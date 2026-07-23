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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Darwin Núñez para o Atlanta United? Clube da MLS teria iniciado negociações com ex-jogador do Liverpool

D. Nunez
Al Hilal
Atlanta United
Liverpool
Major League Soccer
Premier League
Campeonato Saudita
E. Latte Lath
Uruguai
B. Embolo

O Atlanta United estaria estudando uma contratação de grande impacto para reforçar seu ataque, tendo iniciado negociações com o ex-atacante do Liverpool, Darwin Núñez. O jogador da seleção uruguaia surgiu como principal alvo, enquanto o clube se prepara para uma possível vaga de jogador designado, embora o Atlanta também esteja de olho no atacante suíço Breel Embolo.

  • Atlanta United v San Diego FCGetty Images Sport

    Segundo relatos, Atlanta estaria de olho em uma transferência sensacional

    Segundo o The Athletic, o Atlanta United teria iniciado negociações sobre uma possível contratação do jogador da seleção uruguaia Núñez. As discussões ainda estão em fase inicial, mas o clube da MLS está avaliando a possibilidade de contratar um dos maiores nomes disponíveis atualmente no mercado de transferências.

    O Atlanta tem demonstrado disposição para buscar jogadores de destaque nos últimos anos, e o veículo de notícias informa que o clube tem flexibilidade financeira para concretizar a negociação caso haja espaço no elenco.

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  • Orlando City SC v Atlanta United FC: Quarterfinals - 2026 Lamar Hunt U.S. Open CupGetty Images Sport

    Vaga para jogador designado pode ser aberta

    Uma possível transferência pode depender do futuro de Emmanuel Latte Lath. O jogador, que bateu o recorde de contratação do clube de Atlanta, ficou de fora da partida desta quarta-feira contra o Charlotte FC, à medida que as negociações de transferência se intensificavam, confirmou o diretor esportivo Chris Henderson.

    “Estamos tendo algumas conversas a respeito dele e, por precaução, decidimos deixá-lo de fora desta partida”, disse Henderson. “Isso é tudo o que vou dizer sobre o assunto no momento.”

    Caso Latte Lath saia, o Atlanta ganharia a vaga de jogador designado necessária para fechar um acordo com Núñez, embora o clube esteja considerando Embolo como outra opção.

  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    Um novo começo após a passagem pela Arábia Saudita

    Espera-se que Núñez deixe o Al Hilal após ter sido excluído do grupo de jogadores estrangeiros registrados pelo clube, devido à chegada de Karim Benzema. Os clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita têm um limite para o número de jogadores estrangeiros que podem registrar, e o uruguaio acabou perdendo sua vaga, apesar de ter contribuído com seis gols e quatro assistências em 16 partidas.

    A Copa do Mundo marcou seu retorno às competições oficiais após vários meses afastado das disputas pelo clube.

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  • Yokohama F•Marinos v Liverpool - MEIJI YASUDA J.LEAGUE World Challenge 2025 Presented By The Nippon FoundationGetty Images Sport

    Tradição na Premier League

    Antes de se transferir para a Arábia Saudita, Núñez passou três temporadas no Liverpool, após ser contratado do Benfica em uma transação que, segundo relatos, teria custado cerca de US$ 90 milhões. Ele ajudou o Liverpool a conquistar o título da Premier League, marcando 25 gols e dando 16 assistências em 95 partidas do campeonato.

    As negociações com o Atlanta ainda não estão avançadas, mas o interesse do clube ressalta sua ambição de contratar mais um grande nome, na esperança de reverter a situação. Atualmente, o clube ocupa a penúltima posição na Conferência Leste, com 12 pontos até o momento.