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Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Danilo ganha força na seleção, fura fila e pode repetir história de pentacampeão em 2002

Danilo
Brasil
Copa do Mundo

Meia surpreende na convocação, se destaca com a Amarelinha e vira nome quente para a lista final do Mundial

A vitória sobre a Croácia, nesta terça-feira (31), em Orlando, pode ter mudado o destino de um jogador que nem figurava entre os favoritos na Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo 2026.

Destaque do Botafogo no Brasileirão, Danilo foi uma das apostas de Carlo Ancelotti para a Data Fifa de março, e aproveitou cada minuto nos amistosos disputados em Boston e Orlando, nos Estados Unidos.

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Furando a fila

    Reserva contra a França, Danilo ganhou espaço entre os titulares diante da Croácia, assumindo a vaga de Andrey Santos ao lado de Casemiro.

    Dentro de campo, respondeu à confiança com uma atuação de alto nível: deu dinâmica à saída de bola, participou da criação ofensiva e ainda marcou o gol que abriu caminho para o triunfo por 3 a 1 no Camping World Stadium. Foi, até sua saída, o principal nome da equipe.

    “Tenho que agradecer a Deus, ao Mister e ao grupo pela oportunidade. Pude fazer o gol, mas o mais importante é sair com a vitória”, disse o volante após a partida.

    A performance colocou Danilo diretamente na disputa por uma vaga no Mundial, um cenário que já teve precedentes marcantes na história da seleção.

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  • Foot : Final / Germany - Brazil / Wc 2002Getty Images Sport

    Comparação com 2002

    Mesmo tendo chegado depois e ganhado espaço por conta da ausência de Bruno Guimarães, Danilo mostrou personalidade para assumir protagonismo no meio-campo, sendo o principal articulador da equipe no período em que esteve em campo.

    Versátil, pode atuar tanto ao lado de Bruno quanto em funções mais recuadas, oferecendo uma alternativa diferente ao estilo de Casemiro. Se mantiver o nível apresentado contra a Croácia, será difícil deixá-lo fora da lista final.

    O roteiro lembra o de Kléberson em 2002. Convocado por Luiz Felipe Scolari após se destacar no Athletico Paranaense, o meio-campista ganhou espaço ao longo do torneio até se tornar peça-chave no título do pentacampeonato.

    Danilo, porém, prefere manter os pés no chão diante da repercussão.

    “Não, não [estou na Copa]. Tem que focar no jogo”, respondeu, em tom bem-humorado.

  • FBL-LIBERTADORES-BOTAFOGO-NACIONALPOTOSIAFP

    O que vem a seguir?

    Após chamar atenção com a Amarelinha, Danilo retorna ao Botafogo com a missão de ajudar o time a reagir no Campeonato Brasileiro e também nos compromissos das Copas do Brasil e Sul-Americana.

    De olho na convocação final, o volante deve voltar a campo neste sábado (04), no clássico contra o Vasco da Gama, às 21h, em São Januário, pela 10ª rodada do Brasileirão. Um novo teste, e mais uma oportunidade de reforçar sua candidatura a uma vaga na Copa.