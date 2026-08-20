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Darwin Nunez está prestes a se transferir por empréstimo para o recém-promovido Al-Diriyah, vindo do Al-Hilal
Acordo temporário fechado sem problemas
O especialista em transferências Fabrizio Romano informa que Nunez concordou formalmente com uma transferência por empréstimo de uma temporada para o Al-Diriyah, equipe recém-promovida à Saudi Pro League. O acordo não contém opção de compra, com o recém-chegado à elite concordando em cobrir integralmente os substanciais salários do internacional uruguaio. Essa mudança estratégica oferece ao atacante uma rota ideal para sair de seu exílio do time principal no Al-Hilal.
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Disputas contratuais travam as negociações
Antes de selar sua ida para o Al-Diriyah, Nunez foi fortemente ligado a uma transferência para a potência turca Trabzonspor, onde estava cotado para se reencontrar com o ex-companheiro de ataque no Liverpool Mohamed Salah. Esse plano ambicioso tinha como objetivo recriar a produtiva parceria deles em Anfield na Super Lig e gerar grande atenção global. No entanto, as negociações acabaram ruindo por causa de uma disputa contratual não resolvida com o Al-Hilal, que, segundo relatos, deve ao atacante valores significativos em salários e bônus pendentes, aos quais ele se recusou a renunciar por meio de uma rescisão unilateral de contrato.
Limitações no elenco forçam mudança
A carreira de Nunez contou com várias transferências de alto perfil, subindo das categorias do Penarol, brilhando no Almeria, juntando-se ao Benfica por €24 milhões e, por fim, garantindo uma transferência de mais de €80 milhões para o Liverpool em 2022. No entanto, sua passagem pelo Oriente Médio rapidamente desandou por causa das rígidas cotas para jogadores estrangeiros e da chegada de Karim Benzema, o que levou o técnico Simone Inzaghi a deixar o uruguaio fora da lista do Al-Hilal para a liga nacional. Com contrato até junho de 2028, uma mudança temporária dentro do país representa seu único caminho realista para garantir tempo de jogo regular e proteger seu status.
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Novo começo oferece redenção
Acertar com o Al-Diriyah oferece a Nunez uma plataforma inestimável para reconstruir sua confiança e redescobrir o faro de gol que se apagou durante seu recente exílio. Quaisquer aspirações de um rápido retorno ao futebol europeu agora terão de esperar enquanto ele se firma como o ponto focal talismânico dos recém-chegados sauditas. Ter atuações consistentes nesta temporada será fundamental quando sua situação contratual de longo prazo em Riad for reavaliada no próximo verão.
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