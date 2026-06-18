'Dar o próximo passo' - Gio Reyna está pronto para assumir um papel mais importante na Seleção dos EUA na Copa do Mundo caso Christian Pulisic não possa jogar contra a Austrália?

SEATTLE — O gol de Gio Reyna foi combustível para os que acreditavam nele. Ou talvez tenha sido uma resposta aos céticos. Talvez, apenas talvez, tenha sido algo mais simples: um momento especial para um jogador que passou três anos e meio se preparando para aquela finalização de classe mundial com a parte externa da chuteira.

Não importa como se analise a situação, naquele momento, parecia que Reyna havia chegado ao seu auge. Depois de mais de três anos em que a trajetória de Reyna na Copa do Mundo foi marcada por frustrações e contratempos, ele finalmente teve um momento que mudou o rumo da narrativa: um gol na Copa do Mundo contra o Paraguai. Uma finalização que surgiu em um dos melhores resultados da história de sua seleção.

Agora, porém, a seleção masculina dos EUA se prepara para outro jogo que poderia ser classificado como o mais importante da história da equipe: um confronto na Copa do Mundo contra a Austrália, em Seattle. Se vencer, os EUA estarão na liderança do grupo, colocando a equipe em posição de disputar uma campanha em solo nacional sem precedentes. Se perderem ou empatarem, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Afinal, essas são as sutilezas da Copa do Mundo.

Há jogadores, porém, que podem fazer a diferença nesses momentos decisivos. Christian Pulisic é um deles, é claro, mas sua participação na próxima partida da Seleção dos EUA ainda é incerta. Também não faltam outros: Folarin Balogun, Weston McKennie, Sergino Dest — todos demonstraram a capacidade de fazer jogadas que podem mudar o rumo de uma partida.

Reyna também demonstrou isso, o que nos leva à grande questão: com esse gol agora em seu currículo, será que Reyna pode dar um passo adiante e se tornar mais um jogador decisivo nesta seleção dos EUA?

“Quero muito dar esse próximo passo”, disse Reyna aoGOAL no início deste mês, “e acredito mesmo que posso. Quero me manter em forma. Estou fazendo muitas coisas fora de campo para tentar manter isso da melhor maneira possível.

“Só quero mesmo aproveitar ao máximo esse talento que tenho. Espero que essa Copa do Mundo seja um bom pontapé inicial para isso.”

Esse pontapé inicial aconteceu contra o Paraguai, o que pode muito bem preparar Reyna para mais conquistas antes que tudo isso chegue ao fim.