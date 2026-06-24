Das dificuldades em Brighton ao candidato à Chuteira de Ouro da Copa do Mundo: como Deniz Undav se tornou o artilheiro mais letal da Alemanha

Undav marcou novamente nos acréscimos, garantindo os três pontos para a Alemanha. Desta vez, ele deu um excelente primeiro toque para controlar um passe preciso de Felix Nmecha na área, antes de finalizar com a precisão que já se tornou sua marca registrada. Foi o terceiro gol de Undav em duas participações como reserva na Copa do Mundo, o que fez com que seu nome mais uma vez ecoasse pelo estádio após o apito final.
E ele não conseguiu deixar de rir, porque tudo aquilo era tão surreal. Aos 29 anos, o atacante baixo e robusto que havia sido dispensado pelo Werder Bremen quando aindaera criança estava, de repente, sendo comparado a Gerd Müller por Lothar Matthäus. Como?! Nem mesmo ele tinha uma resposta.
“Não faço ideia, sinceramente”, admitiu Undav. “Só estou no lugar certo na hora certa.” Mas ele nem sempre teve tanta sorte assim.