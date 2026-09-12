Falando na mão do Real Madrid, os árabes conheciam antigamente o ditado "com a minha mão, não com a mão de Amr", para exemplificar quando uma pessoa realiza uma tarefa por conta própria sem esperar pelos outros, algo que o time merengue não conheceu nas duas últimas partidas.
O time merengue se beneficiou claramente dos erros cometidos pelo Rayo Vallecano na partida desta noite, apesar dos erros evidentes que também cometeu, o mesmo que aconteceu na última partida contra a Inter de Milão na Liga dos Campeões da Europa.
Mourinho também começou a partida contra a Inter de forma equivocada, quando apostou em Valverde ao lado de Arnold no meio-campo, o que concedeu ao time italiano uma grande vantagem, mas ele a perdeu por conta própria, devido aos erros ingênuos de seus jogadores.
O primeiro gol veio de um erro ingênuo de Aurel Bisseck, zagueiro da Inter de Milão, que perdeu a bola em uma zona perigosa, permitindo que Brahim Díaz aproveitasse a situação e a transformasse no primeiro gol de Kylian Mbappé.
Depois disso, o goleiro Josep Martínez cometeu um erro ainda mais ingênuo, ao tentar driblar Federico Valverde, mas perdeu a bola para o jogador do Real Madrid, que a mandou diretamente para as redes, decretando o segundo gol.
É verdade que a Inter marcou um gol no segundo tempo e esteve perto de empatar, mas fracassou em se recuperar da derrota na qual se afundou por conta própria, exatamente como aconteceu com o Rayo Vallecano.