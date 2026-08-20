Antes de selar sua ida para o Al-Diriyah, Nunez foi fortemente ligado a uma transferência para a potência turca Trabzonspor, onde estava cotado para se reencontrar com o ex-companheiro de ataque no Liverpool Mohamed Salah. Esse plano ambicioso tinha como objetivo recriar a produtiva parceria deles em Anfield na Super Lig e gerar grande atenção global. No entanto, as negociações acabaram ruindo por causa de uma disputa contratual não resolvida com o Al-Hilal, que, segundo relatos, deve ao atacante valores significativos em salários e bônus pendentes, aos quais ele se recusou a renunciar por meio de uma rescisão unilateral de contrato.