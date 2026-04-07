Darwin Núñez de volta à Europa? Grandes clubes da Série A entram em contato com o ex-atacante do Liverpool, cuja aventura na Arábia Saudita está prestes a chegar ao fim após uma temporada

De acordo com a Sky Sport, a Juventus fez uma consulta preliminar sobre Núñez enquanto planeja suas estratégias de transferências para o verão. O gigante italiano entrou em contato com o Al-Hilal para obter informações sobre a disponibilidade do jogador. O atacante se transferiu do Liverpool para a Arábia Saudita apenas no verão passado, em uma negociação de grande repercussão no valor de € 53 milhões, e seu contrato atual vai até junho de 2028. Antes de decidir se aprofundará as negociações, os Bianconeri estão avaliando cuidadosamente os custos. Uma possível transferência depende fortemente da classificação do clube para a Liga dos Campeões nesta temporada.