 6), no estilo de Aurélien Tchouaméni.

    No entanto, o Rayo Vallecano não deu a si mesmo a chance de explorar aquela brecha defensiva, pois seus jogadores competiram entre si para cometer erros diante dos atacantes do Real Madrid, até que o time merengue conseguiu marcar dois gols nos primeiros 17 minutos.

    Os dois gols do Real Madrid vieram de erros individuais ingênuos, seja ao cometer o pênalti no primeiro gol de Kylian Mbappé, seja no passe errado que resultou no segundo gol de Álvaro Carreras.

    E se o Real Madrid abriu vantagem de dois gols nos primeiros 17 minutos, torna-se difícil para qualquer equipe reagir diante dele, algo que o Rayo Vallecano percebeu, ao ponto de voltar a se defender para evitar sofrer mais gols, em vez de tentar marcar, no que não obteve êxito.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    O pecado de Mourinho

    Mas, com o início do segundo tempo, Mourinho sentiu que a partida havia acabado e decidiu colocar em campo o meio-campista francês Eduardo Camavinga no lugar de Valverde, mudança que foi seguida pela perda completa do meio-campo por parte do Real Madrid.

    Os jogadores do Rayo Vallecano e seu treinador Íñigo Pérez tiveram a coragem de sair jogando de seu campo, e para isso contaram com a ajuda do recuo exagerado do Real Madrid, que perdia a bola com frequência, sem conseguir sair do segundo terço do campo.

    Os visitantes aproveitaram a brecha evidente no setor central do Real Madrid e passaram a arriscar finalizações ao gol do time merengue, e não fosse a atuação brilhante do goleiro belga Thibaut Courtois teriam marcado mais de um gol.

    O treinador português tentou remediar a situação e fechar a brecha do setor central defendendo com Tchouaméni no lugar de Bernardo Silva, mas sabia que aquela mudança significaria perder o último elemento capaz de controlar a bola e prolongar sua posse entre os pés dos jogadores de sua equipe.

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

    A solução está em Güler

    Diante disso, a substituição seguinte veio de imediato, com a entrada de Arda Güler no lugar de Diomande, o que ajudou a mudar completamente os rumos da partida.

    E depois de o jogo pender para o gol de Courtois, o equilíbrio retornou graças ao jogador turco, que devolveu a bola aos pés dos atletas do Real Madrid e controlou o ritmo do jogo da melhor forma possível.

    Arda Güler espalhou sua magia e esteve perto de conquistar um pênalti, antes de dar a assistência para o quarto gol, marcado pelo astro francês Kylian Mbappé.

    Pode-se dizer que Güler foi o jogador que conduziu o Real Madrid a um porto seguro, depois de a equipe ter estado perto de cair na armadilha em que caiu diante do Real Betis.

  • Nas mãos de Amr, não de Madri

    Falando na mão do Real Madrid, os árabes conheciam antigamente o ditado "com a minha mão, não com a mão de Amr", para exemplificar quando uma pessoa realiza uma tarefa por conta própria sem esperar pelos outros, algo que o time merengue não conheceu nas duas últimas partidas.

    O time merengue se beneficiou claramente dos erros cometidos pelo Rayo Vallecano na partida desta noite, apesar dos erros evidentes que também cometeu, o mesmo que aconteceu na última partida contra a Inter de Milão na Liga dos Campeões da Europa.

    Mourinho também começou a partida contra a Inter de forma equivocada, quando apostou em Valverde ao lado de Arnold no meio-campo, o que concedeu ao time italiano uma grande vantagem, mas ele a perdeu por conta própria, devido aos erros ingênuos de seus jogadores.

    O primeiro gol veio de um erro ingênuo de Aurel Bisseck, zagueiro da Inter de Milão, que perdeu a bola em uma zona perigosa, permitindo que Brahim Díaz aproveitasse a situação e a transformasse no primeiro gol de Kylian Mbappé.

    Depois disso, o goleiro Josep Martínez cometeu um erro ainda mais ingênuo, ao tentar driblar Federico Valverde, mas perdeu a bola para o jogador do Real Madrid, que a mandou diretamente para as redes, decretando o segundo gol.

    É verdade que a Inter marcou um gol no segundo tempo e esteve perto de empatar, mas fracassou em se recuperar da derrota na qual se afundou por conta própria, exatamente como aconteceu com o Rayo Vallecano.

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