O Barcelona conseguiu fechar o contrato definitivo com o jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim, um dos maiores talentos promissores do continente africano, após um processo de negociações complexo e intenso para garantir sua contratação.
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Das condições do Al-Ahly à decisão de Flick... Os bastidores emocionantes da negociação de Hamza Abdelkarim
A personalidade de Hamza
O jornal espanhol “Sport” revelou os detalhes desse contrato. Há poucos dias, Hamza Abdelkarim comemorou sua formatura de uma maneira incomum: enquanto seus colegas recebiam seus diplomas cercados por familiares e amigos, o atacante egípcio foi obrigado a enviar um vídeo usando o chapéu tradicional de formatura do campo de treinamento da seleção nacional, onde representou o Egito na Copa do Mundo aos 18 anos, para viver o sonho que sempre perseguiu desde a infância: tornar-se jogador do Barcelona.
Essa imagem resume a personalidade de Hamza, a quem muitos em seu país não hesitam em chamar de “o Haaland egípcio”. Ele é um jovem equilibrado, proveniente de uma família extremamente organizada, que estudou em uma escola internacional no Egito, domina o inglês com excelência e possui uma maturidade incomum para sua idade.
Seus amigos mais próximos afirmam que ele está muito longe do perfil dos jogadores impulsivos ou problemáticos; pelo contrário, é uma pessoa tranquila, reservado, que se sente mais à vontade em ambientes familiares, longe de grandes aglomerações, e que agora vive em “La Masia”, em Sant Joan Despai, onde continua a aprender espanhol com professores do clube para se adaptar à sua nova vida a milhares de quilômetros de sua terra natal.
Os detalhes desta negociação remontam ao mês de outubro de 2025, quando o Barcelona decidiu acelerar definitivamente os trâmites para contratar o atacante egípcio durante a Copa do Mundo Sub-20, torneio no qual o clube acompanhava de perto seu desenvolvimento. mas foi esse torneio que selou a convicção de todos os dirigentes esportivos, com destaque especial para João Amaral, chefe de olheiros do Barcelona, que ficou impressionado com o potencial do jogador e se tornou uma figura-chave para levar as negociações a bom termo.
Após o término do torneio, iniciaram-se as negociações com o agente do jogador, que mantém um ótimo relacionamento com a diretoria do Barcelona. e, embora o interesse fosse sério, o processo não foi nada fácil, especialmente porque Hamza não era apenas um talento comum, mas, com apenas 17 anos, já fazia parte do time principal do Al-Ahly, o maior clube egípcio e uma das instituições esportivas mais poderosas do continente africano, que foi coroado como o Clube do Século Africano em 2000 pela CAF.
O jornal espanhol destacou que o Al-Ahly possui uma base de torcedores que chega a cerca de 60 milhões de fãs; por isso, o clube egípcio via no jovem atacante uma das maiores joias de seu projeto futuro e não tinha qualquer intenção de abrir mão dele.
- AFP
Forte concorrência pelo negócio
O Barcelona não era o único clube a acompanhar o jovem atacante; o Sporting de Lisboa, de Portugal, e o Bologna, da Itália, entre muitos outros clubes, acompanhavam de perto sua evolução e ascensão. No entanto, o projeto esportivo do clube catalão conseguiu fazer a diferença, e João Amaral foi um dos principais impulsionadores da operação, ao lado de Deco, que por sua vez conversou com o jogador.
Essas conversas foram decisivas para convencer o jogador, especialmente porque Hamza já jogava na equipe principal do Al-Ahli e desfrutava de uma posição privilegiada para um jogador de sua idade. Por esse motivo, o Barcelona não podia se limitar a apresentar apenas uma oferta financeira, mas precisava convencê-lo do plano esportivo, apesar de o jovem estar ansioso para realizar seu sonho.
Amaral e Andrés Manzano explicaram ao jogador os detalhes do projeto esportivo com total transparência desde o início, informando-o de que ele não iria diretamente para o time principal, mas teria que seguir um caminho gradual dentro da estrutura de formação do clube, mas transmitiram a ele uma ideia muito clara: no Barcelona, se o jogador demonstrasse o nível e a personalidade exigidos, a passagem para o time principal se tornaria perfeitamente possível, e a prova disso é o que aconteceu com Ferran, Gavi, Casado e Lamine Yamal, entre outros.
Essa franqueza foi determinante na decisão, e pessoas próximas ao jogador afirmam que ele sempre falava do Barcelona desde pequeno; não se tratava apenas de uma frase de efeito repetida em entrevistas à mídia, mas de um sonho que o perseguia há anos e que, de repente, se transformou em uma realidade tangível diante dele.
Negociações exaustivas
As negociações com o Al-Ahly se transformaram em uma verdadeira montanha-russa, já que o clube egípcio analisou, ao longo de semanas, todas as possibilidades e demonstrou grande firmeza em sua vontade de proteger um dos maiores talentos em ascensão de sua base. A negociação passou por momentos extremamente complexos e, em alguns momentos, parecia que o acordo estava se distanciando de forma definitiva.
No entanto, a boa relação entre os dois clubes, a intervenção do agente de Abdelkarim e a administração do Barcelona na situação, após dois meses de negociações, contribuíram para aproximar os pontos de vista e desfazer os impasses que congelavam a transação. Ainda assim, restava um último passo a ser resolvido antes da conclusão da transferência.
A diretoria do Al-Ahly exigiu garantir o futuro do jogador no clube antes de permitir sua saída e estabeleceu a renovação do contrato como condição essencial para aprovar o empréstimo. Naquele momento, restavam 18 meses no contrato de Hamza e, sem a renovação, ele chegaria a junho de 2027 em uma situação mais favorável, permitindo-lhe decidir seu destino livremente. Apesar disso, e para afirmar que estava disposto a aproveitar a oportunidade que se apresentava, o jogador aceitou a condição e renovou seu contrato com os Diabos Vermelhos para concluir a transação, na qual João Amaral desempenhou um papel fundamental.
A reação do jogador ao receber a ligação final reflete a magnitude das pressões que ele enfrentou durante esses dois meses, e pessoas próximas ao jovem atacante lembram que ele viveu esse período com um grande fardo emocional, passando por momentos de dúvida, tensão e ansiedade quanto ao resultado final das negociações. e, por isso, quando Christian Emile lhe comunicou que o acordo estava definitivamente fechado e que ele se tornaria jogador do Barcelona, ele não conseguiu conter suas emoções e foi tomado por uma profunda emoção.
Os dias que se seguiram, após vários meses, comprovaram a acertada aposta daqueles que confiaram em suas habilidades. Apesar de ter sofrido uma lesão durante a temporada, Hamza deixou uma excelente impressão no clube catalão, e o Barcelona informou-o oficialmente que o técnico Hans Flick deseja vê-lo e contá-lo na pré-temporada da equipe principal.
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Um começo complicado
O início do jogador não foi nada fácil; logo após assinar oficialmente com o clube catalão, ele precisou voltar ao Egito por duas semanas para obter a autorização de trabalho, que demorou um pouco a ser emitida, mas isso não o impediu de realizar seu sonho de buscar o sucesso no Barcelona.
Hamza recebeu a confirmação definitiva sobre seu próximo passo no último dia 20 de maio, enquanto sua equipe estava no campo de treinamento para disputar as finais da Liga dos Campeões Juvenil. e sua reação foi imediata e emocionante, pois ele logo ligou para sua família e pessoas próximas para compartilhar a notícia, que representou a primeira grande recompensa por todos os sacrifícios que fez ao longo do último ano.
E essa grande conquista do jogador não passou despercebida no Egito, já que a cobertura da mídia e o apoio da torcida que o Barcelona lhe proporcionou, somados ao seu grande talento, abriram para ele as portas da seleção egípcia principal, onde Mohamed Salah o recebeu com grande entusiasmo desde o primeiro dia. A confiança depositada no jogador se concretizou com a entrega da camisa número 9, número sempre reservado para os principais atacantes e promessas do futebol egípcio.
Durante esse período, Hamza conheceu um dos jogadores que considera seu ídolo, o brasileiro Rafinha, e os dois trocaram camisetas. O ponta brasileiro aproveitou a oportunidade para parabenizá-lo pessoalmente pela contratação pelo Barcelona, e Hamza recebeu esse gesto com grande gratidão, ainda sem acreditar no ambiente em que se encontra. e sua ascensão não parou por aí. Antes de viajar para participar da Copa do Mundo, ele assinou um contrato de patrocínio com a empresa global “Nike”, que o nomeou embaixador de sua marca, o que reflete a crescente projeção internacional que ele vem alcançando em uma idade muito jovem.
Essa ascensão não é fruto do acaso, já que o Egito vem buscando há anos um novo astro capaz de seguir os passos de Mohamed Salah, e Hamza Abdel Karim representa hoje uma das maiores esperanças do país.
Seu pai, Mohamed Abdel Karim, ex-jogador de vôlei do Al-Ahly, acompanha de perto essa aventura quase sem precedentes, já que seu filho é um dos primeiros jogadores a dar o salto direto da liga egípcia para o Barcelona.
Hamza se prepara agora, após superar todos os obstáculos e dificuldades que cercaram sua transferência, para enfrentar o maior desafio de sua carreira no futebol com a mesma calma, maturidade e convicção que o acompanharam desde seu primeiro passo.