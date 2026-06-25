Darwin Núñez trará de volta o fator caos ao Liverpool? A lenda dos Reds, John Barnes, explica o que Andoni Iraola precisa para sua primeira janela de transferências de verão em Anfield

Questionado sobre se o jogador de 26 anos ainda poderia ter um papel a desempenhar em Anfield, o ícone dos Reds, Barnes — falando em parceria com a viagogo e sua campanha “World Cuts” — disse ao GOAL: “Não, se Iraola não quiser jogar dessa maneira. Se ele disser: ‘Quero jogar dessa maneira’, o que se encaixaria com Darwin Nunez, então talvez sim. Mas se ele disser: ‘Não quero jogar de forma caótica’, então Darwin Núñez não deve voltar.

“Não é o Jurgen Klopp. Se o Jurgen Klopp estivesse lá, ele talvez dissesse que queremos ele de volta. Aí, talvez essa fosse a situação. Na verdade, ele saiu quando o Jurgen Klopp ainda estava lá, de qualquer forma. Então, não sei qual é a situação dele.

“Mas o que temos que fazer, com o novo técnico, seja qual for a forma como ele queira jogar — rápido, devagar, caótico, não caótico, com posse de bola lenta, dinâmico, ‘heavy metal’ —, é seguir o que o técnico quer e apoiá-lo. Não podemos viver do legado de Jurgen Klopp e dizer que temos que voltar a isso.

“Portanto, Mo [Salah] estava errado no que disse sobre pontos inegociáveis, que temos que jogar exatamente dessa maneira específica. Temos que dar uma chance ao técnico e dizer: seja qual for o estilo que ele queira adotar, ele vai escolher os jogadores e nós vamos apoiá-lo.

“[Mikel] Arteta terminou em oitavo no primeiro ano, em oitavo no segundo e em quinto no terceiro. Eles o apoiaram. Dá para ver o resultado. Proprietários, diretores executivos e a diretoria não demitem treinadores; quem demite são os torcedores. E os torcedores, infelizmente, perderam a confiança em Arne Slot. Por isso, a decisão teve que ser tomada.

“Agora, se Iraola perder duas ou três partidas no primeiro mês, vamos demiti-lo? Porque quando o Manchester United contratou David Moyes, que é um bom técnico, e ele foi para o Manchester United, como não fez o que Fergie fazia, eles se livraram dele. Depois, com Louis van Gaal: ‘Fergie teria feito assim’, e se livraram dele. José Mourinho: ‘Fergie teria feito assim’.

“Se a gente for se apegar ao legado de Jurgen Klopp, não vamos conseguir um técnico que venha para o Liverpool e tenha sucesso. Esqueça isso. Seja qual for o técnico que chegar, vamos apoiá-lo da maneira que ele quiser jogar — devagar, rápido, veloz, heavy metal, caos, o que for. É ele quem toma as decisões, não o legado do passado.”