Darwin Núñez para o Atlanta United? Clube da MLS teria iniciado negociações com ex-jogador do Liverpool

Uma possível transferência pode depender do futuro de Emmanuel Latte Lath. O jogador, que bateu o recorde de contratação do clube de Atlanta, ficou de fora da partida desta quarta-feira contra o Charlotte FC, à medida que as negociações de transferência se intensificavam, confirmou o diretor esportivo Chris Henderson.

“Estamos tendo algumas conversas a respeito dele e, por precaução, decidimos deixá-lo de fora desta partida”, disse Henderson. “Isso é tudo o que vou dizer sobre o assunto no momento.”

Caso Latte Lath saia, o Atlanta ganharia a vaga de jogador designado necessária para fechar um acordo com Núñez, embora o clube esteja considerando Embolo como outra opção.