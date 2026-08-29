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Daniel Munoz vai para o Nottingham Forest! Crystal Palace acerta acordo de £ 22 milhões por ala-direito
Forest fecha acordo por estrela colombiana
Segundo o The Athletic, a equipe de Oliver Glasner agiu com agressividade para garantir a contratação de um dos jogadores de lado mais consistentes da Premier League. Após uma série de negociações produtivas entre os dois clubes, foi acertada uma taxa de £ 22 milhões, encerrando a especulação em torno do futuro do jogador de 30 anos no Selhurst Park.
Espera-se que o experiente ala assuma compromisso com o Nottingham Forest ao assinar um contrato de três anos, que também inclui a opção do clube por uma extensão adicional de 12 meses. A contratação representa um investimento significativo para o Forest, que está determinado a reforçar suas transições defensivas e ofensivas.
- AFP
Um reencontro com Oliver Glasner
A transferência cria um fascinante subenredo tático, já que Munoz está prestes a se reunir com o homem que o ajudou a prosperar em Londres. Se a transferência for concluída como esperado, ele voltará a trabalhar sob o comando do técnico do Forest, Glasner. O estrategista austríaco chegou ao Palace no início de 2024, pouco depois de Munoz ter se transferido do Genk, e a dupla construiu uma forte relação profissional.
O Forest ainda não encerrou sua campanha de contratações, já que a diretoria pretende fazer pelo menos mais uma adição antes do fim do prazo da janela de transferências na terça-feira. Glasner, falando após o empate por 2 a 2 de sua equipe com o Liverpool no sábado, foi aberto sobre a possibilidade de mais movimentações no mercado: "Vamos ver. Pode haver mais. Estou muito confiante de que vamos encontrar e adicionar os jogadores certos, o perfil certo e os caracteres certos."
Impacto estatístico e legado no Palace
Munoz deixa o sul de Londres após se consolidar como um dos favoritos da torcida, especialmente depois de ajudar o clube a alcançar um sucesso histórico no continente. O colombiano teve uma campanha impressionante na última temporada, com cinco gols e quatro assistências em todas as competições, incluindo 12 partidas na Conference League, na qual o Palace conquistou o troféu e ergueu um título europeu pela primeira vez. Depois de assinar um novo contrato em abril de 2025, ele ainda tinha mais dois anos de vínculo, mas o atrativo de um novo projeto no City Ground foi decisivo.
Contratado junto ao Genk, da Bélgica, por uma quantia modesta de £ 6,9 milhões, Munoz se mostrou um excelente negócio, somando 109 partidas no total. Sua última participação foi como reserva não utilizado na derrota do Palace por 4 a 1 para o Manchester City, em Selhurst Park, na sexta-feira.
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O verão agitado do Forest continua
A investida por Munoz mostra a determinação do Forest em superar seus rivais na disputa por alvos importantes. O clube já havia demonstrado interesse em Anan Khalaili antes de ele se juntar ao Palace e havia mantido conversas preliminares sobre Javi Rueda, do Celta de Vigo.
Munoz agora está prestes a se tornar a sexta contratação do Forest em uma produtiva janela de verão, juntando-se a uma chegada de talentos pensada para reformular o elenco principal. Ele segue as chegadas de Liam Delap, Ousmane Diomande, Gustavo Sa, Xaver Schlager e Steven Benda.
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