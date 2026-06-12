Das condições do Al-Ahly à decisão de Flick... Os bastidores emocionantes da negociação de Hamza Abdelkarim

O jornal espanhol “Sport” revelou os detalhes desse contrato. Há poucos dias, Hamza Abdelkarim comemorou sua formatura de uma maneira incomum: enquanto seus colegas recebiam seus diplomas cercados por familiares e amigos, o atacante egípcio foi obrigado a enviar um vídeo usando o chapéu tradicional de formatura do campo de treinamento da seleção nacional, onde representou o Egito na Copa do Mundo aos 18 anos, para viver o sonho que sempre perseguiu desde a infância: tornar-se jogador do Barcelona.

Essa imagem resume a personalidade de Hamza, a quem muitos em seu país não hesitam em chamar de “o Haaland egípcio”. Ele é um jovem equilibrado, proveniente de uma família extremamente organizada, que estudou em uma escola internacional no Egito, domina o inglês com excelência e possui uma maturidade incomum para sua idade.

Seus amigos mais próximos afirmam que ele está muito longe do perfil dos jogadores impulsivos ou problemáticos; pelo contrário, é uma pessoa tranquila, reservado, que se sente mais à vontade em ambientes familiares, longe de grandes aglomerações, e que agora vive em “La Masia”, em Sant Joan Despai, onde continua a aprender espanhol com professores do clube para se adaptar à sua nova vida a milhares de quilômetros de sua terra natal.

Os detalhes desta negociação remontam ao mês de outubro de 2025, quando o Barcelona decidiu acelerar definitivamente os trâmites para contratar o atacante egípcio durante a Copa do Mundo Sub-20, torneio no qual o clube acompanhava de perto seu desenvolvimento. mas foi esse torneio que selou a convicção de todos os dirigentes esportivos, com destaque especial para João Amaral, chefe de olheiros do Barcelona, que ficou impressionado com o potencial do jogador e se tornou uma figura-chave para levar as negociações a bom termo.

Após o término do torneio, iniciaram-se as negociações com o agente do jogador, que mantém um ótimo relacionamento com a diretoria do Barcelona. e, embora o interesse fosse sério, o processo não foi nada fácil, especialmente porque Hamza não era apenas um talento comum, mas, com apenas 17 anos, já fazia parte do time principal do Al-Ahly, o maior clube egípcio e uma das instituições esportivas mais poderosas do continente africano, que foi coroado como o Clube do Século Africano em 2000 pela CAF.

O jornal espanhol destacou que o Al-Ahly possui uma base de torcedores que chega a cerca de 60 milhões de fãs; por isso, o clube egípcio via no jovem atacante uma das maiores joias de seu projeto futuro e não tinha qualquer intenção de abrir mão dele.