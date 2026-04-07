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Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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Darwin Núñez de volta à Europa? Grandes clubes da Série A entram em contato com o ex-atacante do Liverpool, cuja aventura na Arábia Saudita está prestes a chegar ao fim após uma temporada

Juventus
D. Nunez
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A Juventus entrou oficialmente em contato com o Al-Hilal para estudar a contratação do atacante Darwin Núñez neste verão. Com a aventura do uruguaio no Oriente Médio tomando um rumo desfavorável desde que foi excluído da lista de convocados da Liga Profissional Saudita pelo técnico Simone Inzaghi até o final da temporada, seu retorno à Europa depende da garantia da classificação para a Liga dos Campeões por parte do gigante italiano, em uma disputa acirrada pelas quatro primeiras posições do campeonato nacional.

  • A Juventus faz o primeiro contato com o atacante

    De acordo com a Sky Sport, a Juventus fez uma consulta preliminar sobre Núñez enquanto planeja suas estratégias de transferências para o verão. O gigante italiano entrou em contato com o Al-Hilal para obter informações sobre a disponibilidade do jogador. O atacante se transferiu do Liverpool para a Arábia Saudita apenas no verão passado, em uma negociação de grande repercussão no valor de € 53 milhões, e seu contrato atual vai até junho de 2028. Antes de decidir se aprofundará as negociações, os Bianconeri estão avaliando cuidadosamente os custos. Uma possível transferência depende fortemente da classificação do clube para a Liga dos Campeões nesta temporada.

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  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Excluído da seleção nacional pelo técnico

    Apesar do seu alto valor de transferência, o jogador de 26 anos passou por uma trajetória cheia de altos e baixos no Golfo. Ele foi titular regular na primeira metade da temporada, disputando 16 partidas do campeonato e marcando seis gols. Em todas as competições, ele fez 24 partidas, marcando nove gols e dando cinco assistências. No entanto, uma decisão técnica de Inzaghi durante a pausa de inverno resultou em sua surpreendente exclusão da lista de oito jogadores estrangeiros registrados pelo clube. Isso efetivamente o deixou de fora das competições nacionais pelo resto do ano.

  • As esperanças do Continental e a campanha asiática

    Embora continue totalmente inelegível para disputar partidas do campeonato nacional, o ex-jogador do Benfica está à disposição para os jogos continentais. Ele já disputou seis partidas pelo Al-Hilal na Liga dos Campeões da AFC, marcando três gols e dando uma assistência. Seu próximo desafio será quando o clube enfrentar o Al-Sadd, do Catar, nas oitavas de final, em 13 de abril. Este torneio pode servir como seu canto do cisne antes de uma transferência definitiva de volta à Europa, provando que ele ainda possui um faro de gol.

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    O que vem a seguir para Núñez?

    Os próximos meses serão decisivos para a trajetória da carreira do jogador. Uma proposta formal depende inteiramente da classificação final da Juventus no campeonato nacional. Atualmente, o time ocupa a quinta posição na Série A, com 57 pontos, um ponto atrás do Como, em uma disputa acirrada pelas quatro primeiras posições, faltando sete partidas para o fim da temporada.

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