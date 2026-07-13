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Danny Dyer revela uma decisão surpreendente sobre o futuro de Jarrod Bowen, enquanto seu genro recebe propostas de transferência do Liverpool e do Aston Villa após o rebaixamento do West Ham
Dyer traz novidades sobre Bowen
O ator e torcedor de longa data do West Ham, Dyer, deu uma importante atualização sobre o futuro de seu genro, Bowen. O capitão dos Hammers tem sido alvo de intensas especulações sobre transferência desde que a permanência de 14 anos do clube na primeira divisão chegou ao fim. No entanto, ao falar no evento beneficente “A Match for Emilee”, Dyer indicou que o jogador de 29 anos não planeja forçar sua saída do leste de Londres.
“Ele é um homem excelente e leal”, disse Dyer àtalkSPORT. “Antes de tudo, ele faz parte da minha família, é o pai dos meus netos, é claro. Tem sido difícil para ele. Ele merece jogar a Liga dos Campeões e, seja qual for a decisão que ele tomar, ou já tenha tomado, eu o teria apoiado. Não acho que ele vá para lugar nenhum, e acho que ele vai arrasar na Championship, não se preocupe com isso.”
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Bowen vai ficar, apesar dos rumores sobre o Liverpool e o Villa?
A notícia será um golpe para vários clubes da Premier League que estavam acompanhando a situação de Bowen. O jogador da seleção inglesa vinha sendo associado ao Liverpool como um possível substituto de Mohamed Salah, enquanto o Aston Villa e o Everton demonstravam forte interesse em garantir sua contratação. Apesar da tentação de permanecer na primeira divisão, o compromisso de Bowen com os Hammers parece absoluto, pelo menos de acordo com seu sogro.
O atacante já enfrentou a difícil realidade do rebaixamento do clube, expressando que sentiu “vergonha e dor” em um sincero pedido de desculpas aos torcedores do London Stadium. Parece que seu desejo de corrigir esses erros vai superar a tentação de uma transferência neste verão para um time europeu competitivo.
Dirigentes do West Ham estão desesperados para manter o capitão
A diretoria do West Ham, liderada pelo coproprietário Daniel Kretinsky, tem se mantido firme em sua posição de que os melhores jogadores do clube devem ser mantidos para garantir um retorno imediato à Premier League. Embora o clube já tenha aprovado a venda de Mateus Fernandes ao Tottenham Hotspur por 85 milhões de libras, manter uma figura de referência como Bowen é considerado vital para o moral do vestiário durante a atual fase de transição.
Bowen, que tem contrato no leste de Londres até 2030, já apareceu no material promocional do novo uniforme titular do clube, um gesto frequentemente interpretado como um sinal de que o jogador permanecerá no clube. Para Kretinsky e a torcida do West Ham, a perspectiva de Bowen liderar o ataque contra os adversários da Championship traz um vislumbre de esperança após uma campanha desastrosa em 2025-26.
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A vida dos Hammers na Championship
O West Ham não disputa a segunda divisão do futebol inglês desde a temporada 2011-12, e o rebaixamento foi um golpe duro para Dyer engolir. “O que mais dói é, obviamente, que a disputa se resumiu a nós e ao Tottenham, entre todos os clubes. Sou torcedor do West Ham há quase toda a minha vida, então estou acostumado a decepções”, admitiu Dyer. “Você mesmo sabe que tivemos uma boa sequência recentemente, quando conquistamos uma taça, e agora voltamos a passar por essa decepção. Já se passaram 15 anos desde que fomos rebaixados.”
Apesar da dor da última temporada, o ator está confiante de que o time, liderado por Bowen, vai garantir o acesso logo na primeira tentativa. “Não sei quais são as expectativas em relação ao nosso clube, na verdade. Acho que precisamos de uma mudança, precisamos recomeçar do zero e partir para cima de novo. Vai ser bom ver a gente ganhar alguns jogos, posso te garantir isso agora.” O West Ham está programado para iniciar sua temporada oficial no dia 8 de agosto, na Carabao Cup, contra o Portsmouth.
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