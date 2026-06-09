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Darwin Núñez pode fazer um retorno sensacional ao Liverpool, já que os Reds receberam uma oferta pelo uruguaio a título gratuito
Nunez surge como uma opção surpreendente para o Liverpool
Nunez estaria disponível para uma transferência a título gratuito após chegar a um acordo para rescindir seu contrato com o Al-Hilal. O jogador da seleção uruguaia havia se juntado ao clube da Liga Profissional da Arábia Saudita apenas no verão passado, mas sua passagem pelo Oriente Médio chegou a um fim prematuro. Sua situação mudou após a chegada de Karim Benzema, com restrições de registro no elenco que, segundo relatos, impediriam Nunez de jogar na Liga Profissional da Arábia Saudita.
De acordo com o TEAMtalk, o Liverpool está entre os clubes que receberam a oferta para contratar o jogador de 26 anos. Um retorno a Anfield representaria uma reviravolta notável, com os Reds potencialmente capazes de trazer de volta um ex-jogador sem pagar taxa de transferência.
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O interesse cresce à medida que os clubes avaliam a oportunidade
Relatos indicam que o Liverpool teve a oportunidade de recontratar o atacante, enquanto avalia formas de reforçar seu ataque. O clube enfrenta uma possível escassez de opções no ataque depois que Hugo Ekitike sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles, que deve mantê-lo afastado dos gramados por boa parte da próxima temporada.
A disponibilidade de um atacante experiente da Premier League sem custo de transferência também está atraindo a atenção de outros clubes. O Chelsea e o Newcastle têm sido associados ao uruguaio enquanto avaliam reforços para o ataque.
Por que um retorno poderia fazer sentido para ambas as partes
As preocupações com lesões no Liverpool aumentaram o interesse na contratação de Núñez. Tendo já passado várias temporadas em Anfield, ele chegaria com um profundo conhecimento do clube, da cidade e das exigências do futebol da Premier League.
Há também um argumento tático a favor de uma reunião. A velocidade, o físico e a capacidade de pressão de Núñez são vistos como características que poderiam se adequar ao estilo agressivo e de alta intensidade associado ao novo técnico Andoni Iraola. O atacante também estaria interessado em retornar. Durante sua passagem anterior pela Inglaterra, ele marcou 25 gols e deu 16 assistências na Premier League.
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O Liverpool precisa decidir se vai agir
O Liverpool enfrenta agora a decisão de avançar com a negociação ou manter seus planos de contratação atuais. A ausência de uma taxa de transferência torna Núñez uma solução atraente a curto prazo, especialmente considerando a necessidade do clube de reforçar o ataque.
No entanto, a concorrência de outros times da Premier League pode complicar as coisas. Se o interesse se intensificar, o Liverpool precisará determinar se uma volta do jogador se encaixa em sua estratégia de longo prazo, bem como em suas necessidades imediatas.