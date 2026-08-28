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Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Danny Welbeck exalta estreia "especial" pelo Chelsea após atacante veterano brilhar na vitória pela Copa da Liga sobre o Luton Town

D. Welbeck
Chelsea
Premier League
Chelsea x Luton
Luton
Carabao Cup

Danny Welbeck causou impacto imediato em sua estreia pelo Chelsea ao marcar o primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Luton Town pela Copa da Liga Inglesa. O atacante de 35 anos expressou sua satisfação por aproveitar a oportunidade em Stamford Bridge, exaltou o marco especial e apoiou o ambicioso projeto do clube após sua chegada no verão, vindo do Brighton.

  • Veterano marca na estreia

    O Chelsea garantiu a vitória em Stamford Bridge com a finalização precisa de Welbeck e um gol contra do defensor do Luton, Hakeem Odoffin. O jogador de 35 anos causou impacto imediato em sua primeira partida oficial depois de ter ficado no banco sem ser utilizado contra o Fulham na rodada de abertura. Cole Palmer também brilhou como principal articulador, criando cinco chances, o maior número da partida, e registrando o maior número de finalizações ao longo do jogo.

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    Welbeck saboreia início dos sonhos

    O ex-internacional inglês destacou que a paciência para furar um bloco defensivo compacto foi decisiva para abrir sua conta. Ao refletir sobre seu gol de estreia, Welbeck disse à Sky Sports: "Muito especial marcar na minha estreia, mais importante ainda é avançar para a próxima fase. Nem sempre é fácil enfrentar uma defesa baixa e furar equipes, mas precisávamos manter a paciência, levantar algumas bolas na área, e eu apareci para concluir uma delas e fiquei muito feliz por marcar o primeiro gol."

  • Centroavante experiente abraça o desafio

    A chegada de Welbeck no verão, vindo do Brighton, acrescenta liderança inestimável e profundidade ao jovem setor ofensivo de Xabi Alonso. Ao explicar sua decisão de se transferir para o oeste de Londres, o atacante veterano acrescentou: "Estou me sentindo muito bem. É um privilégio jogar por um clube como este e, quando surgem oportunidades como essa, é muito difícil recusá-las. Estou muito animado com o projeto e só quero dar tudo de mim todos os dias nos treinos. Nos dias de jogo, também vou dar o meu melhor."

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  • Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Teste da Copa contra o Leeds se aproxima

    O Chelsea garantiu sua vaga na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa para um duelo difícil contra o também time da Premier League Leeds United. A atenção de Alonso agora se volta novamente para a liga, com o Chelsea preparado para receber o ex-clube de Welbeck, o Brighton neste fim de semana. O impacto imediato do atacante oferece uma opção vital no ataque enquanto o Chelsea lida com um calendário doméstico congestionado antes da próxima pausa internacional.

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