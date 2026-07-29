Em uma mudança significativa em relação ao compromisso recente do Chelsea com a contratação de jovens promessas, o clube agora está finalizando um acordo por Welbeck, de 35 anos. O ex-atacante de Manchester United e Arsenal recebeu permissão para realizar exames médicos no oeste de Londres enquanto se prepara para assinar um contrato de dois anos com o clube, de acordo com a BBC.

Espera-se que o veterano atacante se junte aos novos companheiros de equipe em Hong Kong na próxima semana para a turnê de pré-temporada. Essa investida no mercado marca um ajuste claro na estratégia depois de o clube ter terminado apenas na 10ª posição da Premier League na última temporada.







