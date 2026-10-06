A recusa de Olmo em mudar de seleção não fez nada para diminuir o respeito duradouro que ele desperta nos Bálcãs após seis temporadas influentes em Zagreb. Chegando da academia La Masia, do Barcelona, aos 16 anos, o meio-campista se tornou uma peça indispensável, marcando 34 gols em 124 partidas. Sua fluência no idioma local ressalta o vínculo profundo criado durante seus anos de formação, muito antes de se firmar como peça central da Espanha em seus triunfos na Euro 2024 e na Copa do Mundo de 2026.