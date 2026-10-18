O time de Hansi Flick não deu sinais de desaceleração na noite de sábado e goleou o Real Betis por 5 a 2, com uma atuação eficiente no Estadio La Cartuja. A vitória foi a nona consecutiva do Barcelona no campeonato e reforçou sua condição de equipe a ser batida na Espanha nesta temporada. Foi uma atuação completa, com cinco jogadores diferentes marcando gols, que demonstrou a grande flexibilidade tática e a profundidade do elenco no ataque à disposição da comissão técnica do Barcelona.

Entre os autores dos gols estava Olmo, que enfim voltou a marcar após uma espera frustrante. O meio-campista tem sido peça fundamental no esquema de Flick desde sua chegada, mas vinha passando as últimas semanas sem balançar as redes, apesar do alto nível de suas atuações. O gol contra o Betis foi um lembrete oportuno de sua capacidade de finalização.

A vitória garante que o Barcelona mantenha uma vantagem confortável na liderança da tabela e dá um impulso importante ao ânimo da equipe antes de uma sequência difícil de jogos.



