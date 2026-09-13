Segundo a La Gazzetta dello Sport, o atacante do Cagliari Daniel Maldini se viu no centro de um dramático acidente de carro no início da manhã de domingo, após uma noitada em Milão. O incidente ocorreu por volta das 5h15, no cruzamento entre a Via Tolentino e a Via Francesco Caracciolo. Apenas algumas horas antes, o atacante havia sido destaque em campo ao marcar o pênalti decisivo na vitória do Cagliari contra a Atalanta, em Bérgamo, no sábado, 12 de setembro.

A colisão ao amanhecer envolveu inicialmente dois veículos, antes de um terceiro Mercedes SUV estacionado também ser atingido durante a caótica sequência de acontecimentos nas ruas de Milão.