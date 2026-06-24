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Deniz Undav Germany World Cup 2026 GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Das dificuldades em Brighton ao candidato à Chuteira de Ouro da Copa do Mundo: como Deniz Undav se tornou o artilheiro mais letal da Alemanha

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Alemanha
D. Undav
Copa do Mundo
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Especiais e Opinião
Equador x Alemanha

Ainda faltava mais de meia hora de jogo em Toronto, mas a torcida alemã já tinha visto o suficiente. Com sua seleção perdendo por 1 a 0 para a Costa do Marfim e enfrentando enormes dificuldades para furar a defesa dos Elefantes, eles começaram a gritar o nome de Deniz Undav. Aos olhos deles, estava claramente na hora de colocar em campo o super-reserva da Alemanha — e Julian Nagelsmann concordou. Aos 60 minutos de um emocionante confronto do Grupo E da Copa do Mundo, o técnico colocou Undav, Nadiem Amiri e Jamie Leweling em campo. Menos de oito minutos depois, Amiri cruzou com precisão pela ala direita, e Undav mandou a bola para o fundo da rede com um voleio certeiro.

Undav marcou novamente nos acréscimos, garantindo os três pontos para a Alemanha. Desta vez, ele deu um excelente primeiro toque para controlar um passe preciso de Felix Nmecha na área, antes de finalizar com a precisão que já se tornou sua marca registrada. Foi o terceiro gol de Undav em duas participações como reserva na Copa do Mundo, o que fez com que seu nome mais uma vez ecoasse pelo estádio após o apito final.

E ele não conseguiu deixar de rir, porque tudo aquilo era tão surreal. Aos 29 anos, o atacante baixo e robusto que havia sido dispensado pelo Werder Bremen quando aindaera criança estava, de repente, sendo comparado a Gerd Müller por Lothar Matthäus. Como?! Nem mesmo ele tinha uma resposta.

“Não faço ideia, sinceramente”, admitiu Undav. “Só estou no lugar certo na hora certa.” Mas ele nem sempre teve tanta sorte assim.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    É demais, tão cedo?

    Depois de ser dispensado pelo Bremen por ser muito baixo, Undav chegou a passar algum tempo, ainda na adolescência, trabalhando em uma fábrica enquanto passava por vários clubes da terceira e quarta divisões do futebol alemão, antes de finalmente começar a se firmar no futebol profissional na Bélgica.

    Talvez inevitavelmente, a transferência para o Brighton em 2022 inicialmente parecia um passo muito grande e muito cedo para um jogador que vinha de uma temporada prolífica na Jupiler Pro League com o Union Saint-Gilloise (26 gols em 39 jogos).

    O talento era óbvio. No Amex, falava-se de Undav como o melhor finalizador natural de um clube que também contava com Danny Welbeck, Leandro Trossard e Evan Ferguson em seu elenco. O problema, porém, era que Undav, que era uma figura imensamente popular no vestiário, parecia incapaz de repetir na Premier League o desempenho que exibia nos treinos.

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  • Brighton & Hove Albion v Liverpool: Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    'Acredite no Deniz'

    Ele realmente marcou um gol na vitória nas quartas de final da FA Cup contra o Grimsby Town, em 19 de março de 2023, mas esse foi apenas seu terceiro gol pelo clube — e, para muitos, não foi coincidência que todos os três tivessem sido marcados contra adversários de divisões inferiores. Undav parecia um jogador atuando um ou dois níveis acima do seu verdadeiro nível.

    Por exemplo, em sua primeira partida como titular contra o Bournemouth, em 4 de fevereiro de 2023, ele perdeu três chances muito claras em um intervalo de 15 minutos. No entanto, Roberto De Zerbi não tinha dúvidas de que Undav tinha talento para se destacar no mais alto nível.

    “Tenho muita confiança nele”, disse o então técnico do Brighton após a goleada de 5 a 0 sobre o Grimsby. “Acredito no Deniz. Ele tem grandes qualidades e quero ver mais dele.”

  • Arsenal FC v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    O grande “arrependimento” do Brighton

    A confiança de De Zerbi em Undav acabou valendo a pena, com o atacante marcando cinco gols nos últimos oito jogos do Brighton na temporada — incluindo um na vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal no Emirates. Visto de fora, parecia que a situação havia mudado — e era assim que Undav também se sentia.

    “Percebi o que importa no futebol”, disse ele mais tarde, ao falar sobre suas últimas semanas no Brighton sob o comando de De Zerbi. “É preciso trabalhar pela equipe, mesmo fazendo jogadas que às vezes podem parecer desnecessárias. Levei três ou quatro meses para entender isso. De repente, me tornei muito mais eficaz e valioso para a equipe.”

    Foi, portanto, uma surpresa quando Undav recebeu autorização para se transferir por empréstimo para o Stuttgart na temporada seguinte. No entanto, a chegada de João Pedro claramente afetaria o tempo de jogo do alemão; por isso, foi com “algum pesar, como disse De Zerbi”, que Undav recebeu permissão para partir.

    “No ano passado, Deniz foi fundamental para alcançarmos nossos objetivos”, admitiu o italiano, “mas ele merece essa chance de jogar”. E Undav aproveitou ao máximo essa oportunidade.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-STUTTGART-WOLFSBURGAFP

    Brilhando em Stuttgart

    No final da temporada 2023-24, o Stuttgart teve cinco jogadores convocados para a seleção alemã no Campeonato Europeu — um recorde para o clube. Como era de se esperar, Undav era um deles.

    Ele formou uma dupla fantástica no ataque com Serhou Guirassy, marcando 18 gols e dando nove assistências, enquanto o Stuttgart se classificava de forma sensacional para a Liga dos Campeões pela primeira vez em 14 anos, terminando como vice-campeão da Bundesliga atrás do Bayer Leverkusen — sua melhor colocação desde que conquistou o título em 2007.

    Consequentemente, embora o sucessor de De Zerbi, Fabian Hurzeler, tenha tentado convencer Undav a voltar ao Brighton, ele não tinha intenção alguma de fazê-lo e concretizou sua transferência definitiva para a MHPArena em agosto de 2024.

    O valor da transferência, de € 32,6 milhões (£ 28 milhões/$ 37 milhões), foi um recorde para o Stuttgart, mas o diretor esportivo Fabian Wohlgemuth não tinha dúvidas de que seria um investimento bem feito — e ele estava certo.

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    De volta à seleção alemã

    Apesar de ter sido prejudicado por pequenas lesões durante sua primeira temporada como titular do elenco do Stuttgart, bem como no início da última temporada, Undav conseguiu voltar à seleção alemã em março deste ano — após ter ficado de fora de toda a campanha de qualificação para a Copa do Mundo —, graças à sua excelente fase no clube.

    Undav marcou 25 gols e deu 14 assistências em todas as competições pela equipe de Sebastian Hoeness na temporada 2025-26, com apenas o trio de ataque do Bayern de Munique — formado por Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz — conseguindo contribuir diretamente para mais gols do que o atacante do Stuttgart, que ajudou o time a retornar à Liga dos Campeões ao terminar em quarto lugar e a chegar à segunda final consecutiva da DFB-Pokal.

    Quando finalmente teve a chance de impressionar novamente em nível internacional, ele não precisou de muito tempo para causar impacto: Undav saiu do banco para marcar o gol da vitória aos 88 minutos em um amistoso contra Gana. Mais dois gols se seguiram na vitória na preparação para a Copa do Mundo contra a Finlândia, o que gerou pedidos para que Undav fosse titular na primeira partida da Alemanha na fase final, contra Curaçao.

    Nagelsmann resistiu a essa pressão, pois ainda acreditava que o atacante se encaixava melhor saindo do banco quando os adversários estavam se cansando e, assim, deixando espaços para ele explorar.

    Foi um argumento que ele apresentou antes e depois da partida contra Gana, embora com uma linguagem desajeitada e um pouco desrespeitosa, pela qual pediu desculpas a Undav, mas agora tornou-se quase impossível deixar o atacante mais em forma da Alemanha fora da escalação inicial.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O “super-reserva” da Alemanha deveria ser titular?

    Afinal, Undav não tem apenas três gols marcados na Copa do Mundo (além de nove em 11 partidas pela seleção no total), mas também já deu algumas assistências — apesar de ter disputado apenas 56 minutos em campo —, o que inevitavelmente gerou comentários de que ele não é apenas o finalizador mais instintivo da seleção alemã, mas também o ponto de referência que uma linha de ataque repleta de talentos criativos tanto precisa.

    Nagelsmann, portanto, tem uma grande decisão a tomar antes do confronto de quinta-feira contra o Equador: escalar o versátil Undav no lugar de Kai Havertz ou de outro dos grandes nomes da Alemanha, ou continuar utilizando-o como um super-reserva.

    “Vamos discutir ambas as opções, inclusive com o Deniz”, revelou o técnico da Alemanha. “Dá para dizer: ‘Por que eu deveria interromper o ritmo dele?’ Ele entrou como reserva duas vezes e marcou nas duas. Mas também dá para dizer: ‘Que ótima atuação — ele pode jogar desde o início também’.”

    No fim das contas, não é um problema ruim para Nagelsmann ter, e é uma situação maravilhosamente surreal para Undav se encontrar. Há pouco mais de três anos, ele não conseguia acertar nem o alvo para o Brighton na Premier League. Agora, ele não consegue parar de marcar gols pela Alemanha na Copa do Mundo.

    “Estou curtindo isso”, admitiu o extremamente simpático e improvável candidato à Chuteira de Ouro. “Estou apenas absorvendo tudo.” Porque realmente tem sido uma jornada e tanto, e uma jornada da qual ele tem todo o motivo para se orgulhar.

    “Acho que tive que superar muitos obstáculos”, disse Undav à DW. “Foi isso que me tornou um homem.” E o nome na boca de todos os torcedores alemães na Copa do Mundo de 2026.

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