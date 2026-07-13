Danny Dyer revela uma decisão surpreendente sobre o futuro de Jarrod Bowen, enquanto seu genro recebe propostas de transferência do Liverpool e do Aston Villa após o rebaixamento do West Ham

O ator e torcedor de longa data do West Ham, Dyer, deu uma importante atualização sobre o futuro de seu genro, Bowen. O capitão dos Hammers tem sido alvo de intensas especulações sobre transferência desde que a permanência de 14 anos do clube na primeira divisão chegou ao fim. No entanto, ao falar no evento beneficente “A Match for Emilee”, Dyer indicou que o jogador de 29 anos não planeja forçar sua saída do leste de Londres.

“Ele é um homem excelente e leal”, disse Dyer àtalkSPORT. “Antes de tudo, ele faz parte da minha família, é o pai dos meus netos, é claro. Tem sido difícil para ele. Ele merece jogar a Liga dos Campeões e, seja qual for a decisão que ele tomar, ou já tenha tomado, eu o teria apoiado. Não acho que ele vá para lugar nenhum, e acho que ele vai arrasar na Championship, não se preocupe com isso.”



