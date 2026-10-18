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Muhammad Zaki
Traduzido por

Dani Olmo manda recado ao Real Madrid e ao PSG ao encerrar jejum de gols em goleada do Barcelona sobre o Real Betis

D. Olmo
Barcelona
Bétis
Real Madrid
PSG
Bétis x Barcelona
La Liga
PSG x Barcelona
Liga dos Campeões
Barcelona x Real Madrid

Dani Olmo mandou um recado confiante a Paris Saint-Germain e Real Madrid após finalmente reencontrar o faro de gol. O jogador da seleção espanhola marcou na goleada do Barcelona por 5 a 2 sobre o Real Betis, que ampliou sua sequência perfeita em competições nacionais às vésperas de uma semana decisiva para a temporada.

  • Barcelona segue em ritmo implacável em La Liga

    O time de Hansi Flick não deu sinais de desaceleração na noite de sábado e goleou o Real Betis por 5 a 2, com uma atuação eficiente no Estadio La Cartuja. A vitória foi a nona consecutiva do Barcelona no campeonato e reforçou sua condição de equipe a ser batida na Espanha nesta temporada. Foi uma atuação completa, com cinco jogadores diferentes marcando gols, que demonstrou a grande flexibilidade tática e a profundidade do elenco no ataque à disposição da comissão técnica do Barcelona.

    Entre os autores dos gols estava Olmo, que enfim voltou a marcar após uma espera frustrante. O meio-campista tem sido peça fundamental no esquema de Flick desde sua chegada, mas vinha passando as últimas semanas sem balançar as redes, apesar do alto nível de suas atuações. O gol contra o Betis foi um lembrete oportuno de sua capacidade de finalização.

    A vitória garante que o Barcelona mantenha uma vantagem confortável na liderança da tabela e dá um impulso importante ao ânimo da equipe antes de uma sequência difícil de jogos.


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    Olmo reflete sobre o fim do jejum de gols

    Ao falar com a imprensa após o apito final, o ex-jogador do RB Leipzig tratou de minimizar a importância de seus números individuais.

    “Estou muito feliz por continuar marcando gols e dando assistências. Fico feliz por continuar contribuindo com a equipe. Eu não marcava havia algum tempo, mas isso não importava para mim”, disse Olmo ao site oficial do clube. “Eu só queria que a equipe vencesse, e era isso que estávamos fazendo. Estou feliz, mas porque a equipe venceu e conquistamos os três pontos.”

  • Grandes desafios contra o PSG e o Real Madrid

    O retorno de Olmo aos gols não poderia ter vindo em melhor momento para o Barcelona, que agora volta suas atenções para uma semana decisiva na temporada. O clube enfrentará o Paris Saint-Germain na terça-feira, em um confronto de alto risco pela Champions League, antes de receber o arquirrival Real Madrid no próximo domingo, pelo primeiro El Clásico da temporada nacional. As duas partidas serão o teste definitivo para saber se o Barcelona pode realmente disputar os principais títulos nesta temporada.

    Olmo está claramente animado com a oportunidade de se testar contra adversários de elite e destacou o entusiasmo de todo o elenco com os desafios que vêm pela frente. “Estou tentando fazer o que é melhor para o time. Estamos todos felizes e preparados para a próxima semana. Vamos jogar contra o atual campeão da Champions League e nosso maior rival. Estamos motivados”, acrescentou o meio-campista.


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  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick busca manter o embalo

    O Barcelona precisa voltar imediatamente suas atenções à Champions League, já que o PSG, atual campeão europeu, visita a Catalunha na terça-feira. O confronto de grande importância deixará o elenco com pouco tempo de recuperação antes do clássico contra o Real Madrid, no domingo seguinte.

    O Real Madrid viajará para enfrentar seu grande rival em uma partida que pode influenciar fortemente a disputa pelo título de La Liga neste início de temporada. Com aproveitamento máximo no campeonato, uma equipe entrosada taticamente e Olmo revigorado, o Barcelona chega ao seu melhor momento justamente quando seu maior desafio se aproxima.