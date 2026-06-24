Das dificuldades em Brighton ao candidato à Chuteira de Ouro da Copa do Mundo: como Deniz Undav se tornou o artilheiro mais letal da Alemanha

Apesar de ter sido prejudicado por pequenas lesões durante sua primeira temporada como titular do elenco do Stuttgart, bem como no início da última temporada, Undav conseguiu voltar à seleção alemã em março deste ano — após ter ficado de fora de toda a campanha de qualificação para a Copa do Mundo —, graças à sua excelente fase no clube.

Undav marcou 25 gols e deu 14 assistências em todas as competições pela equipe de Sebastian Hoeness na temporada 2025-26, com apenas o trio de ataque do Bayern de Munique — formado por Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz — conseguindo contribuir diretamente para mais gols do que o atacante do Stuttgart, que ajudou o time a retornar à Liga dos Campeões ao terminar em quarto lugar e a chegar à segunda final consecutiva da DFB-Pokal.

Quando finalmente teve a chance de impressionar novamente em nível internacional, ele não precisou de muito tempo para causar impacto: Undav saiu do banco para marcar o gol da vitória aos 88 minutos em um amistoso contra Gana. Mais dois gols se seguiram na vitória na preparação para a Copa do Mundo contra a Finlândia, o que gerou pedidos para que Undav fosse titular na primeira partida da Alemanha na fase final, contra Curaçao.

Nagelsmann resistiu a essa pressão, pois ainda acreditava que o atacante se encaixava melhor saindo do banco quando os adversários estavam se cansando e, assim, deixando espaços para ele explorar.

Foi um argumento que ele apresentou antes e depois da partida contra Gana, embora com uma linguagem desajeitada e um pouco desrespeitosa, pela qual pediu desculpas a Undav, mas agora tornou-se quase impossível deixar o atacante mais em forma da Alemanha fora da escalação inicial.