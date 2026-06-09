Nunez estaria disponível para uma transferência a título gratuito após chegar a um acordo para rescindir seu contrato com o Al-Hilal. O jogador da seleção uruguaia havia se juntado ao clube da Liga Profissional da Arábia Saudita apenas no verão passado, mas sua passagem pelo Oriente Médio chegou a um fim prematuro. Sua situação mudou após a chegada de Karim Benzema, com restrições de registro no elenco que, segundo relatos, impediriam Nunez de jogar na Liga Profissional da Arábia Saudita.

De acordo com o TEAMtalk, o Liverpool está entre os clubes que receberam a oferta para contratar o jogador de 26 anos. Um retorno a Anfield representaria uma reviravolta notável, com os Reds potencialmente capazes de trazer de volta um ex-jogador sem pagar taxa de transferência.