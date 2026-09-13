Jonathan Moscrop
Traduzido por
Daniel Maldini sai ileso após colisão entre dois carros em Milão após vitória sobre o Cagliari
Uma colisão dramática ao amanhecer em Milão
Segundo a La Gazzetta dello Sport, o atacante do Cagliari Daniel Maldini se viu no centro de um dramático acidente de carro no início da manhã de domingo, após uma noitada em Milão. O incidente ocorreu por volta das 5h15, no cruzamento entre a Via Tolentino e a Via Francesco Caracciolo. Apenas algumas horas antes, o atacante havia sido destaque em campo ao marcar o pênalti decisivo na vitória do Cagliari contra a Atalanta, em Bérgamo, no sábado, 12 de setembro.
A colisão ao amanhecer envolveu inicialmente dois veículos, antes de um terceiro Mercedes SUV estacionado também ser atingido durante a caótica sequência de acontecimentos nas ruas de Milão.
- Getty Images Sport
Exames hospitalares rápidos e garantia jurídica
Os serviços de emergência reagiram rapidamente ao local, mobilizando três ambulâncias e um carro médico para atender os envolvidos. Ao todo, seis pessoas sofreram ferimentos leves, com cinco delas levadas ao hospital para uma avaliação mais detalhada. Maldini foi encaminhado ao Hospital Fatebenefratelli por precaução, onde passou por uma breve avaliação antes de receber alta rapidamente e voltar para casa.
"Após uma breve avaliação com código azul no pronto-socorro, Daniel recebeu alta imediatamente e voltou para casa. Ele está bem de saúde", explicou o advogado do jogador, Danilo Buongiorno. "Daniel está bem e não sofreu nenhuma lesão, muito menos grave."
Montando a reconstrução no nível da rua
As investigações seguem em andamento enquanto as autoridades locais trabalham para reconstruir a sequência exata da colisão. Os relatos iniciais indicam que um veículo que trafegava pela Via Caracciolo colidiu com o carro de Maldini quando ele saía da Piazza Caneva. Os investigadores sugerem que o veículo do atacante do Cagliari não respeitou a preferência, resultando em um impacto entre a dianteira esquerda do carro de Maldini e a dianteira direita do veículo que vinha no sentido oposto.
O impacto secundário fez com que o primeiro veículo atingisse uma Mercedes SUV estacionada em uma vaga destinada a moradores.
- Getty Images Sport
Olhando para a recuperação e o retorno
Com o susto de saúde agora completamente superado e a tranquilidade jurídica garantida por seus representantes, Maldini pode voltar a concentrar sua atenção nas questões do futebol. Depois de sair do aterrorizante incidente na madrugada apenas com sustos leves e sem nenhuma lesão física, o atacante buscará se reintegrar aos companheiros de Cagliari. A expectativa é que os dirigentes do clube o recebam de volta aos treinamentos à medida que aumentam os preparativos para os próximos compromissos da equipe na Serie A.
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