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Dani Olmo revela por que recusou a abordagem da Croácia, enquanto a estrela da Espanha reflete sobre a carreira internacional dos sonhos
Meia priorizou a lealdade à seleção de seu país natal
O meia-atacante do Barcelona, Olmo, falou sobre ter recusado as investidas da Croácia para perseguir o sonho de infância de representar a Espanha. A Federação Croata de Futebol (HNS) explorou a possibilidade de naturalizar o armador antes da Copa do Mundo de 2018, depois de ficar encantada com sua ascensão no Zagreb. Embora a oferta representasse um atalho imediato para o futebol internacional, Olmo optou por esperar pacientemente por seu país, até finalmente estrear pela seleção principal contra Malta, em novembro de 2019.
Coleção de troféus justifica escolha internacional
Olmo falou com a imprensa no Estádio Poljud antes do confronto pela Liga das Nações da Uefa, reconhecendo as tentativas anteriores da Croácia de recrutá-lo. Ao relembrar essa abordagem, o camisa 10 da Espanha explicou: "Eles me falaram sobre isso. Fiquei muito grato, mas meu sonho é e sempre foi jogar pela minha seleção. Felizmente, consegui realizá-lo. Ganhei o que todo jogador quer ganhar: uma Eurocopa, uma Copa do Mundo, uma Liga das Nações..."
Os anos de formação na Croácia moldaram a trajetória
A recusa de Olmo em mudar de seleção não fez nada para diminuir o respeito duradouro que ele desperta nos Bálcãs após seis temporadas influentes em Zagreb. Chegando da academia La Masia, do Barcelona, aos 16 anos, o meio-campista se tornou uma peça indispensável, marcando 34 gols em 124 partidas. Sua fluência no idioma local ressalta o vínculo profundo criado durante seus anos de formação, muito antes de se firmar como peça central da Espanha em seus triunfos na Euro 2024 e na Copa do Mundo de 2026.
- Alberto Gardin
Confronto de alto risco aguarda os rivais
A Espanha mira a pontuação máxima em Split para consolidar sua liderança no topo do Grupo A3, depois de já ter superado o mesmo adversário por 4 a 1 anteriormente na campanha. Para a Croácia, a partida representa um duro teste psicológico após a humilhante goleada sofrida em casa por 7 a 0 para a Inglaterra. O resultado influenciará significativamente a situação das duas seleções antes da pausa internacional de novembro.
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