Danilo prevê acerto de renovação com o Flamengo: "Assinar para fazer mais um ano bonito"

A permanência de Danilo não está ligada apenas ao desempenho dentro de campo. Aos 35 anos, o zagueiro passou a exercer uma função importante na condução do grupo e é visto como uma das referências do elenco rubro-negro.

O próprio jogador destacou que a experiência dos atletas mais rodados também precisa ser colocada a serviço do funcionamento diário da equipe. Para ele, a responsabilidade vai além dos minutos disputados nas partidas.

"Eu penso que é uma combinação bacana entre aquilo que o Jardim e a comissão técnica dele podem aportar para a gente e a responsabilidade de grupo também."

Danilo também ressaltou a responsabilidade assumida pelos jogadores experientes desde a chegada ao Flamengo e avaliou positivamente a relação entre elenco, comissão técnica e diretoria.

"Nós fomos, a maioria de nós, contratados para poder assumir também essa responsabilidade aqui no Flamengo."

Segundo o zagueiro, essa participação envolve ajudar na rotina do clube, orientar os companheiros e assumir responsabilidade nos momentos em que o time não apresenta o desempenho esperado.

"São jogadores de muita experiência e de muita rodagem no futebol que vieram não só para vestir a camisa e entrar em campo, mas para assumir uma responsabilidade de dia a dia, de direcionamento das coisas."