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Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

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'Dar o próximo passo' - Gio Reyna está pronto para assumir um papel mais importante na Seleção dos EUA na Copa do Mundo caso Christian Pulisic não possa jogar contra a Austrália?

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G. Reyna
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Estados Unidos da América x Austrália
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Copa do Mundo

Os EUA podem estar sem um atacante importante — será que eles recorrerão a Reyna para dar o impulso necessário na segunda partida da fase de grupos?

SEATTLE — O gol de Gio Reyna foi combustível para os que acreditavam nele. Ou talvez tenha sido uma resposta aos céticos. Talvez, apenas talvez, tenha sido algo mais simples: um momento especial para um jogador que passou três anos e meio se preparando para aquela finalização de classe mundial com a parte externa da chuteira.

Não importa como se analise a situação, naquele momento, parecia que Reyna havia chegado ao seu auge. Depois de mais de três anos em que a trajetória de Reyna na Copa do Mundo foi marcada por frustrações e contratempos, ele finalmente teve um momento que mudou o rumo da narrativa: um gol na Copa do Mundo contra o Paraguai. Uma finalização que surgiu em um dos melhores resultados da história de sua seleção.

Agora, porém, a seleção masculina dos EUA se prepara para outro jogo que poderia ser classificado como o mais importante da história da equipe: um confronto na Copa do Mundo contra a Austrália, em Seattle. Se vencer, os EUA estarão na liderança do grupo, colocando a equipe em posição de disputar uma campanha em solo nacional sem precedentes. Se perderem ou empatarem, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Afinal, essas são as sutilezas da Copa do Mundo.

Há jogadores, porém, que podem fazer a diferença nesses momentos decisivos. Christian Pulisic é um deles, é claro, mas sua participação na próxima partida da Seleção dos EUA ainda é incerta. Também não faltam outros: Folarin Balogun, Weston McKennie, Sergino Dest — todos demonstraram a capacidade de fazer jogadas que podem mudar o rumo de uma partida.

Reyna também demonstrou isso, o que nos leva à grande questão: com esse gol agora em seu currículo, será que Reyna pode dar um passo adiante e se tornar mais um jogador decisivo nesta seleção dos EUA?

“Quero muito dar esse próximo passo”, disse Reyna aoGOAL no início deste mês, “e acredito mesmo que posso. Quero me manter em forma. Estou fazendo muitas coisas fora de campo para tentar manter isso da melhor maneira possível.

“Só quero mesmo aproveitar ao máximo esse talento que tenho. Espero que essa Copa do Mundo seja um bom pontapé inicial para isso.”

Esse pontapé inicial aconteceu contra o Paraguai, o que pode muito bem preparar Reyna para mais conquistas antes que tudo isso chegue ao fim.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A atuação do Paraguai

    Logo após marcar o gol mais importante de sua jovem carreira, Reyna admitiu algo à imprensa: ele não tem chutado o suficiente. Seus entes queridos vêm tentando convencê-lo a fazer isso com mais frequência nas últimas semanas. Acima de tudo, eles têm tentado reforçar sua confiança para prepará-lo para aqueles momentos decisivos da partida.

    “Sei que tenho um bom chute, mas talvez, quando estou na minha posição, pense primeiro em passar a bola”, disse Reyna após a partida. “Eles querem que eu seja um pouco mais egoísta às vezes. Minha maneira natural de pensar no jogo é envolver os companheiros, e sempre gosto de passar a bola. Adoro dar uma assistência tanto quanto marcar gols. Então, sim, só tento fazer o que for necessário para ajudar.”

    Contra o Paraguai, o que ajudou foi uma trivela impressionante. Recebendo passe de Alex Freeman, Reyna avançou em direção à área antes de chutar com efeito com a parte externa do pé. O goleiro do Paraguai, Orlando Gill, não teve chance. Em apenas oito minutos, Reyna teve 14 toques na bola, mas com aquele único lance, ele lembrou a todos do talento que sempre teve e ainda tem. Apesar do drama e das lesões, Reyna continua sendo um jogador “especial”, como descreve Mauricio Pochettino, e jogadores especiais fazem a diferença.

    Os EUA podem ou não ficar sem um jogador especial na sexta-feira, Pulisic, e, caso ele não possa jogar, será que Reyna poderia ser a resposta de que a seleção americana precisará na ausência de sua estrela?

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Os argumentos a favor de Reyna

    Embora haja bastante foco no que Reyna não consegue ou não faz — e falaremos sobre isso mais tarde —, vale a pena começar pelo que ele é capaz de fazer. Em essência, Reyna é um jogador incrivelmente criativo, que costuma se destacar nos momentos decisivos, especialmente quando veste a camisa da Seleção dos EUA.

    Sexta-feira é, obviamente, um grande momento. Há poucos momentos mais importantes do que uma partida da Copa do Mundo, especialmente em casa, e, quando analisamos os históricos, o de Reyna está entre os melhores deste grupo quando se trata de jogos decisivos. Ele costuma se destacar em confrontos importantes da Liga das Nações, e já falamos sobre o que ele trouxe para a partida contra o Paraguai.

    Se Pulisic perder a partida de sexta-feira, os EUA precisarão dessa centelha criativa. A Austrália será extremamente difícil de ser vencida, como demonstrou contra a seleção turca, que conta com alguns dos jovens meio-campistas mais talentosos do mundo. Para derrotar os Socceroos, qualquer time precisará de alguns momentos de brilhantismo individual: um drible, um passe ou, talvez, uma trivela vinda do nada para surpreender o goleiro.

    Reyna proporciona mais desses momentos do que a maioria e, com seu gol no último fim de semana, certamente recuperou parte da confiança que tem oscilado ao longo dos últimos anos. Certas partidas, por sua vez, exigem certos jogadores, e um jogo contra uma equipe que deve se posicionar em um bloco baixo parece ser exatamente o tipo de partida que requer um jogador como Reyna.

    Há grandes dúvidas, porém, sobre como Reyna se sairia contra essa seleção da Austrália, em particular.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    A acusação contra ele

    Nos últimos anos, Reyna tem enfrentado várias lesões em momentos inoportunos. Como resultado dessas lesões, ele nunca pareceu realmente capaz de elevar seu nível físico. Muitas estatísticas importantes relacionadas à corrida mostram Reyna sob uma certa perspectiva, a de um jogador que não quer ou não consegue atingir velocidades máximas com frequência ao longo de uma partida. Essa é, pelo menos em parte, a razão pela qual ele não jogou tanto quanto gostaria nos últimos anos.

    “No fundo, confio muito na minha capacidade e no que posso fazer sempre que entro em campo”, disse ele aoGOAL no início deste mês. “É claro que não é tão fácil quando você sabe que talvez vá jogar apenas 20 minutos. Portanto, obviamente, o ritmo de jogo a jogo é importante, e acho que é nisso que estou focando para realmente dar o próximo passo na minha carreira.”

    Essa falta de velocidade pura não importa contra a Austrália. Parece provável que seja a Austrália, e não a seleção dos EUA, a equipe que buscará usar a velocidade no contra-ataque. A principal tarefa de Reyna, caso ele comece como meio-campista ofensivo, seria desmontar a defesa resoluta da Austrália nos momentos em que ela estiver recuada.

    O problema da zaga australiana, porém, é que ela é muito, muito física. O próprio Pulisic aprendeu isso no outono, quando sofreu uma lesão ao ser derrubado com uma entrada violenta no meio-campo. A zaga dos Socceroos conta com três jogadores com mais de 6 pés e 3 polegadas de altura e não faltam jogadores dispostos a fazer desarmes. Eles são um grupo físico e se orgulham disso.

    Voltando a Reyna, há dúvidas muito reais sobre como ele lidaria com esse estilo físico. É claro que ele enfrenta isso na Bundesliga, mas essa partida pode ser um desafio de outro nível. Considerando seu histórico de lesões, será que Reyna está apto a jogar uma partida que pode se transformar em algo bastante feio?

    Há outros que podem: Alejandro Zendejas ou Brenden Aaronson, por exemplo. Weston McKennie ou Malik Tillman poderiam atuar mais avançados para dar espaço a alguém como Sebastian Berhalter ou Cristian Roldan no time titular. Talvez Tim Weah seja escalado como uma forma de esticar a defesa pelas laterais e abrir o único espaço de que a seleção dos EUA precisa.

    Ou talvez seja Reyna, cujos pontos positivos podem acabar superando os negativos caso seja escalado.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty

    Ajudando a equipe

    No fim das contas, Reyna pode fazer a diferença de várias maneiras. Ele poderia tentar desestabilizar a Austrália logo no início. Poderia entrar como reserva, como fez contra o Paraguai, na tentativa de mudar o rumo da partida. Para Reyna, não faz muita diferença. Independentemente do que o mundo lá fora pense, ele diz que está disposto a aceitar qualquer função que lhe seja atribuída, não importa quão grande ou pequena seja.

    “Sempre estou confiante, então isso nunca foi realmente um problema para mim”, disse ele, “mas, para mim, é simples: faço tudo o que puder para ajudar essa equipe. Seja jogando os 90 minutos, não jogando nada ou entrando como reserva, como fiz [contra o Paraguai], estou apenas tentando ajudar essa equipe e ser positivo de todas as formas possíveis.”

    O gol contra o Paraguai lembrou a todos do que Reyna é capaz. Talvez a sexta-feira lhe dê outra chance de fazer exatamente isso em uma partida importantíssima da seleção americana.

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