A transferência cria um fascinante subenredo tático, já que Munoz está prestes a se reunir com o homem que o ajudou a prosperar em Londres. Se a transferência for concluída como esperado, ele voltará a trabalhar sob o comando do técnico do Forest, Glasner. O estrategista austríaco chegou ao Palace no início de 2024, pouco depois de Munoz ter se transferido do Genk, e a dupla construiu uma forte relação profissional.

O Forest ainda não encerrou sua campanha de contratações, já que a diretoria pretende fazer pelo menos mais uma adição antes do fim do prazo da janela de transferências na terça-feira. Glasner, falando após o empate por 2 a 2 de sua equipe com o Liverpool no sábado, foi aberto sobre a possibilidade de mais movimentações no mercado: "Vamos ver. Pode haver mais. Estou muito confiante de que vamos encontrar e adicionar os jogadores certos, o perfil certo e os caracteres certos."