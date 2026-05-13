Daniel Levy "reza todos os dias" pela permanência do Tottenham, enquanto o ex-presidente se mostra "incrivelmente decepcionado" com a luta contra o rebaixamento na Premier League

Apesar da dura realidade que a equipe enfrenta, o ex-presidente mantém um lampejo de esperança. Questionado sobre como se sentia em relação à posição do time na tabela, ele confessou: “Vazio… mas estou otimista de que permaneceremos na Premier League.”

Durante sua cerimônia de posse na quarta-feira, Levy chegou a discutir a situação com o Príncipe de Gales, um conhecido torcedor do Aston Villa. Refletindo sobre a conversa, ele observou: “Agradeci a ele por nos permitir vencer o Aston Villa quando jogamos contra eles há algumas semanas. Ele nos desejou sorte para o resto da temporada, torcendo muito para que o Tottenham se mantenha na Premier League.”