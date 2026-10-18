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Dani Olmo manda recado ao Real Madrid e ao PSG ao encerrar jejum de gols em goleada do Barcelona sobre o Real Betis
Barcelona segue em ritmo implacável em La Liga
O time de Hansi Flick não deu sinais de desaceleração na noite de sábado e goleou o Real Betis por 5 a 2, com uma atuação eficiente no Estadio La Cartuja. A vitória foi a nona consecutiva do Barcelona no campeonato e reforçou sua condição de equipe a ser batida na Espanha nesta temporada. Foi uma atuação completa, com cinco jogadores diferentes marcando gols, que demonstrou a grande flexibilidade tática e a profundidade do elenco no ataque à disposição da comissão técnica do Barcelona.
Entre os autores dos gols estava Olmo, que enfim voltou a marcar após uma espera frustrante. O meio-campista tem sido peça fundamental no esquema de Flick desde sua chegada, mas vinha passando as últimas semanas sem balançar as redes, apesar do alto nível de suas atuações. O gol contra o Betis foi um lembrete oportuno de sua capacidade de finalização.
A vitória garante que o Barcelona mantenha uma vantagem confortável na liderança da tabela e dá um impulso importante ao ânimo da equipe antes de uma sequência difícil de jogos.
- AFP
Olmo reflete sobre o fim do jejum de gols
Ao falar com a imprensa após o apito final, o ex-jogador do RB Leipzig tratou de minimizar a importância de seus números individuais.
“Estou muito feliz por continuar marcando gols e dando assistências. Fico feliz por continuar contribuindo com a equipe. Eu não marcava havia algum tempo, mas isso não importava para mim”, disse Olmo ao site oficial do clube. “Eu só queria que a equipe vencesse, e era isso que estávamos fazendo. Estou feliz, mas porque a equipe venceu e conquistamos os três pontos.”
Grandes desafios contra o PSG e o Real Madrid
O retorno de Olmo aos gols não poderia ter vindo em melhor momento para o Barcelona, que agora volta suas atenções para uma semana decisiva na temporada. O clube enfrentará o Paris Saint-Germain na terça-feira, em um confronto de alto risco pela Champions League, antes de receber o arquirrival Real Madrid no próximo domingo, pelo primeiro El Clásico da temporada nacional. As duas partidas serão o teste definitivo para saber se o Barcelona pode realmente disputar os principais títulos nesta temporada.
Olmo está claramente animado com a oportunidade de se testar contra adversários de elite e destacou o entusiasmo de todo o elenco com os desafios que vêm pela frente. “Estou tentando fazer o que é melhor para o time. Estamos todos felizes e preparados para a próxima semana. Vamos jogar contra o atual campeão da Champions League e nosso maior rival. Estamos motivados”, acrescentou o meio-campista.
- Getty Images Sport
Flick busca manter o embalo
O Barcelona precisa voltar imediatamente suas atenções à Champions League, já que o PSG, atual campeão europeu, visita a Catalunha na terça-feira. O confronto de grande importância deixará o elenco com pouco tempo de recuperação antes do clássico contra o Real Madrid, no domingo seguinte.
O Real Madrid viajará para enfrentar seu grande rival em uma partida que pode influenciar fortemente a disputa pelo título de La Liga neste início de temporada. Com aproveitamento máximo no campeonato, uma equipe entrosada taticamente e Olmo revigorado, o Barcelona chega ao seu melhor momento justamente quando seu maior desafio se aproxima.
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