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Darwin Núñez trará de volta o fator caos ao Liverpool? A lenda dos Reds, John Barnes, explica o que Andoni Iraola precisa para sua primeira janela de transferências de verão em Anfield
Por que Núñez está livre para deixar o Al-Hilal, time da Liga Profissional da Arábia Saudita
Quando Jurgen Klopp praticava o “futebol heavy metal” — que resultou nas conquistas dos títulos da Premier League e da Liga dos Campeões —, o enigmático atacante sul-americano Núñez foi incorporado ao elenco ao concluir uma transferência de 64 milhões de libras (84 milhões de dólares) do Benfica em 2022.
Ele marcou 40 gols em 143 partidas, mas nunca convenceu de verdade e era — devido às suas atuações cheias de energia — mais um herói cult do que um verdadeiro favorito da torcida. Um contrato lucrativo no Oriente Médio foi assinado quando ele se juntou a Cristiano Ronaldo e companhia naquela região durante a janela de transferências do verão de 2025.
Ele passou por um período difícil na Arábia Saudita, onde as restrições ao número de jogadores estrangeiros fizeram com que Nunez fosse excluído do elenco do Al-Hilal para as competições nacionais. Ele recebeu autorização para procurar um novo clube, e há indícios de que sua trajetória profissional possa levá-lo de volta à Inglaterra.
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Renovar com Núñez? A estratégia do Liverpool para a janela de transferências de verão
Questionado sobre se o jogador de 26 anos ainda poderia ter um papel a desempenhar em Anfield, o ícone dos Reds, Barnes — falando em parceria com a viagogo e sua campanha “World Cuts” — disse ao GOAL: “Não, se Iraola não quiser jogar dessa maneira. Se ele disser: ‘Quero jogar dessa maneira’, o que se encaixaria com Darwin Nunez, então talvez sim. Mas se ele disser: ‘Não quero jogar de forma caótica’, então Darwin Núñez não deve voltar.
“Não é o Jurgen Klopp. Se o Jurgen Klopp estivesse lá, ele talvez dissesse que queremos ele de volta. Aí, talvez essa fosse a situação. Na verdade, ele saiu quando o Jurgen Klopp ainda estava lá, de qualquer forma. Então, não sei qual é a situação dele.
“Mas o que temos que fazer, com o novo técnico, seja qual for a forma como ele queira jogar — rápido, devagar, caótico, não caótico, com posse de bola lenta, dinâmico, ‘heavy metal’ —, é seguir o que o técnico quer e apoiá-lo. Não podemos viver do legado de Jurgen Klopp e dizer que temos que voltar a isso.
“Portanto, Mo [Salah] estava errado no que disse sobre pontos inegociáveis, que temos que jogar exatamente dessa maneira específica. Temos que dar uma chance ao técnico e dizer: seja qual for o estilo que ele queira adotar, ele vai escolher os jogadores e nós vamos apoiá-lo.
“[Mikel] Arteta terminou em oitavo no primeiro ano, em oitavo no segundo e em quinto no terceiro. Eles o apoiaram. Dá para ver o resultado. Proprietários, diretores executivos e a diretoria não demitem treinadores; quem demite são os torcedores. E os torcedores, infelizmente, perderam a confiança em Arne Slot. Por isso, a decisão teve que ser tomada.
“Agora, se Iraola perder duas ou três partidas no primeiro mês, vamos demiti-lo? Porque quando o Manchester United contratou David Moyes, que é um bom técnico, e ele foi para o Manchester United, como não fez o que Fergie fazia, eles se livraram dele. Depois, com Louis van Gaal: ‘Fergie teria feito assim’, e se livraram dele. José Mourinho: ‘Fergie teria feito assim’.
“Se a gente for se apegar ao legado de Jurgen Klopp, não vamos conseguir um técnico que venha para o Liverpool e tenha sucesso. Esqueça isso. Seja qual for o técnico que chegar, vamos apoiá-lo da maneira que ele quiser jogar — devagar, rápido, veloz, heavy metal, caos, o que for. É ele quem toma as decisões, não o legado do passado.”
Entradas e saídas: de quantas novas contratações o Liverpool precisa?
O Liverpool viu o astro egípcio Mohamed Salah, o zagueiro francês Ibrahima Konaté e o lateral escocês Andy Robertson deixarem o clube como jogadores sem contrato. É evidente que são necessárias contratações, mas Barnes, quando questionado sobre o que é preciso, disse: “Quando Arne Slot chegou, contratamos [Federico] Chiesa e [Wataru] Endo, que não jogaram, e ganhamos o campeonato. Então, a solução é contratar jogadores?
“Contratamos quatro jogadores, por 400 milhões de libras, mas isso não deu certo. A solução para o problema é contratar jogadores? Temos jogadores suficientes. Temos jogadores bons o suficiente. Agora, se precisarmos de um zagueiro central, vamos contratar um zagueiro central.
“Não vejo a solução para esse problema na contratação de jogadores. Se contratarmos um jogador e falarmos na chegada de [Yan] Diomande, o que vai acontecer com [Rio] Ngumoha? Vamos prejudicá-lo.
“Então, para mim, já temos jogadores suficientes agora. Se conseguirmos jogadores melhores e o técnico quiser mais, tudo bem. Mas, na minha opinião, acho que os jogadores que temos são bons o suficiente. Temos que confiar neles. Temos que confiar no técnico e seguir em frente.”
Resta saber quem, se é que alguém, o Liverpool vai contratar neste verão e se Nunez — que agora está exibindo um penteado com tranças na Copa do Mundo de 2026 — faz parte desses planos.
Muito talento em evidência na Copa do Mundo de 2026
Para comemorar a Copa do Mundo da FIFA 2026 e aproximar os torcedores da cultura, da nostalgia e das personalidades que definem o torneio, a viagogo – a principal plataforma mundial de venda de ingressos para eventos ao vivo – lançou o World Cuts, uma experiência única em barbearia que recria alguns dos penteados mais icônicos do futebol.
A experiência gratuita de dois dias aconteceu na barbearia Ruffians Barber Shop, em Shoreditch, onde os torcedores podiam escolher seu herói do futebol e sair de lá transformados com um visual lendário inspirado no torneio.
Para marcar o lançamento, o superfã do Manchester United, United Strand (Frank Ilett), finalmente encerrou sua maratona de deixar o cabelo crescer e trocou seus longos fios por três penteados icônicos inspirados na Copa do Mundo – recriando os cachos lendários de Carlos Valderrama, o inesquecível moicano de David Beckham e o clássico corte “mullet” de Chris Waddle.