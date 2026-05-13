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Daniel Levy "reza todos os dias" pela permanência do Tottenham, enquanto o ex-presidente se mostra "incrivelmente decepcionado" com a luta contra o rebaixamento na Premier League
Levy, chocado com o declínio do Tottenham
Levy admitiu sua imensa surpresa com a situação atual do clube em uma entrevista à Sky Sports. Tendo deixado o cargo em setembro, após quase 25 anos no comando, ele revelou que nunca havia previsto uma briga contra o rebaixamento. Quando questionado se havia percebido algum sinal de que o clube acabaria em uma disputa contra o rebaixamento, Levy disse: “Nunca, não, nem em um milhão de anos. O rebaixamento não era algo que jamais consideramos quando eu supervisionava a construção do Estádio Tottenham Hotspur, de £ 1 bilhão, em 2019.” O clube tem enfrentado enormes dificuldades, tendo recentemente perdido pontos vitais contra o Leeds, permanecendo na 17ª posição.
- AFP
Conversas com a realeza sobre esperanças de sobrevivência
Apesar da dura realidade que a equipe enfrenta, o ex-presidente mantém um lampejo de esperança. Questionado sobre como se sentia em relação à posição do time na tabela, ele confessou: “Vazio… mas estou otimista de que permaneceremos na Premier League.”
Durante sua cerimônia de posse na quarta-feira, Levy chegou a discutir a situação com o Príncipe de Gales, um conhecido torcedor do Aston Villa. Refletindo sobre a conversa, ele observou: “Agradeci a ele por nos permitir vencer o Aston Villa quando jogamos contra eles há algumas semanas. Ele nos desejou sorte para o resto da temporada, torcendo muito para que o Tottenham se mantenha na Premier League.”
Reflexões sobre um legado longo e complexo
Ao longo de seu mandato, Levy enfrentou críticas, apesar de conquistas significativas. Sob sua liderança, o Tottenham ficou em segundo lugar na Liga dos Campeões na temporada 2018–19 e na Premier League na campanha 2016–17. Mais recentemente, em maio de 2025, o Spurs derrotou o Manchester United graças a um gol contra e conquistou a Liga Europa, garantindo um troféu importante após décadas.
Reconhecendo as lacunas no cenário nacional, Levy admitiu: “O que eu teria esperado é vencer a Premier League, vencer a Liga dos Campeões… mais fácil falar do que fazer.” Ele acrescentou: “Os torcedores do Tottenham devem se orgulhar de que o clube tenha dado uma contribuição tão fantástica à população local.”
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Partidas decisivas para definir o futuro do Tottenham
A equipe do técnico Roberto De Zerbi ocupa a 17ª posição, com 38 pontos, apenas dois à frente do West Ham, que está em 18º lugar, após o rebaixamento do Burnley e do Wolves. Para garantir a permanência, o Spurs precisa superar jogos difíceis contra o Chelsea fora de casa e o Everton em casa, enquanto o West Ham enfrenta o Newcastle e o Leeds.