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imago-sport-1083980079.jpgAFLOSPORT
Adhe Makayasa
Traduzido por

Dani Olmo revela por que recusou a abordagem da Croácia, enquanto a estrela da Espanha reflete sobre a carreira internacional dos sonhos

D. Olmo
Espanha
Croácia x Espanha
Croácia
Liga das Nações A
Barcelona
La Liga

Dani Olmo falou sobre a tentadora oferta que recebeu para mudar sua seleção e defender a Croácia durante seus anos de formação em Zagreb. O meia do Barcelona, que agora é peça-chave da seleção espanhola, admitiu que foi grato pelo interesse, mas nunca poderia abandonar sua ambição de toda a vida.

  • Meia priorizou a lealdade à seleção de seu país natal

    O meia-atacante do Barcelona, Olmo, falou sobre ter recusado as investidas da Croácia para perseguir o sonho de infância de representar a Espanha. A Federação Croata de Futebol (HNS) explorou a possibilidade de naturalizar o armador antes da Copa do Mundo de 2018, depois de ficar encantada com sua ascensão no Zagreb. Embora a oferta representasse um atalho imediato para o futebol internacional, Olmo optou por esperar pacientemente por seu país, até finalmente estrear pela seleção principal contra Malta, em novembro de 2019.

  • Coleção de troféus justifica escolha internacional

    Olmo falou com a imprensa no Estádio Poljud antes do confronto pela Liga das Nações da Uefa, reconhecendo as tentativas anteriores da Croácia de recrutá-lo. Ao relembrar essa abordagem, o camisa 10 da Espanha explicou: "Eles me falaram sobre isso. Fiquei muito grato, mas meu sonho é e sempre foi jogar pela minha seleção. Felizmente, consegui realizá-lo. Ganhei o que todo jogador quer ganhar: uma Eurocopa, uma Copa do Mundo, uma Liga das Nações..."

  • Os anos de formação na Croácia moldaram a trajetória

    A recusa de Olmo em mudar de seleção não fez nada para diminuir o respeito duradouro que ele desperta nos Bálcãs após seis temporadas influentes em Zagreb. Chegando da academia La Masia, do Barcelona, aos 16 anos, o meio-campista se tornou uma peça indispensável, marcando 34 gols em 124 partidas. Sua fluência no idioma local ressalta o vínculo profundo criado durante seus anos de formação, muito antes de se firmar como peça central da Espanha em seus triunfos na Euro 2024 e na Copa do Mundo de 2026.

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  • imago-sport-1084106208.jpgAlberto Gardin

    Confronto de alto risco aguarda os rivais

    A Espanha mira a pontuação máxima em Split para consolidar sua liderança no topo do Grupo A3, depois de já ter superado o mesmo adversário por 4 a 1 anteriormente na campanha. Para a Croácia, a partida representa um duro teste psicológico após a humilhante goleada sofrida em casa por 7 a 0 para a Inglaterra. O resultado influenciará significativamente a situação das duas seleções antes da pausa internacional de novembro.

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