Danilo ganha força na seleção, fura fila e pode repetir história de pentacampeão em 2002

Mesmo tendo chegado depois e ganhado espaço por conta da ausência de Bruno Guimarães, Danilo mostrou personalidade para assumir protagonismo no meio-campo, sendo o principal articulador da equipe no período em que esteve em campo.
Versátil, pode atuar tanto ao lado de Bruno quanto em funções mais recuadas, oferecendo uma alternativa diferente ao estilo de Casemiro. Se mantiver o nível apresentado contra a Croácia, será difícil deixá-lo fora da lista final.
O roteiro lembra o de Kléberson em 2002. Convocado por Luiz Felipe Scolari após se destacar no Athletico Paranaense, o meio-campista ganhou espaço ao longo do torneio até se tornar peça-chave no título do pentacampeonato.
Danilo, porém, prefere manter os pés no chão diante da repercussão.
“Não, não [estou na Copa]. Tem que focar no jogo”, respondeu, em tom bem-humorado.