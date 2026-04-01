Danilo ganha força na seleção, fura fila e pode repetir história de pentacampeão em 2002

Reserva contra a França, Danilo ganhou espaço entre os titulares diante da Croácia, assumindo a vaga de Andrey Santos ao lado de Casemiro.

Dentro de campo, respondeu à confiança com uma atuação de alto nível: deu dinâmica à saída de bola, participou da criação ofensiva e ainda marcou o gol que abriu caminho para o triunfo por 3 a 1 no Camping World Stadium. Foi, até sua saída, o principal nome da equipe.

“Tenho que agradecer a Deus, ao Mister e ao grupo pela oportunidade. Pude fazer o gol, mas o mais importante é sair com a vitória”, disse o volante após a partida.

A performance colocou Danilo diretamente na disputa por uma vaga no Mundial, um cenário que já teve precedentes marcantes na história da seleção.