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Cruzeiro v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Danilo prevê acerto de renovação com o Flamengo: "Assinar para fazer mais um ano bonito"

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Zagueiro sinaliza permanência até o fim de 2027 e destaca papel de liderança no elenco rubro-negro

Danilo está cada vez mais perto de prolongar sua passagem pelo Flamengo. Após a vitória sobre o Corinthians, o zagueiro revelou que as conversas para estender o vínculo até o fim de 2027 avançaram e indicou que a assinatura pode acontecer nos próximos dias.

A permanência representa uma mudança na decisão que o jogador vinha avaliando antes da Copa do Mundo. Danilo chegou a considerar a possibilidade de encerrar a carreira ao fim de 2026, mas optou por seguir no futebol por mais uma temporada e continuar defendendo o Rubro-Negro.

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  • Flamengo v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Decisão de continuar no futebol

    A definição sobre o futuro ganhou força depois do Mundial. Com a possibilidade de aposentadoria em dezembro, Danilo passou a discutir internamente a continuidade da carreira e sinalizou ao Flamengo que gostaria de permanecer no clube.

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    Depois do triunfo sobre o Corinthians, o defensor projetou a conclusão do acordo e mostrou confiança de que a renovação será oficializada em breve.

    "Penso que essa semana a gente vai ter essa definição. Vamos assinar para fazer mais um ano bonito juntos."

    O novo vínculo deve manter Danilo no elenco até dezembro de 2027. O próximo ano, porém, já está definido como o último de sua carreira profissional.

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  • Liderança ganhou peso no elenco

    A permanência de Danilo não está ligada apenas ao desempenho dentro de campo. Aos 35 anos, o zagueiro passou a exercer uma função importante na condução do grupo e é visto como uma das referências do elenco rubro-negro.

    O próprio jogador destacou que a experiência dos atletas mais rodados também precisa ser colocada a serviço do funcionamento diário da equipe. Para ele, a responsabilidade vai além dos minutos disputados nas partidas.

    "Eu penso que é uma combinação bacana entre aquilo que o Jardim e a comissão técnica dele podem aportar para a gente e a responsabilidade de grupo também."

    Danilo também ressaltou a responsabilidade assumida pelos jogadores experientes desde a chegada ao Flamengo e avaliou positivamente a relação entre elenco, comissão técnica e diretoria.

    "Nós fomos, a maioria de nós, contratados para poder assumir também essa responsabilidade aqui no Flamengo."

    Segundo o zagueiro, essa participação envolve ajudar na rotina do clube, orientar os companheiros e assumir responsabilidade nos momentos em que o time não apresenta o desempenho esperado.

    "São jogadores de muita experiência e de muita rodagem no futebol que vieram não só para vestir a camisa e entrar em campo, mas para assumir uma responsabilidade de dia a dia, de direcionamento das coisas."

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