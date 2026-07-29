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Danny Welbeck fará exames médicos no Chelsea enquanto finaliza transferência surpreendente do Brighton
Alonso busca liderança veterana em Stamford Bridge
Em uma mudança significativa em relação ao compromisso recente do Chelsea com a contratação de jovens promessas, o clube agora está finalizando um acordo por Welbeck, de 35 anos. O ex-atacante de Manchester United e Arsenal recebeu permissão para realizar exames médicos no oeste de Londres enquanto se prepara para assinar um contrato de dois anos com o clube, de acordo com a BBC.
Espera-se que o veterano atacante se junte aos novos companheiros de equipe em Hong Kong na próxima semana para a turnê de pré-temporada. Essa investida no mercado marca um ajuste claro na estratégia depois de o clube ter terminado apenas na 10ª posição da Premier League na última temporada.
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Provando que os céticos estavam errados no Brighton
Embora alguns possam questionar a lógica de contratar um centroavante na casa dos 30 anos, a forma recente de Welbeck mostra que ele ainda tem muito a oferecer no mais alto nível. O internacional inglês foi uma revelação na campanha mais recente, participando de forma notável de 37 das 38 partidas do Brighton na liga e terminando como artilheiro do clube, com 13 gols.
Welbeck atualmente detém o recorde de maior artilheiro do Brighton na Premier League, tendo marcado 46 gols em 176 partidas na elite. Sua condição física e confiabilidade são exatamente o que Alonso quer ver em sua linha de frente, enquanto busca se afastar da fase de projeto no desenvolvimento do clube.
O fim do caminho para a base do Chelsea?
A chegada de Welbeck inevitavelmente levará a uma reformulação significativa no ataque do Chelsea, que atualmente conta com seis centroavantes do elenco principal. A diretoria agora está pronta para ouvir propostas por vários jogadores que antes eram considerados parte da visão de longo prazo. Entre os que podem sair estão Nicolas Jackson, Liam Delap e Marc Guiu.
Emmanuel Emegha, que se juntou ao clube vindo do time-irmão Strasbourg no início deste verão, segue como candidato a permanecer no elenco principal, mas o foco claramente está mudando para um grupo mais equilibrado. Discussões internas destacaram que a obsessão do clube com a juventude foi um fator primordial na incapacidade da equipe de brigar por títulos.
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Uma mudança decisiva em direção à experiência
A reformulação do Chelsea para o verão não dá sinais de desaceleração. Ao lado de Welbeck, o clube londrino estaria interessado no também veterano Jordan Henderson enquanto segue remodelando o elenco de Alonso. O Chelsea também se reforçou com as chegadas de Morgan Rogers e Marco Palestra, com mais movimentações esperadas antes do fechamento da janela de transferências.
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